Новосибирские «Сокольники» завершили на 47% — посмотрите, как выглядит строящийся парк у нового ЛДС

Строительство парка у нового ЛДС в Новосибирске завершили на 47%
Парк у новой ледовой арены на левом берегу в Новосибирске благоустроили на 47%. Там уже начали подготовку к укладке твердых покрытий, а большую часть работ планируют завершить к следующему лету. Сегодня, 7 сентября, на месте побывали корреспонденты НГС и оценили, что происходит на площадке сейчас. Взгляните, как выглядит парк, в котором пройдет грандиозное празднование Нового года — 2023.
Благоустройством парка занимается компания «Премиумстрой», стоимость работ — 442 миллиона рублей. По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнивал парк с московскими «Сокольниками» из-за близости к метро.
На прошлой неделе вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала на своей странице в Instagram, как центральная площадь парка у ЛДС в форме снежинки выглядит с высоты. Она отметила, что объект видно из окон самолетов, которые прилетают в Новосибирск.
В городе также заканчивается реконструкция Заельцовского парка. Там обустраивают экотропу и памп-трек. Посмотрите, как он выглядит сейчас.