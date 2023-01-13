Сибирячка разбила голову на скользком тротуаре и умерла. Родные обвиняют управляющую компанию, но дело закрыли

«К прежней жизни она не вернется»

Утром 8 марта 2021 года Мария Мамаева шла в поликлинику. На душе у женщины было неспокойно: недавно ей диагностировали рак печени. Врач уже дал направление на операцию, оставалось сдать необходимые анализы. Мария Александровна о последних новостях из больницы родным еще не сообщала — не решалась. Наверное, ждала подходящего случая. Только он ей так и не представился.



Возле десятиэтажки на Тюленина, 24/1 Мамаева поскользнулась на пешеходной дорожке и неудачно упала. Весом всего тела она рухнула на голову, ударившись о поребрик. Кровь залила женщине лицо, она потеряла сознание. Подошедшие очевидцы привели ее в чувство, довели до лавочки, откуда Мамаеву забрала карета скорой помощи. Уже в больнице о случившемся сообщили родственникам. Сын пенсионерки Андрей принял звонок, находясь в тюменском санатории с семьей. Он немедленно выехал в Новосибирск.

