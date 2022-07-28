Едят мясо и делают кусь: показываем 15 фото с играми котят манула из новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке в начале июня у манула Мии родились шесть котят. Сейчас они уже подросли и начали показываться посетителям. Они играют друг с другом, своей мамой, с удовольствием едят мясо и прячутся в укрытиях.

Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, как еще проводят время эти котята, которые вырастут и станут опасными хищниками.