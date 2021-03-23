«Платим 600 тысяч в год»: из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть этномузей — у его хозяина нет денег

В Новосибирске с 15 апреля закрываются Заельцовский парк с Этнопарком
Музей Этнопарк «Территория Сибири» может не вернуться в Заельцовский парк после реконструкции последнего. Владелец музея рассказал, что во время пандемии он остался без работы, теперь у него долги по аренде, а во время реконструкции работы тоже не ожидается, как и денег.
Должны больше
— Проблема в договорных отношениях между нами и дирекцией Заельцовского парка. Именно из-за этого мы погружаемся в долги, а пандемия и реконструкция парка только многократно усиливают эти проблемы, — рассказал руководитель музея Этнопарк «Территория Сибири» Вячеслав Карманов.
По его словам, на сегодняшний день долг за аренду перед Заельцовским парком — больше
— Сейчас аренда уже перевалила за
Он уточнил, что долги стали накапливаться за зиму, к тому же арендную плату после пандемии подняли на 4%. С 15 апреля Заельцовский парк закрывается на реконструкцию, и к этому моменту, говорит предприниматель, арендаторы должны либо перевезти свои павильоны, либо законсервировать. Так как этнопарк сложно перенести, то им предложили законсервироваться на период реконструкции.
Зовут в Томскую область и на Алтай
Сейчас есть вероятность, что музею придется переезжать, так как после реконструкции снова наступит низкий сезон, соответственно, доходов тоже практически не будет.
— Возможно, переедем на новое место — на Алтай зовут, в Томскую область. Но хотелось бы остаться именно здесь, в Новосибирске, это мой родной город, мы долгое время именно в Заельцовском парке размещались, много туда вложили моральных сил, в частности. Хотелось бы остаться на месте, если парк пересмотрит условия взаимоотношений, — говорит Вячеслав Карманов.
Музей работает как ИП, до этого было ООО. Сейчас, по словам предпринимателя, он начал процедуру создания автономной некоммерческой организации.
— Там льготы со стороны государства, есть возможность участвовать в разных грантах, конкурсах. И именно как некоммерческая организация мы хотим разместиться на территории Заельцовского парка. Тем более денег-то мы не просим у государства, наоборот, даем, но в таких объемах, как сейчас, уже давать не можем, — поделился он планами.
Вход в музей свободный для всех желающих, платные услуги — это экскурсии, чайная юрта, чай навынос. Такой формат, по словам предпринимателя, хотели бы и сохранить.
Музей занимает площадь
— Нам было сказано, что есть счета, оплачивайте или будем ставить вопрос ребром, — пояснил он.
Что говорят в Заельцовском парке и мэрии
В администрации Заельцовского парка не захотели комментировать ситуацию — сказали лишь, что информация не соответствует действительности, и направили в департамент культуры.
Начальник департамента культуры и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова акцентировала на том, что музей нужен.
— Мы хотим, чтобы этнопарк остался. Там проблема в том, что мы действительно в этом году заходим на благоустройство Заельцовского парка, и в этом году он будет закрыт, — объяснила Анна Терешкова. — Этнопарк, конечно, в другие парки невозможно перенести физически. Поэтому мы сейчас ведем переговоры о том, что, конечно, никаких арендных платежей (на время реконструкции) не будем с него брать. Мы заинтересованы в том, чтобы он остался дальше работать.
Что касается работы музея после реконструкции, вопрос открытый.
— Это частный бизнес, мы сможем только остановить платежи, и мы это сделаем. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы он остался в Заельцовском парке. Но мы должны действовать в соответствии с законодательством, потому что это не часть самого парка, — прокомментировала начальник департамента культуры мэрии.
Заельцовский парк Новосибирска начнут реконструировать весной