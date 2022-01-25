Манул, орангутан или тигр: выбирайте талисман новогодней столицы — голосование среди читателей НГС

В Новосибирске выбирают талисман новогодней столицы России, которой стал в этом году наш город. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Предлагаем и нашим читателям пройти голосование через нашу форму в конце этой новости.

— Мы хотим получить результат, который будет действительно отражать общественное мнение, поэтому хотим, чтобы читатели НГС тоже проголосовали, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.