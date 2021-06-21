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Под Новосибирском открылся необычный парк. Смотрим на амфитеатр, Критский лабиринт и пляж у озера — в репортаже НГС

Стоимость билета в частный «Мира Парк» решили снизить почти на 50%

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Парк задумали так, чтобы в нём можно было насладиться единением с природой. Все локации и арт-объекты так или иначе связаны с созерцанием и медитацией

Парк задумали так, чтобы в нём можно было насладиться единением с природой. Все локации и арт-объекты так или иначе связаны с созерцанием и медитацией

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Владелец «Мира Терм» открыл большой частный парк с пляжем у озера

Под Новосибирском открылся огромный частный парк с необычными локациями, арт-объектами и пляжной зоной. Его основал владелец «Мира Терм» Андрей Алексеев рядом с другим своим проектом — «Деревней Мира», вложив в это 200 миллионов. Где находится новый парк, какой философский смысл вкладывали в экспонаты и почему стоимость входного билета снизилась — в материале НГС.

20 июня под Новосибирском открылся частный «Мира Парк» — его площадь составляет 15,5 гектара, что по размерам сопоставимо с Монументом Славы. Парк основал Андрей Алексеев — владелец «Мира Терм» и девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира».

Предприниматель увлекается пропагандой здорового образа жизни и медитацией, выпустил две книги на эту тему

Предприниматель увлекается пропагандой здорового образа жизни и медитацией, выпустил две книги на эту тему

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Андрей Алексеев — известный новосибирский бизнесмен. В прошлом создатель сети «Вилка-Ложка». Сейчас владеет ТЦ «Большая Медведица», который находится в стадии реорганизации. По данным «Контур.Фокус», выручка «Мира Терм» в 2020 году составила 187,7 миллиона рублей (в 2019-м — 156,387 миллиона рублей), чистая прибыль — 30,5 миллиона рублей. Компания «Мира Парк» зарегистрирована 27 января 2021 года. Директором является Анна Михеева. 100% учредителем выступает Андрей Алексеев.

Как туда добраться

Новый «Мира Парк» находится примерно в 20 километрах от Новосибирска, в стороне от Северного объезда. По дороге установлены указатели. Также маршрут до места проложен в навигаторах. Последние несколько километров придется проехать по гравийной дороге. Без пробок от площади Калинина можно добраться за 35–50 минут.

Парк работает ежедневно, с 10 до 21 часа

Парк работает ежедневно, с 10 до 21 часа

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Пока общественного транспорта до парка нет. Поэтому добраться туда можно либо на такси, либо на автомобиле. Около парка есть большая бесплатная парковка.

Днем в воскресенье поездка на такси от площади Калинина в одну сторону обойдется в <nobr class="_">564 рубля</nobr>

Днем в воскресенье поездка на такси от площади Калинина в одну сторону обойдется в 564 рубля

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Интерактивные площадки и арт-объекты

Экскурсию по новому парку журналисту НГС провела сотрудница «Мира Парка» Александра. Первое, куда попадают гости, — это аллея 7. На ней расположены 7 арок — в виде арт-объектов, связанных с разными стихиями: землей, огнем, ветром, водой.

По задумке создателей, интерактивные экспонаты на аллее позволяют управлять стихиями

По задумке создателей, интерактивные экспонаты на аллее позволяют управлять стихиями

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Это интерактивные объекты, с которыми можно взаимодействовать. Например, у арки баланса можно выстроить из плоских камней башню, тем самым измерив внутренний баланс.

У арки времени можно покрутить большие песочные часы, которые олицетворяют человеческую жизнь.

— Шарики сыпятся ровно минуту. За это время человек может осознать, как проходит его жизнь. На каждом из шести секторов закреплены области жизни, на которые человек тратит время. Например, мы спим 9200 дней, с семьей проводим 4700 дней, едим 1700 дней и тратим впустую 13 900 дней. Это большой повод задуматься, чему стоит уделять наше время. И стоит ли его проводить в тех же соцсетях или играх, — рассказывает сотрудница парка Александра.

Большие песочные часы находятся на аллее 7

Большие песочные часы находятся на аллее 7

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Аллея 7 ведет к амфитеатру под открытым небом.

— Он расположен на естественном углублении, которое уже было на этой земле. Практически каждый день в парке проходят мероприятия, которые, как правило, уже включены в стоимость билета. На сцене может выступать музыкальная группа. Гости, проходя мимо, смогут присесть на лавочки и посмотреть.

По задумке архитектора, амфитеатр символизирует Солнечную систему. Сцена — это Солнце. Восемь рядов изображают орбиты планет. В дальнейшем там появятся макеты планет.

На главной сцене амфитеатра будут регулярно проходить концерты

На главной сцене амфитеатра будут регулярно проходить концерты

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По замыслу авторов, парк максимально приближен к естественной природе, поэтому здесь нет асфальтированных дорожек.

— Мы хотели сохранить естественность парка. Чтобы во время прогулки по дорожке человек чувствовал землю, не было ничего асфальтированного. Все-таки это парк, он должен быть естественным. А самокаты — это часть города, который можно ненадолго забыть, и прогуляться пешком. Потому что человек устроен так, что ему полезно ходить пешком, — считают в парке.

В парке запрещено кататься на велосипедах и самокатах — их придется оставить за оградой. Но посетители с маленькими детьми и маломобильные граждане смогут проехать на колясках. Также на территории нельзя курить и употреблять спиртные напитки. Это единственные ограничения, о которых стоит помнить.

Сюда нельзя приезжать с собаками и другими животными, нельзя кататься на велосипедах и самокатах

Сюда нельзя приезжать с собаками и другими животными, нельзя кататься на велосипедах и самокатах

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Вся территория парка обработана от клещей. На лужайках можно устроить пикник (в парк пускают со своей едой), заняться йогой или просто позагорать.

Гости могут подняться на обзорную площадку, откуда открывается вид на весь парк.

Чтобы подняться на обзорную площадку, потребуется сделать <nobr class="_">100 шагов</nobr>

Чтобы подняться на обзорную площадку, потребуется сделать 100 шагов

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В сердце парка установлен Критский лабиринт. Его протяженность — почти два километра. По словам сотрудников музея, лабиринт имеет особое предназначение.

— Как только человек встает на тропу Критского лабиринта, он может задать себе важный для себя вопрос. Есть важное правило, что по Критскому лабиринту нужно идти молча. Как правило, в конце лабиринта люди находят ответ на вопрос, — объясняет собеседница Александра.

Критский лабиринт так устроен, что заблудиться в нём не получится

Критский лабиринт так устроен, что заблудиться в нём не получится

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Лабиринт подводит к самому кульминационному объекту — Монументу Истины. Снаружи вокруг него из камня выложен дракон, а внутри различные сюжеты из истории и литературы.

— Сам зеленый монумент светится — он знаменует собой душу. Внутри у каждого человека есть свет и добро, которые светятся, и светится всегда. Но снаружи всегда много бытовых обстоятельств, которые могут сделать человека злым. Именно поэтому снаружи дракон. И когда ты стоишь между монументом и драконом, только человек выбирает, куда обратит свой взгляд: на свет внутри или на драконов снаружи, — объясняет девушка.

Монумент выполнен из травертина и стекла

Монумент выполнен из травертина и стекла

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Чем заняться детям в парке

В парке установлена огромная детская площадка. При этом кататься на горках смогут даже взрослые — все объекты предназначены для людей весом до 99 килограммов. Единственное ограничение — на площадке нельзя оставлять детей без присмотра. Также в парке будут специальные зоны с приглашенными аниматорами. Им можно будет оставить на определенное время детей, но за деньги.

Детская площадка предназначена для детей от <nobr class="_">6 лет</nobr>

Детская площадка предназначена для детей от 6 лет

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Справа от детской площадки располагается планетарий — павильон, где на большом купольном экране транслируются фильмы про космос, звезды, планеты и Вселенную. Сеансы проходят каждые 45 минут с 10:30 до 20:00.

На пляжной зоне у озера пляжа как такового нет. Но есть бассейны с подогревом и шезлонги. Глубина бассейна — 1,34 метра. Пляжная зона рассчитана на 170 мест. За каждым человеком, который покупает билет, закрепляется один шезлонг.

В прогревочной стекляные стены с видом на озеро

В прогревочной стекляные стены с видом на озеро

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Еще один удивительный экспонат в парке — Дом звука, он представляет собой купольное здание: ракушку с удивительной акустикой.

Посещение Дома звука также включено в стоимость билета

Посещение Дома звука также включено в стоимость билета

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В центре зала расположена звуковая установка с плоскими колоколами било. Это древнерусский инструмент, который оказывает терапевтическое действие на организм человека, успокаивает и гармонизирует его. Сеансы проходят каждые 30 минут с 10:00 до 20:00.

Уникальность этого инструмента в том, что мелодии воспроизводятся автоматически

Уникальность этого инструмента в том, что мелодии воспроизводятся автоматически

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Сколько стоит билет

Первоначально стоимость входного билета в парк составляла 900 рублей для взрослого. Но в этом летнем сезоне решили изменить ценовую политику, чтобы горожане охотнее знакомились с новым форматом: стоимость билета снизили почти на 50%.

В будний день и в выходные билет для взрослого — 500 рублей, для ребенка от 3 до 13 лет — 400 рублей. Дети до 3 лет — бесплатно.

Билет позволяет посетить все локации и открытые мероприятия, которые проходят в парке в этот день. Не входит в билет посещение зоны «Пляж», еда на фуд-корте и индивидуальные мастер-классы.

Вход в зону «Пляж» с теплыми бассейнами и баней оплачивается отдельно. В будние дни его цена для взрослых — 400 рублей, в выходные — 500. Детский билет на пляж стоит 300 рублей в будни и 400 в выходные. В эту стоимость входит закрепленный лежак.

— Если гости захотят приехать только на пляжную зону, то нужно оплатить вход в сам парк, затем отдельно вход в пляжную зону, — уточняют в парке.

В пляжной зоне за каждым посетителем закрепляется один шезлонг

В пляжной зоне за каждым посетителем закрепляется один шезлонг

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В 2019 году объем вложений в проект оценивали приблизительно в 200 миллионов рублей, а вход в парк планировали сделать бесплатным, ограничив вход в локации вроде Дома Земли и Дома Звука. Но от этой идеи отказались. Как объяснила корреспонденту НГС директор парка, для этого каждый из них пришлось бы обеспечить кассирами и терминалами и эти затраты заложить в стоимость билета — он получился бы очень дорогим. Поэтому билет решили сделать общим, исключая зону «Пляж».

«Мира Парк» станет неотъемлемой частью большой территории, которую сегодня развивает команда Андрея Алексеева: он находится за «Деревней Мира», где несколько лет назад построили первые дома. Перспективы развития здесь продумали на несколько лет вперед. По планам идеолога проекта, здесь будет образовательный комплекс для детей с пансионом и даже бизнес-инкубатор.

Какие еще необычные парки появятся в Новосибирске

На подступах к Бугринскому пляжу начались строительные работы. Группа инвесторов собирается возвести здесь комплекс для отдыха и развлечений с бассейнами и водопадом. Подробности — в материале НГС.

Заельцовский парк закрыли на реконструкцию с 15 апреля. Сперва его планировали открыть только летом 2022 года, но недавно пообещали закончить основные строительные работы в ноябре этого года. В обновленной версии парка планируют создать экотропу протяженностью 4 километра и реконструировать главный променад. Его разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочную часть обещают покрыть брусчаткой, проезжую — заасфальтировать. Кроме этого, в парке обещают установить дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену, организовать неоновую рощу для художников. Подробнее о проекте реконструкции парка мы рассказывали здесь.

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новый паркозеропляж«Мира Парк»
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