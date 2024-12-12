Парад снеговичков и елочек: 10 шикарных зимних поделок — разглядываем, что приносят в школы и детсады

Самое время полюбоваться нам на зимние поделки, которые дети приносят в детские сады и школы Новосибирска. В этом году самыми топовыми темами стали снеговички и елочки.
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А теперь предлагаем вам зарядиться новогодним настроением и полюбоваться на очень милые зимние поделки.
— Мельников Дмитрий делал елочку с мамой Олесей для детского сада № 8, — похвасталась читательница НГС.
— Не поделка, но практика внутри колледжа. Оформление окон по-новогоднему. С обратной стороны вечером выглядит еще красивее, приходите к НГУАДИ, посмотрите на окна, — пригласила читательница НГС Милана.
Для тех, кто еще не брался за поделки, — представляем вам 10 простых и увлекательных идей на Новый год — с иллюстрированными чертежами, инструкциями, ощущением неотвратимого торжества.