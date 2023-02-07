«У Герды родились два детеныша»: власти Новосибирска подтвердили пополнение в семействе белых медведей в зоопарке

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова официально подтвердила рождение детенышей у белой медведицы Герды в Новосибирском зоопарке имени
— У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год, — написала вице-мэр.
Ранее журналисты НГС заметили, что вольер белых медведей в новосибирском зоопарке огородили лентой, а на территории вокруг перестали убирать снег. При этом источник НГС еще вчера сообщал, что у Герды родился медвежонок.
Сегодня на пресс-конференции в ТАСС информацию прокомментировал директор зоопарка Андрей Шило.
— Я могу подтвердить, что у нашей Герды родилась двойня. Такое событие для нас для всех очень долгожданное. Пол пока определить невозможно, — отметил он.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в декабре 2011 года. В тот года на свет появилась девочка, которую назвали Шишка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.