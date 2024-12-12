Без арки и лестницы: «Расцветай» передумал строить амбициозное здание на Красном проспекте — парк на реке лишился входа с улицы

Разработка по благоустройству Ельцовка парка идет уже несколько лет, к реализации проекта подключают застройщиков Источник: «Адаптик-А»











Архитекторы показали проектно-сметную документацию второй очереди парка в пойме реки 1-я Ельцовка, который протянется от Красного проспекта до улицы Ипподромской. На 4,5 гектара зеленой зоны в будущем благоустроят экотропу с мостиками, площадки для спорта, скалодром на склоне и другие зоны активности. Реализацию проекта оценили в 400 миллионов рублей, не считая работ с самовольными ливневыми канализациями. Проект разрабатывают совместно с застройщиками, но оказалось, что одна из компаний отказалась от уже обещанной входной зоны с Красного проспекта из-за экономической ситуации. Подробности — в материале НГС.

Скалодром на склоне и эко-тропа у реки

10 декабря на комиссии по общественным пространствам Общественного экспертного совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска обсудили проект благоустройства второй очереди Ельцовского парка. Руководитель студии «НеоПлан» Наталья Палей показала материалы проектно-сметной документации для 4,5 гектара зеленой зоны у Красного проспекта.

Общая площадь парка — более 10 гектаров, вторая очередь займет почти половину. Один из участков пока не входит в территорию парка, но в будущем его хотят включить в границы Источник: студия «НеоПлан»











По словам архитектора, территория будущего парка сложная. В частности, перепады высот составляют от 3,5 до 23 метров, а всю зеленую зону заполнили кустарниковые поросли. Плохо связаны и сами берега: сейчас на участке два пешеходных моста, и только с одного из них можно спуститься к реке 1-я Ельцовка. Усложняет реализацию проекта и то, что на территории большое количество инженерных сетей, в том числе, ливневых канализаций, организованных стихийно.

— Благодаря рельефу разделили территорию на три вертикальные зоны. Верхняя — пешеходные мосты, с которых нет доступа к пойме, средняя — пологий рельеф с прогулочными зонами, площадками для отдыха и игр, нижняя — тихая у реки, — объяснила Наталья Палей.

Проектно-сметную документацию второй очереди создали на основе принятой ранее концепции — все, что было представлено, сохранят Источник: «Адаптик-А»











Центральной осью парка станет пешеходная и велодорожка, совмещенная с техническим проездом из асфальтобетона мостом. В средней зоне должны появиться детские площадки, место для проведения эко-уроков и спортивная зона. На наиболее пологой территории благоустроят место для пикников, а на одном из склонов, где перепад рельефа существенный, но не экстремальный, благоустроят скалодром для детей.

Для тихого отдыха у реки появится экотропа, которая протянется от входной группы компании «Расцветай» (об этом чуть позже) и спустится к 1-й Ельцовке. Внизу планируют создать три небольших мостика, а для созерцания природой благоустроят обзорные площадки с малыми архитектурными формами и информационными стендами.

Скалодром для детей разместят на одном из склонов Источник: студия «НеоПлан»











В проекте есть и два модульных туалета, но пока на участке нет канализационной сети, они будут работать как биотуалеты.

— В последствии, с развитием территории при строительстве новых домов техническая возможность подключить туалеты к канализации появится. На данном этапе ее нет, — сказала Наталья Палей.

Особое внимание уделили дендрологии территории. Ландшафтный архитектор управления по благоустройству общественных пространств Татьяна Колмакова рассказала, что при обследовании участка выявили всего 13 видов растений. При этом большую часть территории занимает инвазивный вид — клен ясенелистный, на втором месте — ива. Специалисты приняли решение избавиться почти от всего клена, оставив корневую систему лишь на склонах, где сползает грунт.

Взамен в парке высадят более 30 видов деревьев и кустарников, включая лиственные и хвойные, посеют три вида газонов: для солнечных участков, затапливаемых лугов и склонов.

— Цветочное озеленение будет находиться только вокруг всех активных площадок, — добавила Татьяна Колмакова. — В общественном огороде появятся многолетние растения: спаржа, ревень, щавель, мята, мелисса и другие.

Большое внимание в проекте уделили дендрологии, чтобы создать разнообразную среду Источник: студия «НеоПлан»











Пока разработчики посчитали, что общая сумма благоустройства второй очереди парка составит порядка 400 миллионов рублей. Город планирует получить средства из федерального бюджета.

Помпезный проект на паузе

Работа по созданию парка идет уже несколько лет, территорию осваивают совместно с застройщиками. Первую очередь с входной зоной со стороны улицы Танковой благоустроила компания «Ельцовский парк» (входит в ГК «Химметалл»), построившая рядом жилой комплекс. Входную группу с Красного проспекта по соглашению должна обустроить группа «Расцветай», которая сейчас возводит у Красного проспекта гостиницу «Тайм Парк».

— Входная группа со стороны Красного проспекта — очень важная территория. Именно через нее будут проходить горожане, которые приедут на метро. Невозможно построить парк без входной зоны, — подчеркнул руководитель группы «Химметалл» Евгений Гаврилов.

К разговору тут же подключилась представитель компании «Расцветай» Наталья: она заявила, что реализацию грандиозного проекта входной группы через арку в здании и лестницу, который презентовали два года назад, застройщик поставил на паузу. Сейчас группа предлагает другой вариант: благоустроить уже существующие входы.

— До конца следующего года около гаражного кооператива до парка благоустроим территорию, проезд и пешеходную зону с лавочками и освещением. Также со стороны улицы Кавалерийской есть спуск — благоустроим его и построим парковочные места, — рассказала Наталья.

По идее застройщика, горожане будут проходить в парк по улице Кавалерийской и через территорию «Тайм Парка». По словам Натальи, проект новой входной группы пока только разрабатывают. При этом парковку, которую теперь обещает построить «Расцветай», ранее не планировали.

Председатель комиссии Инна Свечникова отметила, что представители компании уже говорили о приостановке проекта из-за высоких затрат на его реализацию.

— У нас были обязательства по входной зоне — там не прописано конкретно, что вход должен быть через лестницу и арку. Поэтому мы берем на себя обязательства обустроить другой вход и парковку, — попыталась оправдаться представитель «Расцветая».

Члены комиссии такого явно не ожидали. Они возмутились, отмечая, что изначально презентовали другой проект входной группы, а сейчас посетителям придется проходить в зеленую зону через гаражи.

— Вопрос о входной зоне с Красного проспекта принципиален для всех горожан, — настаивал Евгений Гаврилов.

Представитель «Расцветая» попыталась успокоить присутствующих: зато, отметила она, речку в коллектор убирать не будут — прятать ее пришлось бы как раз из-за здания с аркой. Пока здание с аркой под вопросом, под вопросом и коллектор.

Архитектор Наталья Палей добавила, что, узнав о планах застройщика отложить реализацию старого проекта, внесли изменения в уже существующий: например, расширили площадку, граничащую с «Тайм Парком», чтобы в перспективе разместить в парке визит-центр.

Члены комиссии еще пару минут обеспокоенно дискутировали о том, что парк в принципе может лишиться входной группы, а после перешли к другим вопросам: обсудили, выдержит ли нагрузку мост, по которому пройдет технический проезд, и как именно будут высаживать растения.

Комиссия решила в целом одобрить проект второй очереди парка. Евгений Гаврилов отметил, что предстоит провести еще одно рабочее совещание, чтобы отдельно обсудить вопросы по благоустройству новой входной группы.

Группа «Расцветай» фактически окружила 1-ю Ельцовку: не считая «Тайм Парка», компания возводит дом на Дуси Ковальчук и планирует строительство и еще одного комплекса из трех свечек на Брестской горке.