Возле реки в Заельцовском районе разобьют новый парк — 8 картинок проекта, который представили новосибирцам

Строительство парка в пойме реки
На прошлой неделе новосибирцам представили дизайн-проект первого этапа строительства парка в пойме реки 1-я Ельцовка — его реализует застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк».
Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.
Дизайн-проект охватывает участок на слиянии реки 1-я Ельцовка с ручьем Сухой лог. Компания «Ельцовский парк» (входит в ГК «Химметалл») планирует за свой счет благоустроить территорию площадью почти 7 тысяч кв. м и затем передать городу как входную зону в новый парк. Это станет первым этапом благоустройства поймы 1-й Ельцовки.
Сейчас территория представляет собой ровную площадку с двумя взрослыми липой и березой, огороженную водой и зарослями ивы. Пока замостить предлагают 2,2 тысячи кв. м: твердое покрытие будет на событийной площадке со сценой, площадке с нарисованным лабиринтом, детской и спортивной площадках. Зимой площадку для мероприятий и зону лабиринта предлагают превращать в каток. Почти в центре территории предложили посадить большую ель. Кроме того, компания планирует оформить найденный при строительстве родник.
В проекте предусмотрены лестничный спуск в парк с придомовой территории ЖК «Ельцовский парк», две смотровые площадки над водой и два моста: железобетонный (сваи для него уже установлены) и деревянный. Все твердые покрытия — асфальтобетон, резиновые покрытия и дорожки из камня — планируют сделать в этом году, выносные террасы и остальное благоустройство — в следующем.
Объем финансирования пока не определен: как рассказал заместитель гендиректора по строительству ГК «Химметалл» Андрей Гузиев, сперва дизайн-проект скорректируют по результатам публичного обсуждения, а затем еще подготовят рабочую документацию для строительства, из которой будет понятна необходимая сумма.
По словам замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Марии Смирновой, самым популярным замечанием к дизайн-проекту, которые мэрия получила письменно, стали подъезды к парку и недостаток зелени. О слишком большой площади мощения говорили и на обсуждении проекта вечером 24 июня.
По словам руководителя архитектурной мастерской «Адаптик-А» Игоря Карнаухова, площадь верхней площадки с лабиринтом будут корректировать: заросли ивняка оказались шире, чем рассчитывали архитекторы, и часть деревьев планируют сохранить. При этом архитекторы приняли во внимание предложение заменить площадку с лабиринтом лужайкой: по мнению местных жителей и представителей мэрии, асфальтированная площадка вместимостью 600–800 человек не будет востребована.
Жители также отметили, что во входной зоне парка запроектировали недостаточно высоких деревьев, которые давали бы тень летом. Среди проблемных вопросов отметили несанкционированную свалку в районе частного сектора и сервитут, который необходимо наложить на территорию гаражных кооперативов для проезда к парку. Парковка у парка не предусмотрена: авторы проекта отметили, что он рассчитан в первую очередь для жителей микрорайонов в пешей доступности.
Проект с учетом пожеланий жителей должны доработать за две недели и вынести на рассмотрение рабочей группы по созданию парка в пойме речки 1-я Ельцовка. Последующие этапы благоустройства также будет разрабатывать мастерская «Адаптик-А». По словам Марии Смирновой, средства в городском бюджете на это уже зарезервированы, но пока не решен вопрос с территорией парка, работы перенесли на следующий год.
— Ельцовка более проблемная, чем Каменка, она болезненная, долго шли к этой теме. Много застройщиков вокруг, есть анклав частного сектора. Со стороны впадения ручья там тоже есть проезд, и большой вопрос, как дальше эта территория будет использоваться, потому что некоторые застройщики смотрят на расселение этого частного сектора. Всё это мы будем решать на открытой рабочей группе, — рассказала Мария Смирнова.
На прошлой неделе власти объявили аукцион на благоустройство части Первомайского сквера, где раньше было кафе. В ближайшие годы сквер планируют полностью реконструировать.