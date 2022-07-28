СЕЙЧАС +28°С
Пробки 1/10
usd 60.22
eur 61.00
Тема дняМэрия хочет забрать здание «Перчини»
Все новости
Все новости

Едят мясо и делают кусь: показываем 15 фото с играми котят манула из новосибирского зоопарка

Скоро малышам исполнится два месяца

272
На следующей неделе, 6 августа, котятам исполнится два месяца

На следующей неделе, 6 августа, котятам исполнится два месяца

Поделиться

В Новосибирском зоопарке в начале июня у манула Мии родились шесть котят. Сейчас они уже подросли и начали показываться посетителям. Они играют друг с другом, своей мамой, с удовольствием едят мясо и прячутся в укрытиях.

Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, как еще проводят время эти котята, которые вырастут и станут опасными хищниками.

Новорожденные манулы совершенно беспомощны, их вес составляет около 100 граммов

Новорожденные манулы совершенно беспомощны, их вес составляет около 100 граммов

Поделиться

У новорожденных котят глаза голубого цвета. Сейчас они уже стали светло-зелеными

У новорожденных котят глаза голубого цвета. Сейчас они уже стали светло-зелеными

Поделиться

Со временем глаза манулов станут желтыми

Со временем глаза манулов станут желтыми

Поделиться

В прошлый раз у манулов в Новосибирском зоопарке котята рождались в 2020 году. Тогда на свет появились <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/18/69373480/" class="_" target="_blank">16 детенышей</a>

В прошлый раз у манулов в Новосибирском зоопарке котята рождались в 2020 году. Тогда на свет появились 16 детенышей

Поделиться

По данным со страницы Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» за апрель, за 25 лет там родились 64 манула

По данным со страницы Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» за апрель, за 25 лет там родились 64 манула

Поделиться

В дикой природе эти коты обитают в Забайкалье, Горном Алтае, Средней и Юго-Западной Азии

В дикой природе эти коты обитают в Забайкалье, Горном Алтае, Средней и Юго-Западной Азии

Поделиться

Манулы — самые пушистые представители семейства кошачьих

Манулы — самые пушистые представители семейства кошачьих

Поделиться

На одном квадратном сантиметре тела этих котов находится около 9000 волосков

На одном квадратном сантиметре тела этих котов находится около 9000 волосков

Поделиться

Животные могут переносить морозы до -50 градусов

Животные могут переносить морозы до -50 градусов

Поделиться

Из-за коротких ног и толстого слоя шерсти животные ограничены в движениях, поэтому бегают крайне редко

Из-за коротких ног и толстого слоя шерсти животные ограничены в движениях, поэтому бегают крайне редко

Поделиться

В случае опасности манул затаится, чтобы его не заметили

В случае опасности манул затаится, чтобы его не заметили

Поделиться

Коты обитают в горной местности

Коты обитают в горной местности

Поделиться

Латинское название этих кошек — Otocolobus, что означает «уродливое ухо»

Латинское название этих кошек — Otocolobus, что означает «уродливое ухо»

Поделиться

Потомки новосибирских манулов сейчас живут в зоопарках Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании и других стран

Потомки новосибирских манулов сейчас живут в зоопарках Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании и других стран

Поделиться

Ранее новосибирский блогер Роман Паулов опубликовал видео с манулом по кличке Зеленогорск. На кадрах показано, как кот уснул на своем пушистом хвосте. Ролик набрал десятки тысяч просмотров. Посмотрите, как мило выглядит этот сонный манул.

По теме

Новосибирский зоопарккотятаманул
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2