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В новосибирском зоопарке котенка манула назовут Снежинкой в честь символа «Новогодней столицы России»

Городские власти решили запечатлеть присвоение Новосибирску почетного статуса

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Котятам скоро исполнится 2 месяца

Котятам скоро исполнится 2 месяца

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Одного из новорожденных детенышей манула в зоопарке имени Р. Ф. Шило назовут Снежинкой. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Чиновница напомнила, что в этом году Новосибирску был присвоен статус «Новогодняя столица России — 2022–23». Также в город привезли символ проекта — снежинку. По словам Терешковой, в мэрии решили «оставить теплое воспоминание в честь этого события».

— 6 июня 2022 года в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило на свет появились 6 замечательных котят-манулов у кошки Мии — 4 мальчика и 2 девочки. Одну из кошечек решили назвать Снежинкой, в честь «Новогодней столицы России — 2023»! — написала Терешкова.

Вице-мэр предложила подписчикам угадать, какого именно котенка назвали Снежинкой, опубликовав несколько фото с новорожденными манулами.

В конце июля НГС опубликовал умилительный фоторепортаж с котятами манула: они играли, ели мясо и делали «кусь» своей матери.

Известно, что главные праздничные мероприятия в честь 2023 года пройдут на площадке перед новой ледовой ареной на левом берегу. В прошлом году в парке рядом с объектом разместили площадку в форме снежинки, в центре которой зимой поставят новогоднюю елку.

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