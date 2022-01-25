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Манул, орангутан или тигр: выбирайте талисман новогодней столицы — голосование среди читателей НГС

Голосование заканчивается 7 февраля

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Кто же станет талисманом?

Кто же станет талисманом?

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В Новосибирске выбирают талисман новогодней столицы России, которой стал в этом году наш город. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Предлагаем и нашим читателям пройти голосование через нашу форму в конце этой новости.

— Мы хотим получить результат, который будет действительно отражать общественное мнение, поэтому хотим, чтобы читатели НГС тоже проголосовали, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.

Голосование также идет сейчас на двух площадках — муниципальном портале и через «Госуслуги».

На муниципальном портале на момент публикации лидировал орангутан Бату — 35%, второе место у манула Айши — 22,8%, третье у белого медвежонка Шилки — 19%. Здесь голосование не верифицировано — менее защищено с технической точки зрения. Сейчас проголосовали 10 700 новосибирцев.

На «Госуслугах» требуется войти в личный кабинет. И результаты здесь немного другие. Первое место у белой медведицы Шилки, второе — у манула и третье — у амурского тигра. Пока проголосовали чуть меньше 100 человек.

Для участия в опросе на «Госуслугах» необходимо на сайте города Новосибирска кликнуть на виджет «Госуслуги — Мой выбор, Мое будущее», выбрать раздел «Общественное голосование», вкладка «Голосование по проектам».

Предлагаем вам проголосовать за понравившееся животное! Сначала полюбуемся на прекрасных участников голосования. В самом низу вы сможете отдать свой голос за одного из них.

Результаты голосования мэрия объявит после 7 февраля, будут учитываться показатели со всех площадок.

Манул Айша

Манулы очень скрытные хищники

Манулы очень скрытные хищники

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Зимой у манулов образуется подпушек, который защищает их от суровых морозов, но превращает диких котов в смешные шарики

Зимой у манулов образуется подпушек, который защищает их от суровых морозов, но превращает диких котов в смешные шарики

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Белая медведица Шилка

Малышка была очень ласкова с мамой

Малышка была очень ласкова с мамой

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Шилка часто развлекала посетителей своими шалостями

Шилка часто развлекала посетителей своими шалостями

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Орангутан Бату

Бату хорошо знаком новосибирцам

Бату хорошо знаком новосибирцам

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Спокойствию орангутана можно только позавидовать

Спокойствию орангутана можно только позавидовать

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Амурский тигр Макс

По восточному календарю 2022 год — тигра

По восточному календарю 2022 год — тигра

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Макс не понимает, почему вы еще не побежали голосовать за него

Макс не понимает, почему вы еще не побежали голосовать за него

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Снежный барс Саян

Красоте ирбиса можно только позавидовать

Красоте ирбиса можно только позавидовать

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Саян тоже утеплился к зиме

Саян тоже утеплился к зиме

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А теперь переходим к голосованию.

В Новосибирске вчера представили логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России».

Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы — доставили поездом Москва — Владивосток.

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Новосибирский зоопаркголосованиеновогодняя столица
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