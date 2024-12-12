Парад снеговичков и елочек: 10 шикарных зимних поделок — разглядываем, что приносят в школы и детсады

В работе новосибирцы использовали самые различные материалы Источник: ДВ, Елена / Telegram











Самое время полюбоваться нам на зимние поделки, которые дети приносят в детские сады и школы Новосибирска. В этом году самыми топовыми темами стали снеговички и елочки.

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А теперь предлагаем вам зарядиться новогодним настроением и полюбоваться на очень милые зимние поделки.

Следующий год будет годом Змеи, поэтому именно она спутник елочки и снеговичка из пенопластовых шариков Источник: Самотесова Наталья / Telegram











Зима — время для лыж! Источник: Ксения / Telegram

На елочку ушло немало времени Источник: Олеся / Telegram

— Мельников Дмитрий делал елочку с мамой Олесей для детского сада № 8, — похвасталась читательница НГС.

Никого вам не напоминает? Кажется, это мы все так выглядим в конце года Источник: Елена / Telegram

От поделки веет теплом и уютом Источник: Сабина Николаева / Telegram

Читательница НГС Кристина сделала с сыном даже подсветку для поделки Источник: Кристина / Telegram

Игрушку нужно было еще правильно покрасить Источник: ДВ / Telegram











Вот это сказочное окно! Источник: Милана / Telegram











— Не поделка, но практика внутри колледжа. Оформление окон по-новогоднему. С обратной стороны вечером выглядит еще красивее, приходите к НГУАДИ, посмотрите на окна, — пригласила читательница НГС Милана.

Какая волшебная варежка! Источник: Ольга / Telegram

Такая поделка точно создает новогоднее настроение! Источник: Анастасия / Telegram









