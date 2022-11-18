Манул показал, как правильно точить коготочки — милое видео из Новосибирского зоопарка

Манул Мия в Новосибирском зоопарке продемонстрировала своему котенку Снежинке, как правильно нужно точить когти.
На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как дикая кошка проводит свое время. Снежинка находится до сих пор в одном вольере с матерью. Мия поточила когти о дерево, которое находится внутри вольера.
Смотрим забавный ролик.
Манулы из Новосибирского зоопарка готовы к похолоданию — распушились и отъелись. На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как манул Жора приводит себя в порядок под снегопадом.