Манулята устроили охоту друг на друга — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке два котенка манула устроили игры на глазах посетителей. Они решили поохотиться друг на друга. Гость зоопарка снял забавное видео.
На нем два котенка отлично проводят время. Это идеальное видео для просмотра в пятницу, выходные и любой другой день.
Все манулы, поступившие в Новосибирский зоопарк, были отловлены в 1994–1995 годах на границе республики Тыва и Монголии. Первое потомство было получено уже в 1995 году. Это очень грациозный и при этом скрытный хищник, известный своим богатым мехом и крайне суровым нравом.
Манулы из Новосибирского зоопарка готовы к похолоданию — распушились и отъелись. На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как манул Жора приводит себя в порядок под снегопадом. А другой манул точит коготочки.