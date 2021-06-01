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Синоптики ждут июнь, который будет теплее нормы: насколько поднимется температура?

Ожидается, что погода будет неустойчивой

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Ожидается, что в некоторые дни температура поднимется до <nobr class="_">+33 градусов</nobr>

Ожидается, что в некоторые дни температура поднимется до +33 градусов

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В первый месяц лета погода в Новосибирске будет неустойчивой

В первый месяц лета в Новосибирске погода будет неустойчивой, а в первой декаде месяца могут быть дожди и грозы.

— Температурный фон в июне ожидается выше нормы на 1–1,5 градуса. Осадки будут около нормы. В первой декаде ожидается также теплая погода выше нормы на 1–1,5 градуса. Среднедекадная температура +15… +19 градусов с колебаниями, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ночная температура воздуха также будет неустойчивой. В некоторые ночи погода будет ожидаться от +12… +17 градусов. Иногда ночная температура может опускаться до +4… +9 градусов.

Неустойчивой будет и дневная температура воздуха. В первой декаде ожидаются жаркие дни, которые могут достигнуть +33 градусов. В среднем по месяцу температура может меняться от +23… +28 градусов до +15… +18 градусов.

Предполагается, что будут кратковременные дожди преимущественно в середине декады. Местами могут быть грозы и порывистый ветер. Синоптики не обещают ни устойчивого тепла, ни холода.

По прогнозу погоды от синоптиков на ближайшие два дня, 2 июня ночная температура будет +13... +15 градусов, дневная — +28... +30 градусов. 3 июня ночная температура ожидается +14... +16 градусов. Дневная опустится до +24... +26 градусов. Новосибирцы уже открыли пляжный сезон на официальных пляжах — посмотрите, как загорают и отдыхают сибиряки после холодной и суровой зимы.

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июньлетопогода
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