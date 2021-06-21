Под Новосибирском открылся необычный парк. Смотрим на амфитеатр, Критский лабиринт и пляж у озера — в репортаже НГС

Владелец «Мира Терм» открыл большой частный парк с пляжем у озера
Под Новосибирском открылся огромный частный парк с необычными локациями, арт-объектами и пляжной зоной. Его основал владелец «Мира Терм» Андрей Алексеев рядом с другим своим
20 июня под Новосибирском открылся частный «Мира Парк» — его площадь составляет
Андрей Алексеев — известный новосибирский бизнесмен. В прошлом создатель сети «Вилка-Ложка». Сейчас владеет ТЦ «Большая Медведица», который находится в стадии реорганизации. По данным «Контур.Фокус», выручка «Мира Терм» в
Как туда добраться
Новый «Мира Парк» находится примерно в 20 километрах от Новосибирска, в стороне от Северного объезда. По дороге установлены указатели. Также маршрут до места проложен в навигаторах. Последние несколько километров придется проехать по гравийной дороге. Без пробок от площади Калинина можно добраться за 35–50 минут.
Пока общественного транспорта до парка нет. Поэтому добраться туда можно либо на такси, либо на автомобиле. Около парка есть большая бесплатная парковка.
Интерактивные площадки и арт-объекты
Экскурсию по новому парку журналисту НГС провела сотрудница «Мира Парка» Александра. Первое, куда попадают гости, — это аллея 7. На ней расположены
Это интерактивные объекты, с которыми можно взаимодействовать. Например, у арки баланса можно выстроить из плоских камней башню, тем самым измерив внутренний баланс.
У арки времени можно покрутить большие песочные часы, которые олицетворяют человеческую жизнь.
— Шарики сыпятся ровно минуту. За это время человек может осознать, как проходит его жизнь. На каждом из шести секторов закреплены области жизни, на которые человек тратит время. Например, мы спим
Аллея 7 ведет к амфитеатру под открытым небом.
— Он расположен на естественном углублении, которое уже было на этой земле. Практически каждый день в парке проходят мероприятия, которые, как правило, уже включены в стоимость билета. На сцене может выступать музыкальная группа. Гости, проходя мимо, смогут присесть на лавочки и посмотреть.
По задумке архитектора, амфитеатр символизирует Солнечную систему.
По замыслу авторов, парк максимально приближен к естественной природе, поэтому здесь нет асфальтированных дорожек.
— Мы хотели сохранить естественность парка. Чтобы во время прогулки по дорожке человек чувствовал землю, не было ничего асфальтированного. Все-таки это парк, он должен быть естественным. А
В парке запрещено кататься на велосипедах и самокатах — их придется оставить за оградой. Но посетители с маленькими детьми и маломобильные граждане смогут проехать на колясках. Также на территории нельзя курить и употреблять спиртные напитки. Это единственные ограничения, о которых стоит помнить.
Вся территория парка обработана от клещей. На лужайках можно устроить пикник (в парк пускают со своей едой), заняться йогой или просто позагорать.
Гости могут подняться на обзорную площадку, откуда открывается вид на весь парк.
В сердце парка установлен Критский лабиринт. Его протяженность — почти два километра. По словам сотрудников музея, лабиринт имеет особое предназначение.
— Как только человек встает на тропу Критского лабиринта, он может задать себе важный для себя вопрос. Есть важное правило, что по Критскому лабиринту нужно идти молча. Как правило, в конце лабиринта люди находят ответ на вопрос, — объясняет собеседница Александра.
Лабиринт подводит к самому кульминационному объекту — Монументу Истины. Снаружи вокруг него из камня выложен дракон, а внутри различные сюжеты из истории и литературы.
— Сам зеленый монумент светится — он знаменует собой душу. Внутри у каждого человека есть свет и добро, которые светятся, и светится всегда. Но снаружи всегда много бытовых обстоятельств, которые могут сделать человека злым. Именно поэтому снаружи дракон. И когда ты стоишь между монументом и драконом, только человек выбирает, куда обратит свой взгляд: на свет внутри или на драконов снаружи, — объясняет девушка.
Чем заняться детям в парке
В парке установлена огромная детская площадка. При этом кататься на горках смогут даже взрослые — все объекты предназначены для людей весом до
Справа от детской площадки располагается планетарий — павильон, где на большом купольном экране транслируются фильмы про космос, звезды, планеты и Вселенную. Сеансы проходят каждые 45 минут с 10:30 до 20:00.
На пляжной зоне у озера пляжа как такового нет. Но есть бассейны с подогревом и шезлонги. Глубина бассейна —
Еще один удивительный экспонат в парке — Дом звука, он представляет собой купольное здание: ракушку с удивительной акустикой.
В центре зала расположена звуковая установка с плоскими колоколами било. Это древнерусский инструмент, который оказывает терапевтическое действие на организм человека, успокаивает и гармонизирует его. Сеансы проходят каждые 30 минут с 10:00 до 20:00.
Сколько стоит билет
Первоначально стоимость входного билета в парк составляла
В будний день и в выходные билет для взрослого — 500 рублей, для ребенка от 3 до 13 лет — 400 рублей. Дети до 3 лет — бесплатно.
Билет позволяет посетить все локации и открытые мероприятия, которые проходят в парке в этот день. Не входит в билет посещение зоны «Пляж», еда на фуд-корте и индивидуальные мастер-классы.
Вход в зону «Пляж» с теплыми бассейнами и баней оплачивается отдельно. В будние дни его цена для
— Если гости захотят приехать только на пляжную зону, то нужно оплатить вход в сам парк, затем отдельно вход в пляжную зону, — уточняют в парке.
В 2019 году объем вложений в проект оценивали приблизительно в 200 миллионов рублей, а вход в парк планировали сделать бесплатным, ограничив вход в локации вроде Дома Земли и Дома Звука. Но от этой идеи отказались. Как объяснила корреспонденту НГС директор парка, для этого каждый из них пришлось бы обеспечить кассирами и терминалами и эти затраты заложить в стоимость
«Мира Парк» станет неотъемлемой частью большой территории, которую сегодня развивает команда Андрея Алексеева: он находится за «Деревней Мира», где несколько лет назад построили первые дома. Перспективы развития здесь продумали на несколько лет вперед. По планам идеолога проекта, здесь будет образовательный комплекс для детей с пансионом и даже бизнес-инкубатор.
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