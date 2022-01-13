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Над Новосибирском прогремел фейерверк в честь присвоения звания новогодней столицы России

Ранее филигранную снежинку доставили поездом

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Дан торжественный старт проекту «Новосибирск — новогодняя столица России»

Дан торжественный старт проекту «Новосибирск — новогодняя столица России»

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Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы России — доставили поездом Москва — Владивосток.

С почетным статусом горожан поздравил мэр Анатолий Локоть

С почетным статусом горожан поздравил мэр Анатолий Локоть

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Снежинка прибыла в город сегодня утром в 11:45 на поезде Москва — Владивосток. Новосибирску передали этот титул еще 9 января в Нижнем Новгороде. Тогда же главный символ проекта, филигранную снежинку, вручили вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.

Ранее титул «Новогодняя столица России» присваивали Казани, Вологде, Владимиру, Сортавале, Тамбову, Ханты-Мансийску, Туле, Рязани и Калуге

Ранее титул «Новогодняя столица России» присваивали Казани, Вологде, Владимиру, Сортавале, Тамбову, Ханты-Мансийску, Туле, Рязани и Калуге

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Титул «Новогодняя столица России» получают города, выигравшие конкурс. Экспертное жюри учитывает ряд факторов. В том числе наличие площадок для проведения мероприятий, развитость культурной среды, опыт проведения масштабных мероприятий.

Проект «Новогодняя столица России» реализуется Министерством культуры Российской Федерации для стимулирования внутреннего и внешнего туризма

Проект «Новогодняя столица России» реализуется Министерством культуры Российской Федерации для стимулирования внутреннего и внешнего туризма

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Новосибирск стал одиннадцатой по счету новогодней столицей России

Новосибирск стал одиннадцатой по счету новогодней столицей России

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В Новосибирске филигранную снежинку встречал мэр Анатолий Локоть

В Новосибирске филигранную снежинку встречал мэр Анатолий Локоть

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После официальной части символ проекта поместили в домик снежинки

После официальной части символ проекта поместили в домик снежинки

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Главные праздничные мероприятия в честь 2023 года пройдут на площадке перед новой ледовой ареной на левом берегу. В прошлом году в парке рядом с объектом разместили площадку в форме снежинки, в центре которой зимой поставят новогоднюю елку.

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«Новогодняя столица России»
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