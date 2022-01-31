Манул поставил лапки на хвост: видео из Новосибирского зоопарка посмотрели 6 миллионов раз

В Новосибирске проходит голосование за животное, которое станет символом новогодней столицы России. Голос на сайте мэрии можно отдать за манула, белого медведя, орангутана, снежного барса или амурского тигра. НГС проводит опрос среди своих читателей. Посмотрите на кандидатов в талисманы в этой новости и отдайте свой голос.

