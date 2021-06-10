У Бугринского пляжа начали строить бассейны и водопад — новосибирцам предложили скинуться на это по 500 тысяч

Последний пляж



Бугринский пляж появился вместе с парком «Бугринская роща». После строительства моста парк планировали перенести вверх по течению. Это действительно сделали, однако потом эту зону передали МЧС, и пляж вернулся на прежнее место.



Несмотря на то, что доступность его несколько снизилась, это место по-прежнему очень популярно, особенно после того, как центральный городской пляж рядом с Октябрьским мостом закрыли на время строительства четвертого моста через Обь. У Бугринского, впрочем, есть и постоянно действующее преимущество — длинная песчаная коса, которая защищает от течения просторную заводь. С берега открывается вид на город с одной стороны и на нависающий над пляжем Бугринский мост — с другой.

