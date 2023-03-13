Местами до -21 градуса: вместе с ясной погодой в Новосибирскую область пришли морозы

В Новосибирскую область вместе с ясной погодой пришло похолодание — ближайшей ночью возможен мороз до -21 градуса. Холодно в темное время суток будет и в Новосибирске. Синоптики при этом предупреждают о сильном гололеде. Смотрим прогноз на три дня, который составил Западно-Сибирский УГМС.
В Новосибирске в ближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер силой в 2–7 м/с.
Завтра 14 марта, в Новосибирске будет небольшая облачность, без осадков. Синоптики предупреждают — на дорогах сильная гололедица. Ночью ожидается -10...-12 градусов, в пригороде до -15 градусов, днем -1...+1 градус.
В среду, 15 марта осадков также не ожидается. В темное время суток будет -8...-10 градусов, в светлое +1...+3 градуса.
16 марта в городе будет преимущественно без осадков. Ночью ожидаются более высокие температуры, чем предыдущие два дня — будет -7...-9 градусов, днем 0...+2 градуса.
В Новосибирской области погода точно не порадует жителей.
Во вторник, 14 марта будет без осадков, ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах сильная гололедица. Ночью -10...-15 градусов, местами до -21 градусов, днем -3...+2 градуса.
Послезавтра, 15 марта днем по западу области местами ожидается небольшой мокрый снег. В темное время суток будет -7...-12 градусов, местами до -17 градусов, в светлое -1...+4 градуса.
16 марта, в четверг местами ожидается небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ночью -7...-12 градусов, днем -1...+4 градусов.
Из-за перепадов температур дороги и тротуары Новосибирска покрылись крепкой коркой льда. Там, где вчера были лужи, — теперь каток. Смотрим вместе на состояние города.