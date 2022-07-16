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Манул Зеленогорск уснул на хвосте: милое видео из Новосибирского зоопарка

Ролик с диким котом за день набрал 40 тысяч просмотров

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Манулу примерно 10 лет

Манулу примерно 10 лет

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Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своем YouTube-канале видео с манулом из зоопарка. За один день ролик с диким котом набрал 40 тысяч просмотров.

— Видео снял на рубеже весны и лета, мы тогда уехали в манулотур на месяц, недавно вернулись, — поделился Роман с НГС.

Как рассказал Роман, манула зовут Зеленогорск, это он зимой ставил лапки на хвост. На кадрах видно, что манул сначала ложится рядом с хвостом, но через некоторое время зевает и кладет голову прям на пушистый хвост.

— Зеленогорск — взрослый манул, который живет в зоопарке с 2014 года, сейчас ему около 10 лет. Точный возраст неизвестен, потому что он приехал к нам из дикой природы. Зеленогорск — многодетный отец, его дети живут в зоопарках по всему миру, — добавил Роман Паулов.

В начале июня Роман снял видео с крадущимся манулом в московском зоопарке. На видео попал манул Тимофей, которого два года назад привезли в Москву из Новосибирска.

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