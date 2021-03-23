«Платим 600 тысяч в год»: из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть этномузей — у его хозяина нет денег

По его словам, на сегодняшний день долг за аренду перед Заельцовским парком — больше 150 тысяч рублей.

— Сейчас аренда уже перевалила за 50 000 в месяц, она растет и растет — аренда за музей с бесплатным входом на территорию. Каждый год в бюджет парка мы вносим более 600 000 рублей , чтобы здесь находиться и заниматься культурой и просвещением населения. И это только аренда, не считая других расходов на этнопарк — охрану, содержание, налоги, зарплаты, коммунальные расходы и прочее. Во время пандемии с нас арендную плату не брали, но дохода у нас тоже, соответственно, не было. Дело в том, что все арендаторы, и мы в том числе, платят деньги в основном летом за счет большого потока посетителей, за счет работы аттракционов, экскурсий, разных фестивалей, праздников, — говорит предприниматель. — Получается, за лето из-за пандемии мы не заработали ничего.

Он уточнил, что долги стали накапливаться за зиму, к тому же арендную плату после пандемии подняли на 4%. С 15 апреля Заельцовский парк закрывается на реконструкцию, и к этому моменту, говорит предприниматель, арендаторы должны либо перевезти свои павильоны, либо законсервировать. Так как этнопарк сложно перенести, то им предложили законсервироваться на период реконструкции.