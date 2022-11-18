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Манул показал, как правильно точить коготочки — милое видео из Новосибирского зоопарка

Мия сейчас находится в одном вольере с одним из своих котят

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Мия поточила когти о дерево, которое находится внутри вольера

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Манул Мия в Новосибирском зоопарке продемонстрировала своему котенку Снежинке, как правильно нужно точить когти.

На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как дикая кошка проводит свое время. Снежинка находится до сих пор в одном вольере с матерью. Мия поточила когти о дерево, которое находится внутри вольера.

Смотрим забавный ролик.

Манулы из Новосибирского зоопарка готовы к похолоданию — распушились и отъелись. На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как манул Жора приводит себя в порядок под снегопадом.

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