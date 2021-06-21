Под Новосибирском открылся необычный парк. Смотрим на амфитеатр, Критский лабиринт и пляж у озера — в репортаже НГС

В 2019 году объем вложений в проект оценивали приблизительно в 200 миллионов рублей, а вход в парк планировали сделать бесплатным, ограничив вход в локации вроде Дома Земли и Дома Звука. Но от этой идеи отказались. Как объяснила корреспонденту НГС директор парка, для этого каждый из них пришлось бы обеспечить кассирами и терминалами и эти затраты заложить в стоимость билета — он получился бы очень дорогим. Поэтому билет решили сделать общим, исключая зону «Пляж».



«Мира Парк» станет неотъемлемой частью большой территории, которую сегодня развивает команда Андрея Алексеева: он находится за «Деревней Мира», где несколько лет назад построили первые дома. Перспективы развития здесь продумали на несколько лет вперед. По планам идеолога проекта, здесь будет образовательный комплекс для детей с пансионом и даже бизнес-инкубатор.



Какие еще необычные парки появятся в Новосибирске

На подступах к Бугринскому пляжу начались строительные работы. Группа инвесторов собирается возвести здесь комплекс для отдыха и развлечений с бассейнами и водопадом. Подробности — в материале НГС.

