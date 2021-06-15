Власти пообещали новосибирцам открыть Заельцовский парк уже в этом году

Заельцовский парк собираются открыть после реконструкции уже в этом году — работы намерены завершить на год раньше намеченного срока. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании у губернатора. Ранее парк планировали открыть летом 2022 года.



— В Заельцовском парке работы уже ведутся. Работы запланированы на два года. Но мы планируем провести основные работы в этом году — за один летний сезон в этом году, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как пояснила корреспонденту НГС Анна Терешкова, парк возобновит свою работу уже осенью этого года.