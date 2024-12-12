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Политика Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной

Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной

Зампред Совбеза России считает, что диалог с Украиной зависит от восприятия ситуации

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Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином

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Российская Федерация готова к возобновлению диалога с Украиной, если Киев осознает текущую ситуацию и примет во внимание инициативы, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, после встречи с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которая состоялась 12 декабря.

В ходе переговоров политики обсудили ситуацию на Украине. Китайский лидер поделился своим видением того, как можно разрешить этот конфликт.

— Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на Земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступления на коллегии МИД в этом году, — подытожил Медведев.

Накануне состоялся разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским лидером. Орбан предложил Путину провести перед Новым годом крупный обмен пленными и объявить рождественское перемирие на Украине. Подробности об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Песков добавил, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о возможности их возобновления, передает ТАСС.

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