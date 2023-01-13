Сибирячка разбила голову на скользком тротуаре и умерла. Родные обвиняют управляющую компанию, но дело закрыли

70-летняя женщина раскроила череп, поскользнувшись во дворе многоквартирного дома. Серьезные травмы головы сказались и на психологическом здоровье сибирячки: родные перестали узнавать свою старушку. Через три месяца после падения женщина скончалась. Следователи пришли к выводу, что вины сотрудников УК «Сибирская инициатива» в этом нет. На том уголовное дело и закрыли. Родственники пострадавшей с решением следователей не согласны и собираются добиваться правды с помощью Александра Бастрыкина.
«К прежней жизни она не вернется»
Утром 8 марта 2021 года Мария Мамаева шла в поликлинику. На душе у женщины было неспокойно: недавно ей диагностировали рак печени. Врач уже дал направление на операцию, оставалось сдать необходимые анализы. Мария Александровна о последних новостях из больницы родным еще не сообщала — не решалась. Наверное, ждала подходящего случая. Только он ей так и не представился.
Возле десятиэтажки на Тюленина, 24/1 Мамаева поскользнулась на пешеходной дорожке и неудачно упала. Весом всего тела она рухнула на голову, ударившись о поребрик. Кровь залила женщине лицо, она потеряла сознание. Подошедшие очевидцы привели ее в чувство, довели до лавочки, откуда Мамаеву забрала карета скорой помощи. Уже в больнице о случившемся сообщили родственникам. Сын пенсионерки Андрей принял звонок, находясь в тюменском санатории с семьей. Он немедленно выехал в Новосибирск.
Андрей Мамаев нашел старшего по дому, который предоставил им запись с камер видеонаблюдения. На кадры попали сам несчастный случай и действия сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом.
— Через семь минут после того, как маму увели с места падения, прибежали дворники и начали спешно посыпать песком дорожку, на которой всё и случилось. В больнице мама жаловалась на ужасные головные боли, она пережила клиническую смерть. Лечащий врач честно сказал мне: «После такой травмы ваша мама уже не сможет вернуться к прежней жизни. Самостоятельным человеком она точно не сможет быть». Мы надеялись на лучшее, но напрасно, — сказал НГС Андрей Мамаев.
Марии Александровне диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, пневмоцефалию, перелом нескольких височных и затылочных костей. Ущерб здоровью от падения врачи расценили как тяжкий. Лечащий врач оказался прав: после выписки из больницы родные с трудом узнавали свою маму и бабушку. Женщина стала немощной, заговаривалась, у нее регулярно случались вспышки необъяснимой агрессии.
— Она была очень слаба. За три месяца, что она находилась дома, она не смогла даже до кухни ни разу дойти. Последствия черепно-мозговой травмы давали о себе знать: не могу назвать состояние мамы адекватным в тот период. Мама всегда была мне как лучший друг, я делился с ней секретами. Но от былого общения не осталось и следа, — рассказывает Андрей Мамаев.
В больнице и после выписки Мария Александровна пила сильнодействующие антибиотики. Но ее состояние не улучшалось, становилось только хуже.
— Мы заказали платного терапевта, который сообщил, что у мамы рак, метастазы. Она сказала, что знала об онкологии, но нам не говорила. Выяснилось, что за три месяца после падения опухоль развилась достаточно большая. Терапевт сказал: «Удивляться стоит не этому, а тому, что женщина выжила после таких серьезных травм черепа».
6 июня Мария Мамаева скончалась. Родственники стали дожидаться выводов следователей, которые проводили проверку по признакам халатности сотрудников управляющей компании «Сибирская инициатива».
Прямой связи нет
По результатам первой проверки СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о халатности. Мамаев не согласился, прокуратура отменила решение следователей.
— Дополнительная проверка стала более предметной, чем первая. Тут хотя бы сотрудников УК опросили. Хотя их показания, на мой взгляд, доверия не внушают, — сказал НГС представитель Мамаевых Захар Глушков.
НГС изучил постановление об отказе в возбуждении дела, вынесенное в конце 2021 года. Заместитель главного инженера «Сибирской инициативы» заявил следователям, что территория, где поскользнулась женщина, посыпалась утром еще до инцидента, а также после него — дополнительно. Дворник УК также пояснил, что спорный участок был посыпан песко-соляной смесью до падения женщины. Их показаниям вторили мастер по санитарии и начальник участка. Все как один подчеркивали, что данный участок тротуара расположен рядом со школой, поэтому неизменно посыпается в первую очередь.
Причиной смерти Марии Мамаевой врачи назвали отек мозга. Однако сам отек эксперты связали не с травмой головы, а с развитием злокачественного образования, вызванного раком печени. Прямой причинно-следственной связи между ударом о поребрик и смертью медики не установили.
— Мы считаем, что черепно-мозговая травма Мамаевой значительно усугубила состояние здоровья женщины и оказала негативное влияние на имеющиеся у нее заболевания. Однако подобный вопрос эксперту не задавался. Из-за такого формального подхода опять был вынесен отказ в возбуждении дела о халатности, — резюмирует юрист Захар Глушков.
Следователи не усмотрели халатности в действиях сотрудников «Сибиркой инициативы». Свои выводы они объяснили двумя аргументами: отсутствием прямой связи между падением и смертью женщины и тем, что установили факт посыпки тротуара до несчастного случая и после.
Что дальше
Андрей Мамаев с выводами следователей не согласен и вообще нелестно отзывается об их работе.
— Следователи не допросили даже главного свидетеля — девушку, которая видела момент падения и вызывала скорую помощь. Я с ней поговорил, а следователи — нет. Зато были опрошены все, кого там не было: дворники, старшие по смене и другие сотрудники УК. Их показания все как под копирку, и им поверили на слово, — негодует Мамаев.
По словам мужчины, из управляющей компании никто ни разу не позвонил, не спросил о самочувствии мамы. Помощи никакой тоже не предлагали.
— Вины управляющей компании в произошедшем нет. Но территория — наша, поэтому мы интересовались состоянием Мамаевой. Мы знали, что выписали ее из больницы в удовлетворительном состоянии. Ее сыну мы предлагали встретиться, обсудить возможность оказания какой-либо помощи. Однако общего языка нам не удалось найти. Мы оказали максимальное содействие следствию, — прокомментировала ситуацию НГС начальник юридического отдела «Сибирской инициативы» Ольга Соловьева.
УК «Сибирская инициатива» обслуживает 275 домов в Новосибирске, большинство — в Калининском районе: микрорайоны и жилые комплексы «Менделеевский», «Юбилейный», «Снегири», «Родники». Директор УК — Андрей Калиниченко. Учредители — Владимир Андреевич Калиниченко и Елена Сидоренко. На конец 2021 года компания показала выручу в 665,6 миллиона рублей, чистую прибыль — 19,8 миллиона.
Сын скончавшейся сибирячки сейчас готовит обращение в Москву к главному следователю России Александру Бастрыкину. Глава СКР, кстати, в ушедшем году оказал невиданное ранее внимание Новосибирску, вмешавшись в ход 38 уголовных дел.
— Никакой ответственности за случившееся никто не понес. А я хочу, чтобы это произошло. Не ради мести, а чтобы такое несчастье не случилось с еще чьей-нибудь мамой, — говорит Андрей Мамаев.