Местами до -21 градуса: вместе с ясной погодой в Новосибирскую область пришли морозы

В Новосибирскую область вместе с ясной погодой пришло похолодание — ближайшей ночью возможен мороз до -21 градуса. Холодно в темное время суток будет и в Новосибирске. Синоптики при этом предупреждают о сильном гололеде. Смотрим прогноз на три дня, который составил Западно-Сибирский УГМС.