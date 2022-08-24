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Манулята подросли: смотрим, как они забавно носятся по вольеру и ловко карабкаются по дереву

Прутья клетки диких кошек загородили

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Котята уже не так донимают свою маму, как раньше, и больше играют друг с другом

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Котята манула Мии в Новосибирском зоопарке подросли и начали активнее осваивать вольер. Они бегают, залазят на дерево и играют. Подросших манулят сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

— Надо же, как они подросли! Лазят, — отметила Анна Новикова.

Котята уже не так донимают свою маму, как раньше, и больше играют друг с другом.

В Новосибирском зоопарке в начале июня у манула Мии родились шесть котят. Они сразу стали любимцами посетителей. Одного из котят назовут Снежинкой в честь того, что город стал «Новогодней столицей России».

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