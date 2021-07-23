Сибирячка сделала вместо свалки новый парк — здесь растут 300 сортов роз, редкие хвойные и бесплатно пускают гулять

В Новосибирске вырастили сад с розами на месте пустыря с мусором
Ландшафтный парк садового центра «Сияние» скрыт от проезжающих машин рядом тополей. В 2012 году, когда руководительница садового центра Наталья Иванцова переехала в соседний дом, здесь была свалка. Всего за 6 лет при поддержке волонтеров и неравнодушных людей ее удалось превратить в цветущий сад, наглядное пособие для садоводов и официальную зеленую зону, в которой не смогут внезапно построить дом. Создательница парка рассказала НГС свою необычную и вдохновляющую историю.
Ландшафтный парк расположен там, где благоустроенное место для прогулок ожидаешь найти в последнюю очередь: в частном секторе на окраине Новосибирска, на улице Кедровой, 32а. Как рассказала создательница парка Наталья Иванцова, она начала задумывать сад, когда переехала в один из домов по соседству в 2012 году. Сегодня уже сложно представить, но тогда на месте парка была заросшая кленами свалка.
— 40 лет местное население из частного сектора валило сюда мусор. Здесь у нас жили гурманы, потому что были бутылки от дорогих коньяков, а там — наркоманы, потому что там были чекушки, одноразовые стаканы, шприцы, — вспоминает Наталья Иванцова в разговоре с журналистом НГС.
На то, чтобы вычистить территорию, потребовалось немало времени и сил. Земля, казалось, была безвозвратно испорчена строительным и другим мусором. Чтобы его вывезти, потребовалось 127 КАМАЗов, подсчитала создательница парка. Отдельное разрешение потребовалось на снос старых разросшихся кленов: в администрации боялись, что это сделает хуже, и несколько месяцев не подписывали документы. Еще несколько месяцев ушло на то, чтобы добиться перевода земли из зоны застройки в зону озеленения, Р-2, где уже ничего не построят.
Местные жители поначалу оказались не в восторге и по любому поводу писали на садоводов жалобы: то пыли боялись, то шума, то снега.
— Когда пустыря не стало, местные жители стали нам сюда приносить окурки, помои выливали под забор. Им хочется, чтобы мы сделали им детскую площадку за свой счет: «Вы же парк сделали». Но погулять с детьми сейчас приходят, — улыбается Наталья Иванцова.
Сначала для будущего парка разработали концепцию, чтобы разместить коллекцию растений, — тогда садовый центр «Сияние» уже вовсю работал, но показать на практике, как себя чувствует на сибирской земле тот или иной вид или как за ним лучше ухаживать, было негде. До конца 2013 года волонтеры помогали расчистить площадку, а в 2014 году началось ее преображение. Построили дорожки, дренажную систему, привезли конский навоз — весь парк сегодня растет именно на нём.
Первым в 2014 году стал розовый сад. Сегодня в нём около 300 сортов роз — английских, французских, немецких и других, которые цветут практически всё лето, плавно меняя палитру от кристально-белых к насыщенно-бордовым и фиолетовым. Ещё примерно 400 сортов ждут, когда их высадят в грунт.
В 2015–2016 годах к розовому саду добавился плодовый — с яблонями, земляникой, множеством ягодных кустов. Тогда же в парке начали готовить площадку для хвойного сада, который родился из небольшой коллекции всего в 20 растений — сегодня их здесь сотни. Для них здесь насыпали холмы, которые выложили камнями — всего 120 тонн камней, имитирующих горную местность.
— Чтобы понять, как уложить эти горочки, я поехала учиться в Чехию. Мы ходили по частным садам, где было высажено 2–3 тысячи хвойных растений. Я рассматривала фотографии предгорий Урала и Алтая, чтобы понять, как это выглядит в природе, — рассказывает Наталья Иванцова. — Хвойные здесь со всех регионов: Сибирь, Германия, Чехия, что-то привезено из Италии. Всё живет своей жизнью. Здесь нет кричащих красок, есть разные формы, переливы хвои — сад красив по-своему. Мы хотели показать это многообразие.
Сегодня сад занимает 45 соток, но еще не завершен: готовится площадка для сиреневого сада, где будет 70 сортов сирени, еще один плодовый сад. Что будет на оставшейся территории, в садовом центре пока не говорят, но завершить парк планируют ориентировочно за три-четыре года.
Впрочем, он уже сегодня живет своей жизнью, подчеркивает Наталья Иванцова. Главный принцип, которому здесь следуют, — «не мешать». Поэтому, например, здесь не борются с муравьями, ведь в природе они прекрасно сосуществуют с растениями.
В «Сиянии» вообще не используют химикаты, в том числе для борьбы с паразитами. Всё здесь цветет и развивается благодаря продуманной агротехнике и натуральным препаратам.
— Я знаю примеры, когда у детей была аллергия на землянику, но когда ее начинали выращивать без химии, ребенок ел, и никакой аллергии не было. Выходит, аллергия была на ту химию, которую применяли, — поясняет Наталья Иванцова. — Если мы для себя будем выращивать экологически чистую продукцию, мы хотя бы полгода будем есть здоровую пищу, и иммунитет будет расти.
Если для горожан это ландшафтный парк, в котором можно приятно провести время с апреля по октябрь, устроить фотосессию или показать детям, как в природе растут яблоки и цветы, то для садового центра это еще и своего рода экспериментальный полигон.
— Тут мы проводим отработку агротехники: как лучше высадить, как ухаживать. Что-то пробуем сажать, оно не выживает, тогда отказываемся от сорта и садоводам об этом честно говорим. Они к нам приходят сюда на занятия. Ленин на бронепоезде, я — на компостной куче несу просвещение в массы, — смеется руководительница садового центра и основательница парка.
Вместе с партнерами из других городов — помимо Новосибирска, филиалы садового центра есть в 8 городах, включая Минск и Гомель, — здесь разработали инструкции и справочник, есть и свое мобильное приложение. Но всех денег, которые зарабатывает «Сияние», на парк не хватит, признается Наталья Иванцова. Сколько в него уже вложено, она не говорит, но «много, очень много». На него пошли и собственные средства, и помощь спонсоров — таких же увлеченных садоводов, друзей и их друзей.
— Есть яблони, которые были посажены в честь дочерей, — это пример, откуда берутся деньги для парка, — показывает Наталья Иванцова ряд деревьев с завязавшимися плодами. — Приходит ко мне молодой папа и говорит, что хочет посадить яблоньку в честь рождения дочери: «Просто у меня участок очень маленький, теща не разрешает посадить дикую яблоню, которая розовым цвести будет, места нет». Я попросила организовать пап, у которых недавно тоже родились девочки: «Вы купите яблони, мы их посадим или вместе можем посадить, и каждый год вы будете здесь отмечать день рождения ребенка». Этих яблонь 20 с лишним, все с именами.
В первые годы, признаются в садовом центре, из парка часто воровали растения: средь бела дня выдергивали из земли молодые деревья стоимостью 5–7 тысяч рублей и уносили. Сейчас на территории установлено видеонаблюдение, но садоводы всё равно норовят что-то отщипнуть себе для размножения.
Ягоду и плоды с кустов и деревьев здесь есть тоже не разрешают, даже детям. Формально это демонстрационные образцы: на них показывают, как влияет на растение тот или иной уход, как и когда плодоносит каждый из сортов. Но иногда здесь устраивают дегустации — вкусовые качества всё-таки тоже немаловажны для садоводов.
Наталья Иванцова говорит, что, создавая ландшафтный парк, хотела в том числе показать горожанам, как в принципе можно обустроить Новосибирск.
— Я начала путешествовать по миру в 1993 году и когда возвращалась, то было больно смотреть на то убожество, которое нас окружает. Эти все лебеди из покрышек и вот это всё, — говорит она. — Мне хотелось, чтобы горожане что-то другое увидели. Чтобы мы стали жить лучше, я думаю, надо сначала навести порядок возле своего дома. И вопрос стоит не в деньгах, а в желании — убрать свалку вокруг себя.
По ее словам, методами, которые практикуют в парке, уже интересовались власти Бердска. А вот из мэрии Новосибирска пока не приезжали.
В этом году под Новосибирском открылся первый большой частный парк: здесь есть лабиринт, необычные скульптуры и дом звука. Еще один новый парк совсем скоро должен появиться возле строящегося ЛДС.