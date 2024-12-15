Даже круглые отличники не пройдут этот тест по географии — думаете, у вас получится?

Иногда нам кажется, что мир слишком огромен, чтобы знать о нем всё подряд. Но то и дело находятся те, кто отвечает правильно на все вопросы наших тестов по географии. На этот раз мы решили придумать вопросы посложнее. Думаете, у вас получится их одолеть?
В каком регионе России сразу три часовых пояса?
Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Коми
Ненецкий автономный округ
Где находится вулкан Везувий?
Южная Америка
Южная Африка
Южная Италия
Южная Осетия
Айболит из одноименного стихотворения Корнея Чуковского твердил одно только слово: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо». А что вообще такое Лимпопо?
Саванна
Мыс
Континент
Река
У какой страны есть общая граница с Ираном и Узбекистаном, Афганистаном и Казахстаном?
Туркменистан
Пакистан
Сирия
Киргизия
Какое из этих морей, омывающих побережье России, — самое глубокое и большое?
Берингово
Балтийское
Азовское
Черное
Как называется самый высокий действующий вулкан в России?
Ключевская Сопка
Академия Наук
Эггелла
Толбачик
Какой полуостров славится своей Долиной гейзеров?
Камчатка
Лабрадор
Индокитай
Таймыр
Какой из перечисленных городов был первым за полярным кругом?
Верхоянск
Пустозерск
Заполярный
Полярные Зори
Это крупнейшее в России болото по своим размерам превосходит Швейцарию. Знаете, как оно называется?
Старосельский мох
Мшинское
Великое
Васюганское
Через какую реку проходит Муромский вантовый мост?
Ока
Лена
Амур
Дон