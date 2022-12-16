Манулята устроили охоту друг на друга — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке два котенка манула устроили игры на глазах посетителей. Они решили поохотиться друг на друга. Гость зоопарка снял забавное видео.



На нем два котенка отлично проводят время. Это идеальное видео для просмотра в пятницу, выходные и любой другой день.