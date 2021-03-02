Мэрия утвердила дизайн-проект реконструкции главного городского сквера. Смотрим, как он изменится

Сквер пытались обустроить очень долго, но средств не хватало. В 1932 году на пост главного архитектора города назначили Владимира Тейтеля, и одной из первых его задач был проект большого сквера. По большому счету тот Первомайский сквер, который сегодня знают и любят горожане, был спроектирован им почти 90 лет назад. Именно Владимир Тейтель придумал просторную площадь и фонтан, ресторан напротив (который, правда, так и не прижился как функция, и совсем недавно постройку в этом месте снесли) и диагональные аллеи.



В 2023 году, как раз когда сквер должен быть реконструирован, будут отмечать юбилей архитектора — 120 лет , поэтому реконструкцию Первомайского сквера авторы концепции посвятили ему.



Какими будут входы, выходы и переходы



Первомайский сквер окружен памятниками архитектуры, среди них есть как федеральные, так и региональные. По сути, они формировали площадь, которая позже сместилась к оперному театру. Поэтому входов в сквер было много, со всех сторон. Но сейчас их положение кое-где меняется, а кое-где входы и вовсе выглядят неприглядно.

