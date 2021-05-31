Каким будет первый официальный день лета — новосибирские синоптики составили прогноз

Синоптики составили прогноз на начало июня в Новосибирске — только 3 июня погода изменится, пойдет дождь.



— Погода хорошая в городе, все три дня преимущественно без осадков, кроме 3 июня , тогда будут местами кратковременный дождь и гроза, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



Ветер в эти дни будет южным и юго-западным. 3 июня перейдет на северо-восточный. Все три дня будет 4–10 метров в секунду.