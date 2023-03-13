На обледеневших тротуарах разбились 4653 новосибирца — что ломали люди и как не повторить их судьбу

Из-за перепадов температур тротуары в Новосибирске покрылись коркой льда, поэтому ходить по улицам стало опасно. В межсезонье растут очереди в травмпункты, особенно опасно падать людям из группы риска. Мы узнали у врачей, как правильно упасть, если не удержались на ногах, раздобыли интересную статистику по травмам и приготовили ряд полезных советов.
Люди — не птицы
За этот сезон в государственные медучреждения Новосибирска обращались 4653 человека, получившие травмы из-за падения на дорогах, тротуарах и крыльцах. Такую статистику НГС предоставил региональный Минздрав. Самые распространенные повреждения при неудачном приземлении: травмы предплечья, рук, ребер, лодыжек, головы и бедер. От неудачного падения не застрахован никто, считают врачи. Но группы риска известны.
— В зоне риска люди с остеопорозом любого генеза. Возрастные люди, беременные женщины, которые потом недоступны для диагностики чаще всего, — перечислил врач — травматолог-ортопед приемного отделения Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Виталий Романенко.
С развитием технологий люди стали меньше передвигаться пешком и в большинстве своем разучились держать баланс тела. Снижение физической активности врачи называют гиподинамией, из года в год эта тенденция усиливается, считают они.
— Снижение физической активности приводит к снижению мышечного тонуса, к снижению силы мышц. Приводит к нарушению нервно-мышечных связей, — объясняет заведующая физиотерапевтическим отделением Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Мария Гвоздарева. — То есть человек не может правильно, адекватно управлять своим телом, своими группами мышц.
Врачи оговаривают: советы по правильной группировке тела скорее уместны для падений на ровной поверхности, а не на обычных улицах, где могут лежать глыбы льда.
Статистика против гиподинамии
Предоставленные НГС данные областного Министерства здравоохранения говорят о том, что динамика обращений новосибирцев в травмпункты имеет ярко выраженную тенденцию на снижение.
К примеру, за сезон 2018–2019-го за медицинской помощью после падения на наледи обратились
За сезон 2020–2021-го в травмпунктах Новосибирска фиксируется вдвое меньше обращений — 6183. В следующем — 7077. В текущем сезоне — 4653, но пока учтен лишь период с 26 ноября по 11 февраля.
Какие травмы можно получить от элементарного падения, нам ранее рассказал травматолог Муртуз Гусейнов, а как правильно сгруппироваться, чтобы не переломать кости, показал мастер паркура Данил Куминов.