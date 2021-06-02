Центральный пляж Академгородка в этом году не откроется

Этим летом не планируется официальное открытие Центрального пляжа в Академгородке. Об этом сегодня, 2 июня, на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Проблемы с документами

— Центральный пляж Академгородка не работал ни в том году, ни в этом году его принятие не планируется. Город собирается сделать там пляж, но есть проблематика с документацией территории, — сказал Юрий Карпов.

Речь идет об официальном открытии пляжа с разрешением на купание и работой спасателей. На данный момент в области не открыт ни один пляж, тем не менее там уже отдыхают люди.