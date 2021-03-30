Заельцовский парк закроют на год из-за масштабной реконструкции. Показываем, что изменится — 9 эскизов

С 15 апреля 2021 года в Новосибирске закроют Заельцовский парк — с этого дня в нём начнётся реконструкция по проекту, который разработали по программе «Комфортная городская среда».



— В связи с тем, что будет работать большая техника серьёзная, мы закрываем весь парк. Всё лето 2021 года парк будет недоступен. Мы его открываем для жителей 1 июня 2022 года по проекту, но мы надеемся, что это будет раньше, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на презентации парка депутатам Горсовета нового созыва.