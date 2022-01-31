4-этажная арка и необычная лестница: смотрим, как застроят берега над речкой у Красного проспекта

20 января на комиссии по землепользованию и застройке в мэрии Новосибирска показали концепцию застройки небольшого клина, который выходит из будущего парка в пойме
На комиссии по землепользованию и застройке 20 января компания «Центр согласований» (через владелицу и директора Екатерину Фурсову компания связана с ГК «Расцветай») впервые открыто показала концепцию застройки двух небольших участков на берегах речки 1-я Ельцовка. Территория охватывает два участка и выходит узким клином из-за ТЦ «Европа» к Красному проспекту — между зданием торгового центра и улицей Кавалерийской.
Концепцию разработали архитекторы новосибирского бюро Kanura, и его руководитель Артур Лотарев признался, что для них это был один из самых сложных и длительных проектов — он даже переплюнул концепцию ЖК «Онега», которую готовили 9 месяцев.
— Мы полтора года делали концепцию, было несколько итераций, — рассказал Артур Лотарев. — Это очень сложный участок, прямо до слёз — и рельеф, и геология.
По словам архитектора, территория прошла через нескольких проектировщиков, но все предлагали строить длинный коллектор и «сажать» здания на него.
— Мы предупреждали заказчика, что участок в городе спорный, надо его с экологической точки зрения рассматривать. Тем более что все речки уже забрали в коллекторы, осталось совсем немного в центре города таких открытых пространств, и нам как архитекторам хочется сохранить эту историю, — пояснил Артур Лотарев. — Мы предложили другую концепцию: оставить реку, сделать очень хитрые планировки зданий.
По его словам, в итоге получились здания площадью в полтора раза меньше, но строить их будет проще и дешевле. И застройщик концепцию принял. По ней над рекой появятся четыре здания: на Красный проспект будет выходить офисное с 4-этажной аркой, под ней к парку построят «парадную лестницу, как в Одессе», за ней на берегу речки будут два узких и высоких жилых дома, на другом берегу, за ТЦ «Европа» — апартаменты.
Такой вариант позволит максимально открыть реку, а в коллектор забрать всего около 50 метров — по этой насыпи, собственно, и должна пройти лестница. И лестницу, и благоустроенные за счет застройщика берега затем включат в парк и передадут городу. Впрочем, в ГК «Расцветай» концепцию комментировать не стали.
«Застройщикам веры нет»
Активисты инициативной группы «Ельцовка — Первая!» (это именно они почти 10 лет назад начали требовать построить парк в не обустроенной речной пойме) к концепции, предложенной застройщиком и архитекторами, отнеслись скептически. Одна из активистов, Дарья Друщенко, в разговоре с журналистом НГС отметила, что застройщик просто не хочет использовать для строительства лестницы собственную землю — поэтому ему и нужен коллектор. Но есть и другие вопросы.
— Там есть съезд с Кавалерийской в пойму, но получается, что это будет проезд к домам — то есть что-то асфальтовое, по чему будет постоянное движение, учитывая, сколько там будет этажей. То есть это проезд через парк — уже плохо, — говорит активистка. — Выезд с Кавалерийской в любом случае будет через площадь Калинина — это увеличит пробки. Будет увеличение нагрузки на всю социальную инфраструктуру, которая есть в районе. У нас поликлиника переполнена, школы переполнены, садики тоже, а новых не появляется.
Сегодня большая часть территории парка передана в пользование общественной организации «Белая Сирень», которую в 2017 году учредили активисты (подробнее об этом НГС писал в ноябре). Отношения на территории регулируют два соглашения: одно заключено между застройщиком, «Белой Сиренью» и мэрией Новосибирска, другое — между застройщиком и «Белой Сиренью», чьи владения граничат друг с другом.
— Мы бы хотели, чтобы «Белая Сирень» не сотрудничала с «Расцветаем» или хотя бы сделала это позже, а они подписали это соглашение, и «Расцветай» теперь его носит везде: в суде показали, теперь на комиссиях будут показывать, — говорит Дарья Друщенко.
НГОО по вопросам защиты природопользования и охране окружающей среды «Белая сирень» учреждено в апреле 2017 года Игорем Гавриленко, Андреем Полянским и Светланой Каверзиной. Игорь Гавриленко — новосибирский общественник и активист, в 2020 году баллотировался в Горсовет Новосибирска от коалиции «Новосибирск 2020». Андрей Полянский — новосибирский общественник и активист. Светлана Каверзина — в прошлом член регионального отделения партии «Яблоко», депутат Горсовета Новосибирска от коалиции «Новосибирск 2020». Сформированная для парка территория передана «Белой сирени» муниципалитетом, чтобы исключить ее застройку.
Исполнительный директор и один из учредителей «Белой Сирени» Игорь Гавриленко возражает: соглашение выгодно и застройщику, и городу, который за чужой счет получит входную зону в новый парк и вложения в тот же парк — и в проектирование, и в реализацию.
— Это в соглашении и описано: они строят эту часть парка, строят лестницу, лифт для маломобильных и передают эту входную зону и часть вдоль реки до Солдатского мостика в городской парк. Для города это спасение, разрубание узла: строится входная зона в парк и решается масса вопросов. Конечно, они там зарабатывают деньги, но бесплатно это никто бы делать не стал, — объясняет Игорь Гавриленко. — Кто может отказаться от такого предложения, когда решается куча вопросов? А им (не доверяющим застройщику активистам. — Прим. ред.) важно не строительство парка, а борьба за парк, который уже строится.
Надо строить диалог
И в недоверии к проекту, и в раздоре между общественниками виноват, в целом, сам застройщик: сперва горожанам в принципе не давали никакой информации о планах компании, а затем они и сами уже не хотели о них слышать, утвердившись во мнении, что ничего хорошего им не предложат. Артур Лотарев соглашается: застройщики не любят общаться с общественниками, потому что диалога, как правило, не получается — стороны просто обвиняют друг друга.
— Активисты правильно делают, что защищают парк, мне нравится, что эта волна поднимается, что люди готовы брать ответственность за город. Но может случиться так, что общественники, выступая против проекта, могут ухудшить ситуацию, потому что не обладают всей информацией, — заметил архитектор.
После комиссии концепция должна попасть на следующий этап — общественные обсуждения, где нужно будет утрясти все земельные вопросы, добавил он. И к этому моменту все разногласия с активистами нужно решить.
— В нашей концепции река — квинтэссенция: мы отодвинули здания ради нее. Но из-за того, что здания отодвинули, нам теперь нужно узкую полоску дороги к участку прирезать, чтобы обеспечить выходы из зданий. Если это затормозят общественники или еще кто-то, «Расцветай» может просто забрать всё в коллектор и поставить дома на речку — ему сейчас документы это позволяют, — опасается Артур Лотарев. — Мы предлагаем более простой и для всех интересный вариант.
Сегодня в перспективный Ельцовский парк входит почти 10 гектаров земли по берегам
При этом первый этап благоустройства уже начался: он расположился на участке между речкой и её притоком, ручьём Сухой лог. Завершить работы здесь должны в этом году.
В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.