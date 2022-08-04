В новосибирском зоопарке котенка манула назовут Снежинкой в честь символа «Новогодней столицы России»
Городские власти решили запечатлеть присвоение Новосибирску почетного статуса
Одного из новорожденных детенышей манула в зоопарке имени
Чиновница напомнила, что в этом году Новосибирску был присвоен статус «Новогодняя столица России — 2022–23». Также в город привезли символ проекта — снежинку. По словам Терешковой, в мэрии решили «оставить теплое воспоминание в честь этого события».
— 6 июня 2022 года в Новосибирском зоопарке имени
Вице-мэр предложила подписчикам угадать, какого именно котенка назвали Снежинкой, опубликовав несколько фото с новорожденными манулами.
В конце июля НГС опубликовал умилительный фоторепортаж с котятами манула: они играли, ели мясо и делали «кусь» своей матери.
Известно, что главные праздничные мероприятия в честь 2023 года пройдут на площадке перед новой ледовой ареной на левом берегу. В прошлом году в парке рядом с объектом разместили площадку в форме снежинки, в центре которой зимой поставят новогоднюю елку.