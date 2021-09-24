Ручей с шестью мостами: фотопутешествие по Сухому Логу, который горожане считают рекой, а власти не знают название

С запуска спецпроекта о малых реках Новосибирска в июне читатели просили НГС написать о «речке за ЛДС». Формально она не включена в перечень малых рек, но мы не могли совсем оставить ее без внимания — так, оказалось, ее любят новосибирцы. Впрочем, любовь эта ограничилась только видимыми участками берегов в районе мостиков. О том, как выглядит вся остальная часть русла, НГС рассказывает — и показывает — в заключительном, бонусном материале спецпроекта.



Известный многим из новосибирцев Сухой Лог, который течет за ЛДС «Сибирь», формально не река, а ручей. Более того, по информации Минприроды, официально у него даже нет названия — это просто приток малой реки Ельцовка 1-я.

