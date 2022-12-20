Тайна белых медвежат: мы узнали, где сейчас находятся Норди и Шайна из Новосибирского зоопарка

Белые медведи Норди и Шайна до сих пор находятся в Новосибирске в зоопарке. Об этом корреспонденту НГС сообщили в мэрии Новосибирска. Сообщения об их передаче в другой зоопарк регулярно поступают с прошлой осени.
— Белые медведи Норди и Шайна содержатся в МУП «Новосибирский зоопарк имени
Также чиновники сообщили, кто содержит медведей, которым в этом году
— Расходы на содержание всех белых медведей, находящихся в зоопарках России, полностью или частично покрываются программой опеки, реализуемой АНО «Общество дикой природы» при поддержке ПАО «НК "Роснефть"», — добавили в мэрии.
В Новосибирском зоопарке сейчас четыре белых медведя. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года. Медвежата Норди и Шайна родились у них в 2018 году.
На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке два котенка манула устроили игры на глазах посетителей. Они решили поохотиться друг на друга.