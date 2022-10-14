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Пушатся и греются друг о друга: пять минут из жизни четырех котят манула в Новосибирском зоопарке

Показываем очень милое видео — идеальное для пятницы

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Манулы готовятся к зиме и обрастают подпушком

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В Новосибирском зоопарке четырех подросших котят манула переселили в отдельный вольер. Сейчас они осваиваются и изучают новое пространство.

Пять минут из жизни котят без мамы снял на видео посетитель зоопарка, новосибирец Сергей Ильтяков.

— В новый вольер переселили четырех котят. Пятый котенок с мамой Мией остались в старом вольере. 6 октября котятам исполнилось 4 месяца, — объяснил корреспонденту НГС новосибирец Сергей Ильтяков.

В этом году шесть котят родились у манула Мии, это произошло в начале июня. Мы показывали, как малыши выглядели спустя два месяца: они уже играли и с аппетитом ели мясо.

На прошлой неделе НГС опубликовал фоторепортаж из зоопарка. На снимках видно, как манулы обросли мехом к зиме и стали похожи на шары. Посмотрите на эти кадры.

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