Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Team Spirit выиграла в поединке с FaZe Clan со счётом 2:1 Источник: Team Spirit CS2 / Telegram











Команда Team Spirit одержала победу на главном турнире по командному шутеру Counter-Strike 2 — Perfect World Shanghai Major 2024. Финальный матч по кибер-спорту между командами проходил в Шанхае.

В финале пятёрка Леонида chopper Вишнякова одержала победу над европейским составом FaZe Clan со счётом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2).

Команда американских соперников FaZe Clan заняла второе место и получила 170 тысяч долларов. Третье место разделили две европейские команды — MOUZ и G2, в составе которой выступает российский снайпер Илья m0NESY Осипов.

Состав Team Spirit по Counter-Strike 2:

Борис magixx Воробьёв (Россия);

Мирослав zont1x Плахотя (Украина);

Леонид chopper Вишняков, капитан (Россия);

Данил donk Крышковец (Россия);

Дмитрий shiro Соколов (Россия);

Сергей hally Шаваев, главный тренер (Россия).

—Наши дорогие фанаты, спасибо вам за то, что были с нами на каждом шагу. Сезон заканчивается, но мы вернемся в следующем, сильнее, чем когда-либо, — игроки поблагодарили фанатов в своем телеграм-канале.

Команда Team Spirit радуется победе на чемпионате мира Perfect World Shanghai Major 2024 Источник: Team Spirit CS2 / Telegram