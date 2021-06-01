Синоптики ждут июнь, который будет теплее нормы: насколько поднимется температура?

В первый месяц лета погода в Новосибирске будет неустойчивой
В первый месяц лета в Новосибирске погода будет неустойчивой, а в первой декаде месяца могут быть дожди и грозы.
— Температурный фон в июне ожидается выше нормы на 1–1,5 градуса. Осадки будут около нормы. В первой декаде ожидается также теплая погода выше нормы на 1–1,5 градуса. Среднедекадная температура
Ночная температура воздуха также будет неустойчивой. В некоторые ночи погода будет ожидаться от
Неустойчивой будет и дневная температура воздуха. В первой декаде ожидаются жаркие дни, которые могут достигнуть
Предполагается, что будут кратковременные дожди преимущественно в середине декады. Местами могут быть грозы и порывистый ветер. Синоптики не обещают ни устойчивого тепла, ни холода.
По прогнозу погоды от синоптиков на ближайшие два дня,