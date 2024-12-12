Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной

Российская Федерация готова к возобновлению диалога с Украиной, если Киев осознает текущую ситуацию и примет во внимание инициативы, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.
Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, после встречи с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которая состоялась 12 декабря.
В ходе переговоров политики обсудили ситуацию на Украине. Китайский лидер поделился своим видением того, как можно разрешить этот конфликт.
— Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на Земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступления на коллегии МИД в этом году, — подытожил Медведев.
Накануне состоялся разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским лидером. Орбан предложил Путину провести перед Новым годом крупный обмен пленными и объявить рождественское перемирие на Украине. Подробности об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Песков добавил, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о возможности их возобновления, передает ТАСС.