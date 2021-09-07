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Новосибирские «Сокольники» завершили на 47% — посмотрите, как выглядит строящийся парк у нового ЛДС

Показываем 10 фотографий с места

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Парк площадью 15,4 га пришлось обустраивать с нуля

Парк площадью 15,4 га пришлось обустраивать с нуля

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Строительство парка у нового ЛДС в Новосибирске завершили на 47%

Парк у новой ледовой арены на левом берегу в Новосибирске благоустроили на 47%. Там уже начали подготовку к укладке твердых покрытий, а большую часть работ планируют завершить к следующему лету. Сегодня, 7 сентября, на месте побывали корреспонденты НГС и оценили, что происходит на площадке сейчас. Взгляните, как выглядит парк, в котором пройдет грандиозное празднование Нового года — 2023.

Территория подвержена подтоплению, поэтому дорожки подняли выше, чтобы избежать заболачивания

Территория подвержена подтоплению, поэтому дорожки подняли выше, чтобы избежать заболачивания

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Благоустройством парка занимается компания «Премиумстрой», стоимость работ — 442 миллиона рублей. По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой. Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство Затулинского дисперсного парка за 173,8 миллиона рублей и сквера за оперным театром за 10 миллионов рублей. Также фирма занимается реконструкцией Заельцовского парка. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в 2019-м — 16,7 миллиона рублей, в 2020 году — 162,5 миллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла с 627 тысяч до 8,5 миллиона рублей.

Сейчас в парке заканчивается прокладка инженерных сетей, в том числе для связи и освещения

Сейчас в парке заканчивается прокладка инженерных сетей, в том числе для связи и освещения

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Рядом с ареной появится транспортная развязка, добраться сюда можно будет на метро, ближайшая станция — «Спортивная»

Рядом с ареной появится транспортная развязка, добраться сюда можно будет на метро, ближайшая станция — «Спортивная»

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Передвигаться по территории разрешат пешком, на велосипеде, самокате или лыжах. Рядом разместят две парковки. Одна из них рассчитана на 1500 мест

Передвигаться по территории разрешат пешком, на велосипеде, самокате или лыжах. Рядом разместят две парковки. Одна из них рассчитана на 1500 мест

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Чтобы не было подтопления в парке укладывают дренажные трубы

Чтобы не было подтопления в парке укладывают дренажные трубы

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Помимо прогулочных дорожек и места для массовых мероприятий, в парке также разместят площадку с тренажерами. На ней сделают прорезиненное покрытие

Помимо прогулочных дорожек и места для массовых мероприятий, в парке также разместят площадку с тренажерами. На ней сделают прорезиненное покрытие

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— Планируем здесь проводить Новый год 2022–2023. Здесь пройдут основные мероприятия, поставим елку, будет каток, — сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

— Планируем здесь проводить Новый год 2022–2023. Здесь пройдут основные мероприятия, поставим елку, будет каток, — сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

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Главное место для проведения мероприятий в парке откроют на площадке в форме снежинки

Главное место для проведения мероприятий в парке откроют на площадке в форме снежинки

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Срок окончания работ по проекту — сентябрь следующего года, однако подрядчик планирует завершить их ко Дню города в 2022 году

Срок окончания работ по проекту — сентябрь следующего года, однако подрядчик планирует завершить их ко Дню города в 2022 году

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Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнивал парк с московскими «Сокольниками» из-за близости к метро.

На прошлой неделе вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала на своей странице в Instagram, как центральная площадь парка у ЛДС в форме снежинки выглядит с высоты. Она отметила, что объект видно из окон самолетов, которые прилетают в Новосибирск.

В городе также заканчивается реконструкция Заельцовского парка. Там обустраивают экотропу и памп-трек. Посмотрите, как он выглядит сейчас.

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ЛДСМЧМ-2023парк
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