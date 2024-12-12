Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной

Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином Источник: Дмитрий Медведев / Vk.com











Российская Федерация готова к возобновлению диалога с Украиной, если Киев осознает текущую ситуацию и примет во внимание инициативы, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, после встречи с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которая состоялась 12 декабря.

В ходе переговоров политики обсудили ситуацию на Украине. Китайский лидер поделился своим видением того, как можно разрешить этот конфликт.

— Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на Земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступления на коллегии МИД в этом году, — подытожил Медведев.