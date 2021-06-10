У Бугринского пляжа начали строить бассейны и водопад — новосибирцам предложили скинуться на это по 500 тысяч

Новосибирский предприниматель собирает деньги на пляж с бассейнами и водопадом
На подступах к Бугринскому пляжу начались строительные работы. Группа инвесторов собирается возвести здесь комплекс для отдыха и развлечений с бассейнами и водопадом. Горожане уже беспокоятся, не отнимут ли у них последний оборудованный общедоступный пляж на Оби вблизи от центра города. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с авторами проекта и побывал на месте будущей стройки, чтобы понять, как будет работать новый развлекательный комплекс и что его строительство сулит обычным отдыхающим.
Последний пляж
Бугринский пляж появился вместе с парком «Бугринская роща». После строительства моста парк планировали перенести вверх по течению. Это действительно сделали, однако потом эту зону передали МЧС, и пляж вернулся на прежнее место.
Несмотря на то, что доступность его несколько снизилась, это место по-прежнему очень популярно, особенно после того, как центральный городской пляж рядом с Октябрьским мостом закрыли на время строительства четвертого моста через Обь. У Бугринского, впрочем, есть и постоянно действующее преимущество — длинная песчаная коса, которая защищает от течения просторную заводь. С берега открывается вид на город с одной стороны и на нависающий над пляжем Бугринский мост — с другой.
Добраться до пляжа можно или приехав в парк «Бугринская роща» и пройдя сквозь него к берегу, или выйдя на остановке общественного транспорта «Бугринская роща». Некоторые умельцы, кстати, ставят машины здесь и идут купаться.
На подступах к пляжу стоит трактор, с уже довольно большого куска земли снят верхний слой. В одном конце этого участка лежит большая куча стволов, камней и грунта, в другом стоит небольшая будка. Это пока все видные глазу выполненные работы.
«Сохо» на Бугринке
Расчищенное место — будущая стройплощадка комплекса Soho Pool Club. В презентации проекта сказано, что уже меньше чем через год здесь должен появиться комплекс, который будет включать несколько бассейнов с подогреваемой водой,
Это проект предпринимателя Дмитрия Котова, который, по его словам, начинал трудовую карьеру каменщиком в Сибакадемстрое. Сейчас, по данным «Контур.Фокус», Котов является соучредителем или 100% владельцем нескольких компаний, занимающихся перевозками («Транспортное Агентство», «Рефсибтранс», «СибирьТрансСервис»
Для реализации проекта Котов создал акционерное общество «Сохо Пул Клаб», и теперь предприниматель намерен привлечь для строительства инвесторов.
В понедельник,
— В этом году в Новосибирске открылись пять пляжей, и только один в городе — Бугринский, остальные — на Обском море, в
По словам создателя «Сохо», комплекс не покушается на существующую территорию пляжа, горожане смогут пользоваться ей так же, как раньше. Напротив, «Сохо» собирается воспользоваться этим летним трафиком, поскольку вход в комплекс расположен у дорожки, ведущей на пляж из парка.
Создатели «Сохо» собираются разместить там бистро с шашлыками и водопад для фотосессий, чтобы даже те, кому посещение комплекса будет не по карману, хотя бы разносили весть о нем, публикуя в социальных сетях селфи на фоне всего этого великолепия.
Те же, кто попадет внутрь, присоединятся к этому продвижению эффектными снимками с верхней площадки ресторана и непосредственно из бассейна, в котором не будет бортика со стороны реки — так, чтобы линия воды сливалась с линией горизонта. Зимой здесь будут работать небольшая горнолыжная трасса и СПА.
Забронировать место и выбрать нужный комплекс дополнительных услуг можно будет с помощью приложения. Ориентировочная стоимость посещения на весь день в будни составит
90% — себе
Землю под «Сохо» предприятие Котова не арендует и не покупает — она принадлежит городу и является частью парка «Бугринская роща». По словам предпринимателя, по условиям договора, городская администрация просто будет получать 10% от выручки будущего проекта.
Инвестиции «Сохо» принимает суммами от
Инвесторам обещают выплачивать в качестве дивидендов 30% от прибыли (остальное пойдет на развитие проекта). Но даже такое разделение позволит, по мнению Котова, вернуть половину вложений уже к осени будущего года. Сейчас желание вложиться в «Сохо» уже выразили 120 человек, говорит Дмитрий Котов.
Инвесторов терзают сомнения
Выступление Котова сопровождалось бурными аплодисментами — особенно яростно рукоплескали несколько человек (по всей видимости, уже вошедших в число инвесторов). Но энтузиазм аплодирующих разделяли не все. Сомнения вызвала, например, транспортная доступность. Сейчас к Бугринскому пляжу можно приехать на машине или по узкой дороге через парк (она перекрыта шлагбаумом), а также по проселочным дорогам через частный сектор и Бугринскую рощу. Кроме того, посетителям предстоит преодолеть улицу Ватутина, которая сегодня может встать в пробке в любое время (а в часы пик пробка там гарантирована), и узкую улицу Аникина. На эти возражения Котов ответил только, что готов пообещать достаточное количество парковочных мест.
Но больше всего сомнений было высказано по поводу скорости возврата средств. Подобного рода открытая зона отдыха сильно зависит от погоды. В дождливые или просто холодные дни вряд ли многие захотят лежать на шезлонгах и нежиться в бассейне, какой бы прекрасный вид из него не открывался.
Создатели «Сохо» на это говорят, что намерены привлекать посетителей вне зависимости от погоды рестораном, мероприятиями и какими-то активностями, в которых люди захотят принять участие при любой погоде. В качестве положительного примера Дмитрий Котов приводит будущего конкурента — зону отдыха с бассейном «Румба», построенную вообще вдалеке от естественных водоемов (на улице Учительской), которая, по словам создателя «Сохо», окупилась за два года.
Сейчас 2ГИС по запросу «пляж» выдает информацию всего о восьми объектах, среди которых (помимо «Румбы») есть, например, довольно дорогой комплекс «Мира Термы» в Сосновом Бору и еще не открытый официально «Мира Парк», расположенный в