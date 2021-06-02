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Центральный пляж Академгородка в этом году не откроется

Причиной стали проблемы с документами

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Сейчас на территории Новосибирской области нет ни одного официально работающего пляжа

Сейчас на территории Новосибирской области нет ни одного официально работающего пляжа

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Этим летом не планируется официальное открытие Центрального пляжа в Академгородке. Об этом сегодня, 2 июня, на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Проблемы с документами

— Центральный пляж Академгородка не работал ни в том году, ни в этом году его принятие не планируется. Город собирается сделать там пляж, но есть проблематика с документацией территории, — сказал Юрий Карпов.

Речь идет об официальном открытии пляжа с разрешением на купание и работой спасателей. На данный момент в области не открыт ни один пляж, тем не менее там уже отдыхают люди.

— Сейчас официальных пляжей на территории области нет. Все они проводят подготовительные мероприятия по очистке береговой области, подводной части, выставлению спасательных пунктов и подготовке спасателей. На сегодняшний день планируется открытие 22 пляжей, 4 из них — в детских лагерях. В городе Новосибирске будет 6 пляжей, — рассказал Юрий Карпов.

Придется ждать две недели

Точная дата открытия пляжей тоже пока неизвестна. Скорее всего, это произойдет не раньше 15 июня — сейчас в области сохраняется паводок, поэтому вода в Оби не лучшего качества.

— Приемка пляжа носит заявительный характер. То есть, когда пляж подготовил все документы, матросов-спасателей, выставил знаки, провел водолазное обследование, получил разрешение от СЭС по воде и песку, они подают документы в государственную инспекцию по маломерным судам, которая уже разрешает доступ к пляжу, — пояснил Юрий Карпов.

Число погибших на воде детей выросло

По словам спасателя, люди уже активно купаются, хоть это и небезопасно. В прошлом году Новосибирская область достигла максимального количества смертей на воде.

— Мы превысили все нормы. За весь период погибло 89 человек, из них 15 детей. Количество погибших детей выросло в 6 раз по сравнению с позапрошлым годом. Все смерти произошли в местах неорганизованного отдыха, — подчеркнул Карпов.

По словам Юрия Карпова, на высокую детскую смертность на воде повлияла ранняя весна и карантинные меры.

— Происшествия начались, как только дети оказались не в школах. Перестали работать лагеря, закрылось большинство магазинов, где население проводит свободное время, стала закрыта граница, все потянулись на водные объекты области, — пояснил начальник отдела безопасности.

По прогнозам синоптиков, июнь в Новосибирске будет жарким, но дождливым. В первой декаде ожидаются жаркие дни, когда температура может достигнуть +33 градусов. Подробный прогноз мы публиковали тут.

К счастью, в городе есть безопасные искусственные пляжи и открытые бассейны: мы писали про пляж «Мира Парк» и топ-5 открытых бассейнов, где можно поваляться на шезлонге.

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