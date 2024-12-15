Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Команда Team Spirit одержала победу на главном турнире по командному шутеру Counter-Strike 2 — Perfect World Shanghai Major 2024. Финальный матч по кибер-спорту между командами проходил в Шанхае.
В финале пятёрка Леонида chopper Вишнякова одержала победу над европейским составом FaZe Clan со счётом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2).
Команда американских соперников FaZe Clan заняла второе место и получила 170 тысяч долларов. Третье место разделили две европейские команды — MOUZ и G2, в составе которой выступает российский снайпер Илья m0NESY Осипов.
Состав Team Spirit по Counter-Strike 2:
Борис magixx Воробьёв (Россия);
Мирослав zont1x Плахотя (Украина);
Леонид chopper Вишняков, капитан (Россия);
Данил donk Крышковец (Россия);
Дмитрий shiro Соколов (Россия);
Сергей hally Шаваев, главный тренер (Россия).
—Наши дорогие фанаты, спасибо вам за то, что были с нами на каждом шагу. Сезон заканчивается, но мы вернемся в следующем, сильнее, чем когда-либо, — игроки поблагодарили фанатов в своем телеграм-канале.
Чемпионат мира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. Общий призовой фонд турнира составил 1,25 миллиона долларов.