Синоптики ждут июнь, который будет теплее нормы: насколько поднимется температура?

В первый месяц лета в Новосибирске погода будет неустойчивой, а в первой декаде месяца могут быть дожди и грозы.



— Температурный фон в июне ожидается выше нормы на 1–1,5 градуса. Осадки будут около нормы. В первой декаде ожидается также теплая погода выше нормы на 1–1,5 градуса. Среднедекадная температура +15… +19 градусов с колебаниями, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

