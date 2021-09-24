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Ручей с шестью мостами: фотопутешествие по Сухому Логу, который горожане считают рекой, а власти не знают название

Сухой Лог дал название улице и целому микрорайону, но тонет в мусоре из гаражей и больницы

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Сухой Лог — ручей, который знают многие новосибирцы и считают его еще одной рекой

Сухой Лог — ручей, который знают многие новосибирцы и считают его еще одной рекой

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С запуска спецпроекта о малых реках Новосибирска в июне читатели просили НГС написать о «речке за ЛДС». Формально она не включена в перечень малых рек, но мы не могли совсем оставить ее без внимания — так, оказалось, ее любят новосибирцы. Впрочем, любовь эта ограничилась только видимыми участками берегов в районе мостиков. О том, как выглядит вся остальная часть русла, НГС рассказывает — и показывает — в заключительном, бонусном материале спецпроекта.

Известный многим из новосибирцев Сухой Лог, который течет за ЛДС «Сибирь», формально не река, а ручей. Более того, по информации Минприроды, официально у него даже нет названия — это просто приток малой реки Ельцовка 1-я.

Исток ручья предположительно находится под промзоной Калининского района, на поверхность он выбирается сразу из коллектора за зданием детского сада № 13 на улице Александра Невского, 41. Ручью не досталось ни полноценных лесов, ни полей, ни оврагов — все свои гордые 3–4 километра он расположил на городской территории, в непосредственной близости от людей.

Из-под земли ручей выбирается в максимально недружелюбную обстановку

Из-под земли ручей выбирается в максимально недружелюбную обстановку

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Часть русла Сухого Лога находится на территории парка «Сосновый бор», но в стороне от благоустройства. Впрочем, возможно, когда городские власти возьмутся за преображение «Соснового бора», немного внимания достанется и ручью. Сегодня он выглядывает из коллектора прямиком в стихийную свалку по берегам: недалеко от него — тропы в парк и из парка, поэтому мусора здесь едва ли не столько же, сколько опавшей осенней листвы.

Хоть ручей и течет формально по территории парка, его русло граничит с задворками детских садов и административных зданий, поэтому берега представляют собой сплошную свалку

Хоть ручей и течет формально по территории парка, его русло граничит с задворками детских садов и административных зданий, поэтому берега представляют собой сплошную свалку

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Таких «зон отдыха» множество в зарослях на берегах ручья

Таких «зон отдыха» множество в зарослях на берегах ручья

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Из мусора же сложены чьи-то пристанища, притаившиеся тут и там в плотном кленовом подлеске на берегу ручья. Где-то их дублируют кострища, где-то нет, но свалка образуется возле каждого.

Уровень воды в ручье заметно меняется: не успеет поток немного схлынуть, как вода добавляется из тянущихся к ручью со всех сторон ливневок. В результате берега сильно размывает, они топкие, а через русло валятся березы и сосны, образуя по течению участки со стоячей водой.

Уровень воды в ручье то резко поднимается, то падает, и вода размывает неукрепленные берега

Уровень воды в ручье то резко поднимается, то падает, и вода размывает неукрепленные берега

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Вместе с мусором упавшие деревья образуют дамбы и заторы

Вместе с мусором упавшие деревья образуют дамбы и заторы

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Почти вдоль всего течения Сухого Лога можно пройти пешком: берега заросшие, конечно, но не так сильно, как у городских речек. За зданиями на Александра Невского по берегу ручья тянется тропа, но в некоторых местах от воды ее отделяет вал сухих веток — очевидно, они остались от обрезки на территориях детских садов, но увозить их не стали, свалив за заборами.

Ветки после подравнивания деревьев на аккуратных территориях зданий перед ручьем свалены сплошной полосой на берегу

Ветки после подравнивания деревьев на аккуратных территориях зданий перед ручьем свалены сплошной полосой на берегу

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Возможно, эти завалы веток должны были остановить тех, кто любит сидеть в кустах за детскими садами с алкоголем. Но, кажется, этот способ не работает, надо искать другой: в одном из таких насиженных мест журналисты НГС встретили выпивавших людей в середине рабочего дня.

Возможно, вал из сухих веток должен останавливать тех, кто любит посидеть на берегу с алкоголем, но, очевидно, не останавливает

Возможно, вал из сухих веток должен останавливать тех, кто любит посидеть на берегу с алкоголем, но, очевидно, не останавливает

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При этом чем ближе к мостикам через ручей — их несколько и они почти все совершенно одинаковые — и мусора, и следов присутствия меньше. То ли местные алкоголики сторонятся прохожих, то ли все-таки кто-то следит за порядком в пределах видимости с мостов.

Кое-где через ручей перекидывают самодельные мостики из стволов, веток и досок, но хватает их ненадолго

Кое-где через ручей перекидывают самодельные мостики из стволов, веток и досок, но хватает их ненадолго

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Кое-где через ручей перекидывают толстые ветки и доски, сооружая дополнительные переходы, но надолго их не хватает: во время дождя поток воды усиливается в несколько раз, и легкие конструкции буквально разносит по частям.

По состоянию русла ручья заметно, как далеко он может разливаться: не исключено, что ближайшей весной дерево уже упадет поперек течения

По состоянию русла ручья заметно, как далеко он может разливаться: не исключено, что ближайшей весной дерево уже упадет поперек течения

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Левый берег ручья представляет собой стихийную свалку: иногда под мусором даже не видно земли

Левый берег ручья представляет собой стихийную свалку: иногда под мусором даже не видно земли

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Еще одно место обитания местных «неблагонадежных элементов»

Еще одно место обитания местных «неблагонадежных элементов»

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За первым мостиком заросли становятся плотнее, причем это не только плотный кленовый подлесок: тут и там видны совсем молодые дубы и маньчжурские орехи, заросли малины. Земли в некоторых местах не видно под плотным слоем мусора. Здесь можно встретить что угодно, от привычных пластиковых бутылок до старой обуви и одежды, предметов гигиены и даже швабр и метел. На одном из участков среди мусора под деревом встретился старый диван, кем-то заботливо укрытый от дождя пленкой.

На берегу у второго мостика есть закрытая автостоянка, а за ее забором — склад пластика. Хоть сейчас бери и увози на переработку

На берегу у второго мостика есть закрытая автостоянка, а за ее забором — склад пластика. Хоть сейчас бери и увози на переработку

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Недалеко от второго мостика на берегу Сухого Лога находится автостоянка — здесь, в частности, ждут заказов частные микроавтобусы. К забору будто волной принесло сотни пластиковых бутылок — есть от воды, есть от «незамерзайки», есть от машинного масла. Охранник стоянки Игорь, впрочем, уверяет, что мусор приносят «наркоши».

— Там тропинка, наркоши бродят. Прошли туда, через полчаса вернулись, — пожимает плечами мужчина.

Еще один мостик ведет из парка к гаражам и парковке

Еще один мостик ведет из парка к гаражам и парковке

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По сравнению с тем, что журналисты НГС видели выше по течению ручья, здесь берега выглядят чистыми

По сравнению с тем, что журналисты НГС видели выше по течению ручья, здесь берега выглядят чистыми

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По словам Игоря, в этом году мусор с берегов никто не убирал, а вот в прошлом приходила «какая-то молодежь» и увезла весь мусор. За год, конечно, он снова появился, но, по сравнению с уже пройденными участками, ручей под мостом даже кажется чистым.

Здесь ручей прячется в короткий коллектор: над ним стоит гаражный кооператив

Здесь ручей прячется в короткий коллектор: над ним стоит гаражный кооператив

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С другой стороны у ручья берегоукрепление старыми шпалами, оставшимися, вероятно, после строительства ветки в «Сосновом бору»

С другой стороны у ручья берегоукрепление старыми шпалами, оставшимися, вероятно, после строительства ветки в «Сосновом бору»

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С другой стороны ручей выбегает фактически на территорию 25-й больницы, и это сразу заметно

С другой стороны ручей выбегает фактически на территорию 25-й больницы, и это сразу заметно

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Двери, вероятно, остались после ремонта — не утилизировать же их по правилам

Двери, вероятно, остались после ремонта — не утилизировать же их по правилам

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Над коротким коллектором, в котором прячется русло ручья, расположился гаражный кооператив, а в самом его центре — морг 25-й больницы. Собственно, до следующих гаражей Сухой Лог бежит именно по больничной территории. Это заметно не только по окружающим зданиям и постоянно проходящим мимо людям в медицинской униформе. Например, провалы в уже высоких берегах здесь маскируют стенками шкафов и дверями с табличками. За проездом к больничному корпусу на Власова, 17 их дополняют связанные и уложенные в большие вязанки сухие ветки. Как и в районе детских садов, они явно остались после обрезки кустов и деревьев в зоне видимости.

К больничному корпусу на Власова, 17 можно пройти по тропинке и мостику или дальше — по проезду через ручей

К больничному корпусу на Власова, 17 можно пройти по тропинке и мостику или дальше — по проезду через ручей

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Кажется, что с высокой травы только недавно схлынула вода

Кажется, что с высокой травы только недавно схлынула вода

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С вывозом лишних веток здесь особенно не заморачиваются, как и выше по течению ручья

С вывозом лишних веток здесь особенно не заморачиваются, как и выше по течению ручья

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Удивительно, что воде вообще удается прорваться через всё, что сваливают в ручей с проезда к больничному корпусу, и она еще не затопила здесь всё

Удивительно, что воде вообще удается прорваться через всё, что сваливают в ручей с проезда к больничному корпусу, и она еще не затопила здесь всё

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Звучит, конечно, странно, но даже мусорные пороги позволяют ручью самоочищаться

Звучит, конечно, странно, но даже мусорные пороги позволяют ручью самоочищаться

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Дальше Сухой Лог бежит уже свободнее

Дальше Сухой Лог бежит уже свободнее

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За больничной территорией ручей снова прячется в коллектор, и над ним снова обосновались гаражи. Впрочем, к Сухому Логу здесь есть несколько точек доступа: в него через широкие решетки уходит дождевая и талая вода. Кроме того, в гаражах есть люк со спуском, чтобы чистить коллектор. Правда, ни решетки с водоотводом полноценно не справляются, ни власти коллектор не чистят, говорит помощник председателя кооператива «Скромный-1» Виктор Александрович.

Перед гаражами через ручей перекинут еще один высокий пешеходный мост

Перед гаражами через ручей перекинут еще один высокий пешеходный мост

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Вход в коллектор закрыт решеткой, но мусор пробирается и через нее

Вход в коллектор закрыт решеткой, но мусор пробирается и через нее

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Под широкими решетками-стоками слышно шум ручья

Под широкими решетками-стоками слышно шум ручья

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— Раз в году мы чистим — мэрия на нас плевала. Сами залазим туда. Костюм надеваем, залазим и вперед, — говорит Виктор Александрович. — Песок, камни, бутылки, тряпки — всё, что несет оттуда, [достаем]. Многие несознательные открывают [люк] и бросают [мусор], мы колеса доставали отсюда. Естественно, кто-то из наших [бросает].

Гаражи расположены в низине, и весной и после сильных дождей их затапливает: вода поднимается сантиметров до тридцати от земли. По словам Виктора Александровича, кооператив хотел за свой счет построить дренажный канал с улицы Бардина в ручей со стороны академии бокса, но районная администрация разрешения не дала под предлогом защиты леса.

Ручей проходит под улицей Бардина, которая формально отделена от него бетонным забором, но, к сожалению, не везде

Ручей проходит под улицей Бардина, которая формально отделена от него бетонным забором, но, к сожалению, не везде

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Такого количества ползущего по берегам бытового мусора журналисты НГС за весь спецпроект не видели

Такого количества ползущего по берегам бытового мусора журналисты НГС за весь спецпроект не видели

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Кажется, ни одна из малых рек так не пострадала от новосибирцев, как популярный, вроде бы, ручей, который бежит по паркам

Кажется, ни одна из малых рек так не пострадала от новосибирцев, как популярный, вроде бы, ручей, который бежит по паркам

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Кажется, сюда просто вывалили контейнеры для раздельного сбора мусора: тут куча полуразбитых стеклянных бутылок, недалеко — кучка не довезенных до правильной утилизации использованных медицинских перчаток

Кажется, сюда просто вывалили контейнеры для раздельного сбора мусора: тут куча полуразбитых стеклянных бутылок, недалеко — кучка не довезенных до правильной утилизации использованных медицинских перчаток

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Лес здесь действительно нужно защищать, но, кажется, не от строительства дренажного канала, а от проезжающих и проходящих мимо людей. От дороги ручей здесь, вроде, защищает забор из бетонных плит, но установлен он не везде. Из-за этого многим место кажется укромным — и с дороги в ручей снова летят тонны мусора.

Один из самых чистых участков русла Сухого Лога — в небольшом неблагоустроенном парке за ЛДС «Сибирь». Видно, что и отдохнуть на его берег здесь приходят не те же люди, что «отдыхают» у воды за детскими садами на Александра Невского. Кострища здесь встречаются, но мусор — уже реже.

В этом месте ручей даже можно назвать живописным

В этом месте ручей даже можно назвать живописным

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Кто-то даже пытался соорудить на берегу подобие шалаша

Кто-то даже пытался соорудить на берегу подобие шалаша

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Правда, стоит повернуть голову, и вот в русле валяется старый шкаф

Правда, стоит повернуть голову, и вот в русле валяется старый шкаф

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Мостик здесь тоже есть, и совсем не такой, как остальные

Мостик здесь тоже есть, и совсем не такой, как остальные

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Под мостом виден небольшой бетонный порожек, а русло снова завалено — правда, не пластиком, а ветками и почему-то деревянными паллетами

Под мостом виден небольшой бетонный порожек, а русло снова завалено — правда, не пластиком, а ветками и почему-то деревянными паллетами

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Участок от пешеходного мостика за ЛДС до очередных гаражей вдоль улицы Серебряные Ключи — самый дикий: здесь Сухой Лог забирается буквально в лог, так глубоко, что к воде не подойти. Можно только наблюдать сверху, как вода струится между деревьев, то пропадая в густой траве, то появляясь снова.

Глубина русла здесь — до десятка метров: верхушки молодых деревьев как раз выглядывают на уровень редких тропинок вдоль оврага

Глубина русла здесь — до десятка метров: верхушки молодых деревьев как раз выглядывают на уровень редких тропинок вдоль оврага

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Над водой встречаются редкие «посиделочные» — гораздо более цивилизованные, чем выше по течению

Над водой встречаются редкие «посиделочные» — гораздо более цивилизованные, чем выше по течению

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Весь мусор здесь сосредоточен за гаражами, которые буквально свисают над ручьем

Весь мусор здесь сосредоточен за гаражами, которые буквально свисают над ручьем

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Лицевая же их сторона выглядит гораздо приличнее: местные, как могут, соблюдают чью-то просьбу «Не сорить», написанную на одном из гаражей, пряча мусор туда, где им не видно

Лицевая же их сторона выглядит гораздо приличнее: местные, как могут, соблюдают чью-то просьбу «Не сорить», написанную на одном из гаражей, пряча мусор туда, где им не видно

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Здесь ручей снова прячется в коллектор — почти до момента своего слияния с маленькой речкой, 1-й Ельцовкой

Здесь ручей снова прячется в коллектор — почти до момента своего слияния с маленькой речкой, 1-й Ельцовкой

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Если присмотреться к карте, то заметно, что сначала улица Серебряные Ключи, а потом 1-я Клиническая повторяют изгибы маленького ручья под землей. В том, что микрорайон назван в честь ручья — Сухой Лог — есть злая ирония: если верить 2ГИС, на его территории ручей не показывается. Зато появляется уже с другой стороны, за всё еще строящимся ТРЦ «Европейский» и коротенькой улицей частного сектора, тоже названной в честь ручья.

Улица Сухой Лог — совсем короткая, и скоро от нее, похоже, уже ничего не останется

Улица Сухой Лог — совсем короткая, и скоро от нее, похоже, уже ничего не останется

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При строительстве «Европейского» прилегающие берега серьезно укрепили, и дальше ручей уже уверенно бежит к 1-й Ельцовке мимо гаражных фавел

При строительстве «Европейского» прилегающие берега серьезно укрепили, и дальше ручей уже уверенно бежит к 1-й Ельцовке мимо гаражных фавел

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С конца весны, когда журналисты НГС проходили по этой части ручья, изучая его как приток 1-й Ельцовки, здесь мало что изменилось. Хотя местные активисты постоянно проводят субботники, все остальные, будто назло, только добавляют мусора: и бытового, и строительного. С приходом осени его только стало лучше видно — редеющая листва скрыть его уже не в состоянии.

Осенью плотно обступившие ручей кусты редеют, открывая мусор на берегах и в воде

Осенью плотно обступившие ручей кусты редеют, открывая мусор на берегах и в воде

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Сотрудников СТО черная вода, бегущая в ручей, нисколько не смущает

Сотрудников СТО черная вода, бегущая в ручей, нисколько не смущает

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В гаражах над ручьем у дверей кочегарки свалена куча угля, и дождевая вода в Сухой Лог бежит черная. Кочегар рассказал, что отапливает СТО, которое из-за ландшафта оказалось сверху. Угольная вода его нисколько не смущает: она через уголь только очищается, парирует он.

Под мостом на Танковой сегодня строят дорогу. Впрочем, это тот случай, когда, возможно, стройка немного поможет ручью: строители укрепили берег геосеткой

Под мостом на Танковой сегодня строят дорогу. Впрочем, это тот случай, когда, возможно, стройка немного поможет ручью: строители укрепили берег геосеткой

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Над местом слияния ручья с речкой тоже развернулась стройка: здесь будет начало большого парка

Над местом слияния ручья с речкой тоже развернулась стройка: здесь будет начало большого парка

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Так сегодня выглядит устье ручья Сухой Лог — место, где он на бешеной скорости впадает в речку 1-я Ельцовка

Так сегодня выглядит устье ручья Сухой Лог — место, где он на бешеной скорости впадает в речку 1-я Ельцовка

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СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

В районе слияния Сухого Лога с 1-й Ельцовкой вовсю идет стройка. Со стороны ручья строят дорогу к новому жилому комплексу, а над слиянием через пару лет будет вход в большой парк, который запланировали в пойме реки. Внутри вилки пока есть только опоры для будущего мостика, но когда-нибудь их будет много, а по берегам, наконец, можно будет гулять — без опасности нарваться на нетрезвую компанию в кустах или переломать ноги, запнувшись об очередную покрышку.

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ЛДС «Сибирь»Сухой Логгаражипарки и скверы«Сосновый бор»малые реки Новосибирска
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