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Образование тест Даже круглые отличники не пройдут этот тест по географии — думаете, у вас получится?

Даже круглые отличники не пройдут этот тест по географии — думаете, у вас получится?

Тогда попробуйте доказать это, ответив на 10 вопросов

1 342
4 комментария

Мы попросили тех, кто не справился с этим тестом, слепить глобус, и вот что из этого вышло

Источник:

Иногда нам кажется, что мир слишком огромен, чтобы знать о нем всё подряд. Но то и дело находятся те, кто отвечает правильно на все вопросы наших тестов по географии. На этот раз мы решили придумать вопросы посложнее. Думаете, у вас получится их одолеть?

ТЕСТПройден 537 раз
1 / 10

В каком регионе России сразу три часовых пояса?

  • Сахалинская область

  • Республика Саха (Якутия)

  • Республика Коми

  • Ненецкий автономный округ

2 / 10

Где находится вулкан Везувий?

  • Южная Америка

  • Южная Африка

  • Южная Италия

  • Южная Осетия

3 / 10

Айболит из одноименного стихотворения Корнея Чуковского твердил одно только слово: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо». А что вообще такое Лимпопо?

  • Саванна

  • Мыс

  • Континент

  • Река

4 / 10

⁠У какой страны есть общая граница с Ираном и Узбекистаном, Афганистаном и Казахстаном?

  • Туркменистан

  • Пакистан

  • Сирия

  • Киргизия

5 / 10

Какое из этих морей, омывающих побережье России, — самое глубокое и большое?

  • Берингово

  • Балтийское

  • Азовское

  • Черное

6 / 10

Как называется самый высокий действующий вулкан в России?

  • Ключевская Сопка

  • Академия Наук

  • Эггелла

  • Толбачик

7 / 10

Какой полуостров славится своей Долиной гейзеров?

  • Камчатка

  • Лабрадор

  • Индокитай

  • Таймыр

8 / 10

Какой из перечисленных городов был первым за полярным кругом?

  • Верхоянск

  • Пустозерск

  • Заполярный

  • Полярные Зори

9 / 10

Это крупнейшее в России болото по своим размерам превосходит Швейцарию. Знаете, как оно называется?

  • Старосельский мох

  • Мшинское

  • Великое

  • Васюганское

10 / 10

Через какую реку проходит Муромский вантовый мост?

  • Ока

  • Лена

  • Амур

  • Дон

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Комментарии
4
Гость
1 час
9 из 10. Я крут)))
Гость
1 час
Была бы НГСная газета, я бы ее вместо туалетной бумаги использовал бы!!!
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