Возле реки в Заельцовском районе разобьют новый парк — 8 картинок проекта, который представили новосибирцам

В проекте предусмотрены лестничный спуск в парк с придомовой территории ЖК «Ельцовский парк», две смотровые площадки над водой и два моста: железобетонный (сваи для него уже установлены) и деревянный. Все твердые покрытия — асфальтобетон, резиновые покрытия и дорожки из камня — планируют сделать в этом году, выносные террасы и остальное благоустройство — в следующем.



Объем финансирования пока не определен: как рассказал заместитель гендиректора по строительству ГК «Химметалл» Андрей Гузиев, сперва дизайн-проект скорректируют по результатам публичного обсуждения, а затем еще подготовят рабочую документацию для строительства, из которой будет понятна необходимая сумма.