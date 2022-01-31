4-этажная арка и необычная лестница: смотрим, как застроят берега над речкой у Красного проспекта

На комиссии по землепользованию и застройке 20 января компания «Центр согласований» (через владелицу и директора Екатерину Фурсову компания связана с ГК «Расцветай») впервые открыто показала концепцию застройки двух небольших участков на берегах речки 1-я Ельцовка. Территория охватывает два участка и выходит узким клином из-за ТЦ «Европа» к Красному проспекту — между зданием торгового центра и улицей Кавалерийской.



Концепцию разработали архитекторы новосибирского бюро Kanura, и его руководитель Артур Лотарев признался, что для них это был один из самых сложных и длительных проектов — он даже переплюнул концепцию ЖК «Онега», которую готовили 9 месяцев.



— Мы полтора года делали концепцию, было несколько итераций, — рассказал Артур Лотарев. — Это очень сложный участок, прямо до слёз — и рельеф, и геология.



По словам архитектора, территория прошла через нескольких проектировщиков, но все предлагали строить длинный коллектор и «сажать» здания на него.



— Мы предупреждали заказчика, что участок в городе спорный, надо его с экологической точки зрения рассматривать. Тем более что все речки уже забрали в коллекторы, осталось совсем немного в центре города таких открытых пространств, и нам как архитекторам хочется сохранить эту историю, — пояснил Артур Лотарев. — Мы предложили другую концепцию: оставить реку, сделать очень хитрые планировки зданий.

