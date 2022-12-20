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Тайна белых медвежат: мы узнали, где сейчас находятся Норди и Шайна из Новосибирского зоопарка

Гости зоопарка уже давно не видели их

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Медведи уже совсем взрослые. Им по четыре года

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Белые медведи Норди и Шайна до сих пор находятся в Новосибирске в зоопарке. Об этом корреспонденту НГС сообщили в мэрии Новосибирска. Сообщения об их передаче в другой зоопарк регулярно поступают с прошлой осени.

— Белые медведи Норди и Шайна содержатся в МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило» с рождения и по настоящее время. Данная пара молодых медведей находится вне экспозиции зоопарка, поэтому посетители не могут их видеть. Передача молодых медведей в другой зоопарк пока не планируется, — ответили на запрос редакции в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также чиновники сообщили, кто содержит медведей, которым в этом году 11 декабря исполнилось уже четыре года.

— Расходы на содержание всех белых медведей, находящихся в зоопарках России, полностью или частично покрываются программой опеки, реализуемой АНО «Общество дикой природы» при поддержке ПАО «НК "Роснефть"», — добавили в мэрии.

В Новосибирском зоопарке сейчас четыре белых медведя. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года. Медвежата Норди и Шайна родились у них в 2018 году.

На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке два котенка манула устроили игры на глазах посетителей. Они решили поохотиться друг на друга.

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