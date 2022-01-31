Манул поставил лапки на хвост: видео из Новосибирского зоопарка посмотрели 6 миллионов раз

Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице в Instagram видео с манулом из зоопарка. За три дня оно набрало
На кадрах видно, что манул Зеленогорск зевает, а потом ставит свои передние лапы на хвост. Предположительно, он делает это для того, чтобы они не мерзли.
По словам новосибирца, он сам записал видео, а его жена Виктория предложила вырезать фрагмент, в котором манул ставит лапы на хвост, и опубликовать его в Instagram.
— Сделали видео в конце декабря. Он постоянно так делает, ждать долго не пришлось. Было отснято около
В своем аккаунте Роман часто выкладывает фотографии манула.
В Новосибирске проходит голосование за животное, которое станет символом новогодней столицы России. Голос на сайте мэрии можно отдать за манула, белого медведя, орангутана, снежного барса или амурского тигра. НГС проводит опрос среди своих читателей. Посмотрите на кандидатов в талисманы в этой новости и отдайте свой голос.