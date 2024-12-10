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Животные Зевнула и схватила за нос: белая медведица укусила сестру в Новосибирском зоопарке — милое видео

Зевнула и схватила за нос: белая медведица укусила сестру в Новосибирском зоопарке — милое видео

Смотрим кадры, как проводят время Белка и Стрелка

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Медведицы появились на свет 16 декабря 2022

Источник:

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило белые медвежата вновь попали в объективы видеокамер посетителей. На этот раз они решили пообедать в вольере — после этого одна из хищниц укусила другую за нос.

Видео, как проводят время медвежата, опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

Белые медведицы вместе проводят время

Источник:

На кадрах видно, как одна из белых медведиц держит в зубах кусок мяса — она устроила себе обед, положив еду в снег.

Хищница не торопится сразу съесть угощение и иногда поднимает голову, чтобы посмотреть по сторонам. Предположительно, в направлении посетителей учреждения.

На другом видео можно заметить, как хищница идет по вольеру к сестре — ее сородич зевает. В этот момент одна из белых медведиц кусает другую за нос.

Белые медведицы Белка и Стрелка появились на свет 16 декабря 2022 года. Имена для них выбирали жители Новосибирска.

Недавно появилось видео, как пара манулят устроила игры в Новосибирском зоопарке. Они шутливо бросались друг на друга, а затем решили пробежаться по вольеру.

ПО ТЕМЕ
Белые медведи Новосибирский зоопарк Белка и Стрелка Животные
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