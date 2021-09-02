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Что сейчас происходит в Заельцовском парке, который ремонтировали всё лето. 10 фото

Сейчас реконструкцию завершили на 70%

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Большую часть работ завершат в этом году

Большую часть работ завершат в этом году

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В Заельцовском парке поставят камеры для наблюдения за птицами

В Новосибирске продолжается обустройство Заельцовского парка. Работы на территории в 38 гектар планируют закончить к 15 октября, сейчас строители укладывают разные покрытия, устанавливают бордюры и выполняют прочие виды благоустройства. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Алины Скитович, что происходит в парке сейчас.

Помимо прогулочных зон в Заельцовском парке откроют кинотеатр под открытым небом

Помимо прогулочных зон в Заельцовском парке откроют кинотеатр под открытым небом

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Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 20147 году. Ее уставный капитал — 33000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой. Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 млн рублей, Затулинского дисперсного парка за 173,8 млн рублей, сквера за оперным театром за 10 млн рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 млн рублей, в 2019 — 16,7 млн рублей, в 2020 году — 162,5 млн рублей. Чистая прибыль за этот период выросла с 627 тысяч до 8,5 млн рублей.

Для посетителей поставят площадку для мероприятий и памп-трек

Для посетителей поставят площадку для мероприятий и памп-трек

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В парке планируют установить камеры для наблюдения за птицами

В парке планируют установить камеры для наблюдения за птицами

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Контракт на реконструкцию действует до мая 2022 года. По данным сайта госзакупок, стоимость благоустройства составила 170 млн рублей. Возможно, небольшую часть благоустройства закончат в следующем году

Контракт на реконструкцию действует до мая 2022 года. По данным сайта госзакупок, стоимость благоустройства составила 170 млн рублей. Возможно, небольшую часть благоустройства закончат в следующем году

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— Подрядчик оценивает выполнение работ на 70%. Мы планируем в этом году закончить все работы, связанные с покрытием, — рассказал во время выездного совещания в парке мэр Анатолий Локоть

— Подрядчик оценивает выполнение работ на 70%. Мы планируем в этом году закончить все работы, связанные с покрытием, — рассказал во время выездного совещания в парке мэр Анатолий Локоть

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Из спилов сосен в Заельцовском сделают экотропу. Дерево выдерживают в специальном растворе, чтобы покрытие было долговечным

Из спилов сосен в Заельцовском сделают экотропу. Дерево выдерживают в специальном растворе, чтобы покрытие было долговечным

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В парке появятся велосипедные и прогулочные дорожки, а также места для занятия скандинавской ходьбой

В парке появятся велосипедные и прогулочные дорожки, а также места для занятия скандинавской ходьбой

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Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова (на фото в центре) сообщила, что парка планируют открыть для посетителей в октябре этого года

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова (на фото в центре) сообщила, что парка планируют открыть для посетителей в октябре этого года

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Авторы проекта стараются сохранить растительность, которая есть в парке, и дополнить ее новыми видами

Авторы проекта стараются сохранить растительность, которая есть в парке, и дополнить ее новыми видами

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Ранее НГС рассказывал о том, как сибирячка сделала новый парк на месте свалки. Для этого ей пришлось вывезти больше сотни КАМАЗов с мусором. Посмотрите, как теперь выглядит это место — там растут 300 видов роз.

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