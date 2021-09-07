Новосибирские «Сокольники» завершили на 47% — посмотрите, как выглядит строящийся парк у нового ЛДС

Благоустройством парка занимается компания «Премиумстрой», стоимость работ — 442 миллиона рублей. По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой. Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство Затулинского дисперсного парка за 173,8 миллиона рублей и сквера за оперным театром за 10 миллионов рублей. Также фирма занимается реконструкцией Заельцовского парка. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в 2019-м — 16,7 миллиона рублей, в 2020 году — 162,5 миллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла с 627 тысяч до 8,5 миллиона рублей.

