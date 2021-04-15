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Заельцовский парк закрыли на реконструкцию до следующего года

Парк планируют открыть только летом 2022 года

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Так выглядит входная группа парка на дизайн-проекте

Так выглядит входная группа парка на дизайн-проекте

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В Новосибирске 15 апреля Заельцовский парк закрыли до лета 2022 года

Сегодня, в четверг, 15 апреля, Заельцовский парк в Новосибирске закрывается на реконструкцию. Открыть его планируют только летом 2022 года.

Информацию о закрытии на реконструкцию подтвердили в самом парке. С сегодняшнего дня в нём начнется реконструкция по проекту, который разработали по программе «Комфортная городская среда».

— На территории парка создадут экотропу протяженностью 4 километра и реконструируют главный променад. Основной променад разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочная часть будет покрыта брусчаткой, проезжая — заасфальтирована. Протяженность велодорожки увеличат, организуют тропы для скандинавской ходьбы и памп-трек. Зимой гости смогут кататься на лыжах и коньках, — сообщали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Кроме этого, в парке обещают установить дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену, организовать неоновую рощу для художников.

— В парке комфортно смогут проводить время маломобильные горожане и родители с детьми, для которых организуют специальную зону, — сообщали в мэрии.

Подробнее о проекте реконструкции парка мы рассказывали здесь.

— С 15 апреля начнутся работы. Сначала произойдет демонтаж, потом — работа с инженерными коммуникациями, в основном с системой энергоснабжения. После этого начнутся работы по водоснабжению. Также мы проработаем вопрос безопасности — будут установлены системы видеонаблюдения и оповещения. После этого смонтируют опоры освещения, будут организованы тропиночные сети, а потом установят малые архитектурные формы и площадки. Завершающий этап — замена основной центральной аллеи. Мы организовали процесс так, чтобы техника и иные механизмы не передвигались по выполненным покрытиям, чтобы не пришлось переделывать, — цитировала пресс-служба мэрии заместителя директора «Дирекции городских парков» Дарью Нарыжникову.

Дизайн-проект разработан командой архитекторов мастерской «Адаптик-А», генеральный подрядчик проекта — ООО «Премиумстрой», заключивший муниципальный контракт с парком на сумму 170 миллионов рублей.

Из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть расположенный на его территории этномузей — во время реконструкции он не сможет работать и получать деньги, чтобы платить аренду.

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паркмэрия
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