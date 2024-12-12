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Развлечения Парад снеговичков и елочек: 10 шикарных зимних поделок — разглядываем, что приносят в школы и детсады

Парад снеговичков и елочек: 10 шикарных зимних поделок — разглядываем, что приносят в школы и детсады

Новосибирцы мастерят с детьми зимние поделки

907
7 комментариев

В работе новосибирцы использовали самые различные материалы

Источник:

Самое время полюбоваться нам на зимние поделки, которые дети приносят в детские сады и школы Новосибирска. В этом году самыми топовыми темами стали снеговички и елочки.

Фотографиями поделились читатели в нашем телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь на него и вы!

А теперь предлагаем вам зарядиться новогодним настроением и полюбоваться на очень милые зимние поделки.

Следующий год будет годом Змеи, поэтому именно она спутник елочки и снеговичка из пенопластовых шариков

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Зима — время для лыж!

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На елочку ушло немало времени

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— Мельников Дмитрий делал елочку с мамой Олесей для детского сада № 8, — похвасталась читательница НГС.

Никого вам не напоминает? Кажется, это мы все так выглядим в конце года

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От поделки веет теплом и уютом

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Читательница НГС Кристина сделала с сыном даже подсветку для поделки

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Игрушку нужно было еще правильно покрасить

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Вот это сказочное окно!

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— Не поделка, но практика внутри колледжа. Оформление окон по-новогоднему. С обратной стороны вечером выглядит еще красивее, приходите к НГУАДИ, посмотрите на окна, — пригласила читательница НГС Милана.

Какая волшебная варежка!

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Такая поделка точно создает новогоднее настроение!

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Для тех, кто еще не брался за поделки, — представляем вам 10 простых и увлекательных идей на Новый год — с иллюстрированными чертежами, инструкциями, ощущением неотвратимого торжества.

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Комментарии
7
mirror
16 минут
Некоторые поделки скорее взрослые делали)) Очень люблю детские поделки, храню поделки сына,милые такие снеговички, мышки и прочие ёлки))
Гость
58 минут
А я Мальчик-бананан! Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
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