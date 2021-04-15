Заельцовский парк закрыли на реконструкцию до следующего года

В Новосибирске
Сегодня, в четверг,
Информацию о закрытии на реконструкцию подтвердили в самом парке. С сегодняшнего дня в нём начнется реконструкция по проекту, который разработали по программе «Комфортная городская среда».
— На территории парка создадут экотропу протяженностью 4 километра и реконструируют главный променад. Основной променад разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочная часть будет покрыта брусчаткой, проезжая — заасфальтирована. Протяженность велодорожки увеличат, организуют тропы для скандинавской ходьбы и памп-трек. Зимой гости смогут кататься на лыжах и коньках, — сообщали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Кроме этого, в парке обещают установить дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену, организовать неоновую рощу для художников.
— В парке комфортно смогут проводить время маломобильные горожане и родители с детьми, для которых организуют специальную зону, — сообщали в мэрии.
Подробнее о проекте реконструкции парка мы рассказывали здесь.
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Дизайн-проект разработан командой архитекторов мастерской «Адаптик-А», генеральный подрядчик проекта — ООО «Премиумстрой», заключивший муниципальный контракт с парком на сумму 170 миллионов рублей.
Из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть расположенный на его территории этномузей — во время реконструкции он не сможет работать и получать деньги, чтобы платить аренду.