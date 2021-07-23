Сибирячка сделала вместо свалки новый парк — здесь растут 300 сортов роз, редкие хвойные и бесплатно пускают гулять

Наталья Иванцова говорит, что, создавая ландшафтный парк, хотела в том числе показать горожанам, как в принципе можно обустроить Новосибирск.



— Я начала путешествовать по миру в 1993 году и когда возвращалась, то было больно смотреть на то убожество, которое нас окружает. Эти все лебеди из покрышек и вот это всё, — говорит она. — Мне хотелось, чтобы горожане что-то другое увидели. Чтобы мы стали жить лучше, я думаю, надо сначала навести порядок возле своего дома. И вопрос стоит не в деньгах, а в желании — убрать свалку вокруг себя.

По ее словам, методами, которые практикуют в парке, уже интересовались власти Бердска. А вот из мэрии Новосибирска пока не приезжали.

В этом году под Новосибирском открылся первый большой частный парк: здесь есть лабиринт, необычные скульптуры и дом звука. Еще один новый парк совсем скоро должен появиться возле строящегося ЛДС.