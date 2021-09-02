Что сейчас происходит в Заельцовском парке, который ремонтировали всё лето. 10 фото

Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 20147 году. Ее уставный капитал — 33000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой. Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 млн рублей, Затулинского дисперсного парка за 173,8 млн рублей, сквера за оперным театром за 10 млн рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 млн рублей, в 2019 — 16,7 млн рублей, в 2020 году — 162,5 млн рублей. Чистая прибыль за этот период выросла с 627 тысяч до 8,5 млн рублей.