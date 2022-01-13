Над Новосибирском прогремел фейерверк в честь присвоения звания новогодней столицы России

Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы России — доставили поездом Москва — Владивосток.
Снежинка прибыла в город сегодня утром в 11:45 на поезде Москва — Владивосток. Новосибирску передали этот титул еще 9 января в Нижнем Новгороде. Тогда же главный символ проекта, филигранную снежинку, вручили вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.
Титул «Новогодняя столица России» получают города, выигравшие конкурс. Экспертное жюри учитывает ряд факторов. В том числе наличие площадок для проведения мероприятий, развитость культурной среды, опыт проведения масштабных мероприятий.
Главные праздничные мероприятия в честь 2023 года пройдут на площадке перед новой ледовой ареной на левом берегу. В прошлом году в парке рядом с объектом разместили площадку в форме снежинки, в центре которой зимой поставят новогоднюю елку.