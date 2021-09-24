Ручей с шестью мостами: фотопутешествие по Сухому Логу, который горожане считают рекой, а власти не знают название

С запуска спецпроекта о малых реках Новосибирска в июне читатели просили НГС написать о «речке за ЛДС». Формально она не включена в перечень малых рек, но мы не могли совсем оставить ее без внимания — так, оказалось, ее любят новосибирцы. Впрочем, любовь эта ограничилась только видимыми участками берегов в районе мостиков. О том, как выглядит вся остальная часть русла, НГС рассказывает — и показывает — в заключительном, бонусном материале спецпроекта.
Известный многим из новосибирцев Сухой Лог, который течет за ЛДС «Сибирь», формально не река, а ручей. Более того, по информации Минприроды, официально у него даже нет названия — это просто приток малой реки Ельцовка 1-я.
Исток ручья предположительно находится под промзоной Калининского района, на поверхность он выбирается сразу из коллектора за зданием детского сада
Часть русла Сухого Лога находится на территории парка «Сосновый бор», но в стороне от благоустройства. Впрочем, возможно, когда городские власти возьмутся за преображение «Соснового бора», немного внимания достанется и ручью. Сегодня он выглядывает из коллектора прямиком в стихийную свалку по берегам: недалеко от него — тропы в парк и из парка, поэтому мусора здесь едва ли не столько же, сколько опавшей осенней листвы.
Из мусора же сложены чьи-то пристанища, притаившиеся тут и там в плотном кленовом подлеске на берегу ручья. Где-то их дублируют кострища, где-то нет, но свалка образуется возле каждого.
Уровень воды в ручье заметно меняется: не успеет поток немного схлынуть, как вода добавляется из тянущихся к ручью со всех сторон ливневок. В результате берега сильно размывает, они топкие, а через русло валятся березы и сосны, образуя по течению участки со стоячей водой.
Почти вдоль всего течения Сухого Лога можно пройти пешком: берега заросшие, конечно, но не так сильно, как у городских речек. За зданиями на Александра Невского по берегу ручья тянется тропа, но в некоторых местах от воды ее отделяет вал сухих веток — очевидно, они остались от обрезки на территориях детских садов, но увозить их не стали, свалив за заборами.
Возможно, эти завалы веток должны были остановить тех, кто любит сидеть в кустах за детскими садами с алкоголем. Но, кажется, этот способ не работает, надо искать другой: в одном из таких насиженных мест журналисты НГС встретили выпивавших людей в середине рабочего дня.
При этом чем ближе к мостикам через ручей — их несколько и они почти все совершенно одинаковые — и мусора, и следов присутствия меньше. То ли местные алкоголики сторонятся прохожих, то ли все-таки кто-то следит за порядком в пределах видимости с мостов.
Кое-где через ручей перекидывают толстые ветки и доски, сооружая дополнительные переходы, но надолго их не хватает: во время дождя поток воды усиливается в несколько раз, и легкие конструкции буквально разносит по частям.
За первым мостиком заросли становятся плотнее, причем это не только плотный кленовый подлесок: тут и там видны совсем молодые дубы и маньчжурские орехи, заросли малины. Земли в некоторых местах не видно под плотным слоем мусора. Здесь можно встретить что угодно, от привычных пластиковых бутылок до старой обуви и одежды, предметов гигиены и даже швабр и метел. На одном из участков среди мусора под деревом встретился старый диван, кем-то заботливо укрытый от дождя пленкой.
Недалеко от второго мостика на берегу Сухого Лога находится автостоянка — здесь, в частности, ждут заказов частные микроавтобусы. К забору будто волной принесло сотни пластиковых бутылок — есть от воды, есть от «незамерзайки», есть от машинного масла. Охранник стоянки Игорь, впрочем, уверяет, что мусор приносят «наркоши».
— Там тропинка, наркоши бродят. Прошли туда, через полчаса вернулись, — пожимает плечами мужчина.
По словам Игоря, в этом году мусор с берегов никто не убирал, а вот в прошлом приходила «какая-то молодежь» и увезла весь мусор. За год, конечно, он снова появился, но, по сравнению с уже пройденными участками, ручей под мостом даже кажется чистым.
Над коротким коллектором, в котором прячется русло ручья, расположился гаражный кооператив, а в самом его центре — морг 25-й больницы. Собственно, до следующих гаражей Сухой Лог бежит именно по больничной территории. Это заметно не только по окружающим зданиям и постоянно проходящим мимо людям в медицинской униформе. Например, провалы в уже высоких берегах здесь маскируют стенками шкафов и дверями с табличками. За проездом к больничному корпусу на Власова, 17 их дополняют связанные и уложенные в большие вязанки сухие ветки. Как и в районе детских садов, они явно остались после обрезки кустов и деревьев в зоне видимости.
За больничной территорией ручей снова прячется в коллектор, и над ним снова обосновались гаражи. Впрочем, к Сухому Логу здесь есть несколько точек доступа: в него через широкие решетки уходит дождевая и талая вода. Кроме того, в гаражах есть люк со спуском, чтобы чистить коллектор. Правда, ни решетки с водоотводом полноценно не справляются, ни власти коллектор не чистят, говорит помощник председателя кооператива «Скромный-1» Виктор Александрович.
— Раз в году мы чистим — мэрия на нас плевала. Сами залазим туда. Костюм надеваем, залазим и вперед, — говорит Виктор Александрович. — Песок, камни, бутылки, тряпки — всё, что несет оттуда, [достаем]. Многие несознательные открывают [люк] и бросают [мусор], мы колеса доставали отсюда. Естественно, кто-то из наших [бросает].
Гаражи расположены в низине, и весной и после сильных дождей их затапливает: вода поднимается сантиметров до тридцати от земли. По словам Виктора Александровича, кооператив хотел за свой счет построить дренажный канал с улицы Бардина в ручей со стороны академии бокса, но районная администрация разрешения не дала под предлогом защиты леса.
Лес здесь действительно нужно защищать, но, кажется, не от строительства дренажного канала, а от проезжающих и проходящих мимо людей. От дороги ручей здесь, вроде, защищает забор из бетонных плит, но установлен он не везде. Из-за этого многим место кажется укромным — и с дороги в ручей снова летят тонны мусора.
Один из самых чистых участков русла Сухого Лога — в небольшом неблагоустроенном парке за ЛДС «Сибирь». Видно, что и отдохнуть на его берег здесь приходят не те же люди, что «отдыхают» у воды за детскими садами на Александра Невского. Кострища здесь встречаются, но мусор — уже реже.
Участок от пешеходного мостика за ЛДС до очередных гаражей вдоль улицы Серебряные Ключи — самый дикий: здесь Сухой Лог забирается буквально в лог, так глубоко, что к воде не подойти. Можно только наблюдать сверху, как вода струится между деревьев, то пропадая в густой траве, то появляясь снова.
Если присмотреться к карте, то заметно, что сначала улица Серебряные Ключи, а потом 1-я Клиническая повторяют изгибы маленького ручья под землей. В том, что микрорайон назван в честь ручья — Сухой Лог — есть злая ирония: если верить 2ГИС, на его территории ручей не показывается. Зато появляется уже с другой стороны, за всё еще строящимся ТРЦ «Европейский» и коротенькой улицей частного сектора, тоже названной в честь ручья.
С конца весны, когда журналисты НГС проходили по этой части ручья, изучая его как приток 1-й Ельцовки, здесь мало что изменилось. Хотя местные активисты постоянно проводят субботники, все остальные, будто назло, только добавляют мусора: и бытового, и строительного. С приходом осени его только стало лучше видно — редеющая листва скрыть его уже не в состоянии.
В гаражах над ручьем у дверей кочегарки свалена куча угля, и дождевая вода в Сухой Лог бежит черная. Кочегар рассказал, что отапливает СТО, которое из-за ландшафта оказалось сверху. Угольная вода его нисколько не смущает: она через уголь только очищается, парирует он.
В районе слияния Сухого Лога с 1-й Ельцовкой вовсю идет стройка. Со стороны ручья строят дорогу к новому жилому комплексу, а над слиянием через пару лет будет вход в большой парк, который запланировали в пойме реки. Внутри вилки пока есть только опоры для будущего мостика, но когда-нибудь их будет много, а по берегам, наконец, можно будет гулять — без опасности нарваться на нетрезвую компанию в кустах или переломать ноги, запнувшись об очередную покрышку.