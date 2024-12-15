Охотилась на посетителей: котенок леопардов забрался в гамак и начал забавно шипеть на гостей — видео

Котенок дальневосточных леопардов Хлоя решила поохотиться на посетителей с высоты в Новосибирском зоопарке. Она взобралась на дерево и улеглась в гамак.
Забавное видео сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова. В ролике видно, как котенок старательно карабкается наверх. Когда цель была достигнута, Хлоя расположилась в гамаке, откуда недовольно рычала на гостей.
В Новосибирске подросший котенок манула поставил лапки на хвост. Милое видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
Белые медвежата решили пообедать в вольере — после этого одна из хищниц укусила другую за нос.