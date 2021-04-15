Заельцовский парк закрыли на реконструкцию до следующего года

Сегодня, в четверг, 15 апреля , Заельцовский парк в Новосибирске закрывается на реконструкцию. Открыть его планируют только летом 2022 года.

Информацию о закрытии на реконструкцию подтвердили в самом парке. С сегодняшнего дня в нём начнется реконструкция по проекту, который разработали по программе «Комфортная городская среда».

— На территории парка создадут экотропу протяженностью 4 километра и реконструируют главный променад. Основной променад разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочная часть будет покрыта брусчаткой, проезжая — заасфальтирована. Протяженность велодорожки увеличат, организуют тропы для скандинавской ходьбы и памп-трек. Зимой гости смогут кататься на лыжах и коньках, — сообщали в пресс-службе мэрии Новосибирска.