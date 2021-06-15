Власти пообещали новосибирцам открыть Заельцовский парк уже в этом году

В Заельцовском парке закончат реконструкцию в 2021 году
Заельцовский парк собираются открыть после реконструкции уже в этом году — работы намерены завершить на год раньше намеченного срока. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании у губернатора. Ранее парк планировали открыть летом 2022 года.
— В Заельцовском парке работы уже ведутся. Работы запланированы на два года. Но мы планируем провести основные работы в этом году — за один летний сезон в этом году, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Как пояснила корреспонденту НГС Анна Терешкова, парк возобновит свою работу уже осенью этого года.
— У нас строительный сезон, окончание 14 ноября. Где-то в это время мы планируем все работы закончить, — пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Заельцовский парк закрыли на реконструкцию с 15 апреля. Пока парк планируют открыть только летом 2022 года. В обновленной версии парка планируют создать экотропу протяженностью 4 километра и реконструировать главный променад. Его разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочную часть обещают покрыть брусчаткой, проезжую — заасфальтировать. Кроме этого, в парке обещают установить дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену, организовать неоновую рощу для художников. Подробнее о проекте реконструкции парка мы рассказывали здесь.
Дизайн-проект разработан командой архитекторов мастерской «Адаптик-А», генеральный подрядчик проекта — ООО «Премиумстрой», заключившее муниципальный контракт с парком на сумму 170 миллионов рублей.
Из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть расположенный на его территории этномузей — во время реконструкции он не сможет работать и получать деньги, чтобы платить аренду.