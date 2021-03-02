Мэрия утвердила дизайн-проект реконструкции главного городского сквера. Смотрим, как он изменится

Мэрия Новосибирска решила перестроить Первомайский сквер
1 марта Анатолий Локоть утвердил концепцию реконструкции самого популярного и одного из самых старых городских скверов — Первомайского. Хотя планировка любимого места прогулок горожан совершенно не изменится, его ждет масштабное обновление — от зелени до фонтана. Сквер входит в число гостевых маршрутов молодежного чемпионата мира по хоккею
Как появился сквер на площади Ленина
Первомайский сквер — один из самых старых в Новосибирске (второй после сквера Героев Революции) и входит в число тех, что были обустроены в буквальном смысле на пустом месте.
В начале прошлого века территория за Городским торговым корпусом (зданием краеведческого музея) была главной городской площадью — Первомайской. Площадь была рыночной и застроена множеством мелких построек.
Первоначально сквер задумывался в квартале напротив Дома Ленина, но со временем разросся, хотя улица и сегодня угадывается в центральной аллее.
— В этом месте у нас есть пешеходная улица в центре: это улица Щетинкина, которая от улицы Урицкого до Красного проспекта идет по скверам, — заметила главный эксперт отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств мэрии Новосибирска Александра Архипова, представляя концепцию.
Сквер пытались обустроить очень долго, но средств не хватало.
В 2023 году, как раз когда сквер должен быть реконструирован, будут отмечать юбилей архитектора —
Какими будут входы, выходы и переходы
Первомайский сквер окружен памятниками архитектуры, среди них есть как федеральные, так и региональные. По сути, они формировали площадь, которая позже сместилась к оперному театру. Поэтому входов в сквер было много, со всех сторон. Но сейчас их положение кое-где меняется, а кое-где входы и вовсе выглядят неприглядно.
Во время реконструкции авторы концепции предлагают обустроить несколько важных переходов. Сдвинутый в сторону переход через улицу Советскую вдоль Щетинкина предлагают вернуть, а остановку с ларьками, которая фактически перегораживает проход в сквер, — демонтировать. Вместо нее в концепции — площадка с часами, где удобно назначать встречи, и небольшая прозрачная остановка.
— Наше предложение можно обсуждать, но мы предлагаем остановку по мере возможности развернуть навстречу подъезжающему транспорту, если это не противоречит ГОСТу. Это раскроет вид на сквер, а из сквера — на концертный зал консерватории и на памятник Глинке, — пояснила идею Александра Архипова.
В обсуждении главный архитектор города Александр Ложкин предложил вовсе перенести остановку ближе к жилым домам — к банку «Акцепт», но это потребует дополнительного согласования. При этом повернутая остановка никаких норм не нарушит и даже, как отметил замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрий Сердюк, «какого-то шарма добавит».
Два перехода к скверу — на перекрестке Красного проспекта и улицы Максима Горького и на перекрестке последней с Советской — потребуют приведения в порядок, еще один придется создать. Речь о выходе из сквера к строящемуся зданию театра Афанасьева.
— Перехода нет, но театр появится, и люди будут там под машины кидаться, — говорит Александра Архипова. — Но это транспортные специалисты должны решать, мы просто предполагаем, что будет такая проблема.
Этот же выход авторы концепции предлагают сделать техническим заездом для спецтехники и усилить там мощение, чтобы оно выдерживало грузовой автомобиль: рядом расположена техническая площадка и мусорные баки.
Еще один выход, бывший когда-то парадным, сегодня выглядит довольно печально — это выход с главной (и самой проходной) диагональной аллеи к зданию Главпочтамта. Когда-то здесь были красивые вазоны, из которых сохранился только один, но сейчас территория граничит с участком гостиницы «Центральной», а парадный когда-то выход перегорожен мусорной площадкой, причем мусором к скверу.
Анатолий Локоть отметил, что владельцы гостиницы давно собираются ее реконструировать и строить новое здание, которое может пройти по границе сквера. В этом случае, чтобы выходящие из сквера люди не упирались в стену или ограждение, авторы концепции предложили переместить ограждение и сделать небольшую площадку с лавочками. Существующую театральную тумбу можно заменить на современную — она здесь будет весьма кстати: вокруг много театров, а прямо напротив — концертный зал консерватории.
Что произойдет с деревьями, кустами и цветниками
Как рассказала начальник отдела озеленения мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая, за годы существования регулярный сквер превратился в парковую рощу: деревьев здесь
Всего в Первомайском сквере 1553 дерева и кустарника. Их исследовали с помощью специалистов ботсада СО РАН. Под снос определили 120 — преимущественно старых тополей, которые уже обрезали, и ясенелистных кленов. Все остальные планируют аккуратно обрезать для формирования красивой и здоровой кроны.
Кроме того, заметила Светлана Гижицкая, в сквере много 5–10-летних саженцев, которые высадили в тени старых деревьев, — в основном это липы и ели, которым сегодня не хватает ни света, ни влаги.
— Есть порядка 20 экземпляров тополя бальзамического, которые уже один раз были обезглавлены и сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии — скорее всего, их нужно убирать. Это [ряд] между кленом татарским и липами — они были высажены достаточно давно и сейчас мешают друг другу. Если мы убираем эти тополя, можно восстановить липы, — пояснила Светлана Гижицкая. — Понятно, почему это было сделано: всем хочется больше зелени. Но есть предельное количество деревьев, которые могут выжить на единице площади. Если мы воткнем их больше в два раза — значит, просто их объем и масса будут меньше в два раза.
Но масштабных перемен в плане озеленения в сквере не будет, а работы будут скорее восстановительными. Например, восстановят периметр из краснолистных татарских кленов и кленов Гиннала, аллеи из цветущих яблонь и сирени, сиреневые кулисы у лавочек, добавят цветников и кустарников.
Какими станут дорожки, фонтаны и арт-объекты
Основные цвета дизайн-кода сквера задает главное здание по соседству — Городской торговый корпус, поэтому в мощении преобладают красный, серый и белый цвета. И если деревья почти не тронут, то дорожки перестроят полностью.
Мощение будет двух видов: крупными плитами, как на променаде набережной (такими выложат центральную аллею и территорию вокруг Городского торгового корпуса), и более мелкими — как на отремонтированной части Красного проспекта. Прилегающие к скверу тротуары тоже планируют отремонтировать, чтобы красивые дорожки не обрывались на полпути.
Как и было задумано в проекте Владимира Тейтеля, в сквере будет две центральные площадки — у фонтана (мощение здесь символизирует сам фонтан) и напротив него. Но вместо задуманного архитектором ресторана авторы реконструкции предлагают там установить
Вся техническая часть фонтана должна быть заменена на современную. Насосы, благодаря которым он работает, питают еще один фонтан — «Медведь». Его тоже отремонтируют: сделают широкий борт вместо существующей ступеньки и отремонтируют чашу — она должна имитировать песчаное речное дно.
На вопрос мэра «Что с арт-объектами?» Александра Архипова категорично предложила их убрать — подарить другим скверам.
— Здесь более 12 [каменных] глыб, их содержание разное, странное, не соответствующее статусу центра города, — считает она.
Под вопросом пока остаются два торговых павильона на территории сквера: в дизайн-проекте они не учтены. Срок аренды должен был завершиться в этом году, но из-за пандемии договоры продлили
Когда переделают сквер и сколько это будет стоить
Хотя концепцию утвердили почти без замечаний, когда начнется масштабная реконструкция сквера, сколько она будет стоить и где взять на нее средства, пока неясно.
— Сейчас пока непонятны источники финансирования, собственно, и ПСД (проектно-сметной документации. —
Все зеленые зоны в городе в прошлом году «пересчитали» — сейчас они отмечены на муниципальной карте. В прошлом году городские власти показали проект реконструкции сквера перед администрацией Кировского района. А на прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске появится новый сквер — его обустроят в микрорайоне ОбьГЭС.