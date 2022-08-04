В новосибирском зоопарке котенка манула назовут Снежинкой в честь символа «Новогодней столицы России»

Одного из новорожденных детенышей манула в зоопарке имени Р. Ф. Шило назовут Снежинкой. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.



Чиновница напомнила, что в этом году Новосибирску был присвоен статус «Новогодняя столица России — 2022–23». Также в город привезли символ проекта — снежинку. По словам Терешковой, в мэрии решили «оставить теплое воспоминание в честь этого события».

