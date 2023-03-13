Город-каток: смотрим, что происходят на улицах Новосибирска — они покрылись льдом

Из-за перепадов температур дороги и тротуары Новосибирска покрылись крепкой коркой льда. Там, где вчера были лужи, — теперь каток.
Вчерашние плюсовые температуры сменил холод в -10 градусов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску. Смотрим вместе на ледяные тротуары и дороги.
Из-за перепадов температур тротуары в Новосибирске покрылись коркой льда, поэтому ходить по улицам стало опасно. Мы узнали у врачей, как правильно упасть, если не удержались на ногах, раздобыли интересную статистику по травмам и приготовили ряд полезных советов.