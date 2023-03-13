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Тема дняНовосибирск превратился в каток
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Город-каток: смотрим, что происходят на улицах Новосибирска — они покрылись льдом

Нужно быть очень аккуратными, чтобы сейчас передвигаться по городу

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Весной новосибирцам нужно быть очень аккуратными

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Из-за перепадов температур дороги и тротуары Новосибирска покрылись крепкой коркой льда. Там, где вчера были лужи, — теперь каток.

Вчерашние плюсовые температуры сменил холод в -10 градусов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску. Смотрим вместе на ледяные тротуары и дороги.

Но уже встречаются безопасные участки. Их очень мало

Но уже встречаются безопасные участки. Их очень мало

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Перепады температуры сделали свое дело

Перепады температуры сделали свое дело

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Опасно и на лестницах

Опасно и на лестницах

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Вчерашние лужи стали льдом

Вчерашние лужи стали льдом

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Подходить к лавочке сейчас опасно

Подходить к лавочке сейчас опасно

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Смелый человек на велосипеде

Смелый человек на велосипеде

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Работы для дворников сейчас много

Работы для дворников сейчас много

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Выгул собаки никто не отменял

Выгул собаки никто не отменял

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Нужно быть максимально аккуратными

Нужно быть максимально аккуратными

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Из-за перепадов температур тротуары в Новосибирске покрылись коркой льда, поэтому ходить по улицам стало опасно. Мы узнали у врачей, как правильно упасть, если не удержались на ногах, раздобыли интересную статистику по травмам и приготовили ряд полезных советов.

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