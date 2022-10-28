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Манул решил умыться под снегопадом в Новосибирском зоопарке — видео, от которого веет Новым годом

Он полностью готов к зиме

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Манул Жора рад снегопаду

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Зима совсем скоро придет в Новосибирск и в городе даже периодически случаются снегопады. Манулы из Новосибирского зоопарка готовы к похолоданию — распушились и отъелись.

На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как манул Жора приводит себя в порядок под снегопадом. Он тщательно умывается и ставит лапки на хвост.

— Лапки на хвост они все ставят, в том числе и котята, — отметил Сергей Ильтяков.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке четырех подросших котят манула переселили в отдельный вольер. Они осваиваются и изучают новое пространство.

МанулНовосибирский зоопаркЗимаСнегопад
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