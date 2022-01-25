Манул, орангутан или тигр: выбирайте талисман новогодней столицы — голосование среди читателей НГС

В Новосибирске выбирают талисман новогодней столицы России, которой стал в этом году наш город. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Предлагаем и нашим читателям пройти голосование через нашу форму в конце этой новости.
— Мы хотим получить результат, который будет действительно отражать общественное мнение, поэтому хотим, чтобы читатели НГС тоже проголосовали, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.
Голосование также идет сейчас на двух площадках — муниципальном портале и через «Госуслуги».
На муниципальном портале на момент публикации лидировал орангутан Бату — 35%, второе место у манула Айши — 22,8%, третье у белого медвежонка Шилки — 19%. Здесь голосование не верифицировано — менее защищено с технической точки зрения. Сейчас проголосовали
На «Госуслугах» требуется войти в личный кабинет. И результаты здесь немного другие. Первое место у белой медведицы Шилки, второе — у манула и третье — у амурского тигра. Пока проголосовали чуть меньше 100 человек.
Для участия в опросе на «Госуслугах» необходимо на сайте города Новосибирска кликнуть на виджет «Госуслуги — Мой выбор, Мое будущее», выбрать раздел «Общественное голосование», вкладка «Голосование по проектам».
Предлагаем вам проголосовать за понравившееся животное! Сначала полюбуемся на прекрасных участников голосования. В самом низу вы сможете отдать свой голос за одного из них.
Результаты голосования мэрия объявит после 7 февраля, будут учитываться показатели со всех площадок.
Манул Айша
Белая медведица Шилка
Орангутан Бату
Амурский тигр Макс
Снежный барс Саян
А теперь переходим к голосованию.
В Новосибирске вчера представили логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России».
Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы — доставили поездом Москва — Владивосток.