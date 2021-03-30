Заельцовский парк закроют на год из-за масштабной реконструкции. Показываем, что изменится — 9 эскизов

Заельцовский парк закроют до 1 июня 2022 года
С 15 апреля 2021 года в Новосибирске закроют Заельцовский парк — с этого дня в нём начнётся реконструкция по проекту, который разработали по программе «Комфортная городская среда».
— В связи с тем, что будет работать большая техника серьёзная, мы закрываем весь парк. Всё лето 2021 года парк будет недоступен. Мы его открываем для жителей 1 июня 2022 года по проекту, но мы надеемся, что это будет раньше, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на презентации парка депутатам Горсовета нового созыва.
Заельцовский парк занял третье место в общегородском голосовании по определению территорий для благоустройства в 2018 году. Проект уже разработан и прошёл все согласования, общая сумма финансирования работ — 170 миллионов рублей. По информации замначальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Дары Разживиной, на 2021 год выделено 155 миллионов, из которых 147 миллионов — федеральная субсидия.
При этом, как добавила Анна Терешкова, муниципалитет готов выполнить все работы на территории парка площадью 38,8 га в этом году, и с региональным министерством ЖКХ есть договорённость о дополнительном финансировании, если всё будет сделано в срок.
Информационные щиты о работах установят уже на этой неделе. По проекту в парке, который является буферной зоной между городом и Заельцовским бором и частью бора, не должно появиться новых площадок, но благоустроят существующие и «узаконят» потоптанные горожанами тропинки.
Маршруты делятся на 4 основных типа: главная транзитная аллея, трасса для скандинавской ходьбы, велодорожка и экотропы. Существующие событийные площадки реконструируют. На малой площади сохранят возможность кинопоказов, но сделают дополнительно настил для танцплощадки, сцену с кулисами и место для кафе.
Сцена также будет на большой площади, помимо этого там появятся места для отдыха с навесами и качелями, кафе с пунктом проката, парковка и поляна для пикников. Для любителей спорта построят памп трек с уличной раздевалкой. Кроме того, в парке появится фестивальная зона, которую назвали «Неоновая роща»: по задумке авторов проекта, там можно устанавливать арт-объекты, которые днём сливаются с окружающей средой, но светятся ночью.
Сегодня в парке только один стационарный санузел рядом со сценой, летом выставляют биокабины, но вместе с водоснабжением появятся дополнительные туалеты, в частности, на входе в парк, а также комната матери и ребёнка. Чисто павильонов общепита и киосков при этом обещают не увеличивать.
За время строительства в мэрии обещают также решить проблему парковки возле парка и проработать с дорожниками пешеходный путь по лесу вдоль дороги между входом в парк и базой «Локомотив».
Главной достопримечательностью парка должна стать экотропа. По словам начальника отдела озеленения мэрии Новосибирска Светланы Гижицкой, она будет состоять из двух частей: одна в составе парка, другая — по сети существующих дорожек в прилегающем к парке лесу.
— Решения для парковой части и лесной части будут принципиально различными, — заверила Светлана Гижицкая. — В пределах всего маршрута длиной 4 км разработан ассортимент, который дополняет состав лесных растений. На участке на территории парка мы формируем специальные места для экскурсионного рассказа. Также мы подсаживаем растения, которые выпали из состава растительного покрова — это группа папоротников, лесные фиалки, красиво цветущие лесные кустарники.
На экотропе, в частности, появятся сенсорные сады, где можно потрогать растения, услышать их аромат или послушать птиц, а также лаборатории под открытым небом, которые оборудуют для наблюдения за насекомыми и лесными животными.
В этом году власти также планируют начать благоустройство сквера на улице Демакова. А в начале марта в мэрии утвердили реконструкцию другой значимой для горожан зелёной зоны — Первомайского сквера.