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Животные Охотилась на посетителей: котенок леопардов забрался в гамак и начал забавно шипеть на гостей — видео

Охотилась на посетителей: котенок леопардов забрался в гамак и начал забавно шипеть на гостей — видео

Хлоя передвигается очень грациозно

978
3 комментария

Какая недовольная киса!

Источник:

Котенок дальневосточных леопардов Хлоя решила поохотиться на посетителей с высоты в Новосибирском зоопарке. Она взобралась на дерево и улеглась в гамак.

Забавное видео сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова. В ролике видно, как котенок старательно карабкается наверх. Когда цель была достигнута, Хлоя расположилась в гамаке, откуда недовольно рычала на гостей.

Самочка уже достаточно ловкая

Источник:

В Новосибирске подросший котенок манула поставил лапки на хвост. Милое видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Белые медвежата решили пообедать в вольере — после этого одна из хищниц укусила другую за нос.

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Комментарии
3
Гость
50 минут
Хорооший котенок - дооооххлый котенок!
Гость
50 минут
Кооотоов на стеелькии, соообааак на уунты. Коорооче - всеех на nnoольты!
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