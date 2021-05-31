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Каким будет первый официальный день лета — новосибирские синоптики составили прогноз

Рассказываем, когда в городе нужно ждать дождя

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Наслаждаться жарой лучше возле воды

Наслаждаться жарой лучше возле воды

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В первый день лета 2021 года в Новосибирске будет до +28 градусов

Синоптики составили прогноз на начало июня в Новосибирске — только 3 июня погода изменится, пойдет дождь.

— Погода хорошая в городе, все три дня преимущественно без осадков, кроме 3 июня, тогда будут местами кратковременный дождь и гроза, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ветер в эти дни будет южным и юго-западным. 3 июня перейдет на северо-восточный. Все три дня будет 4–10 метров в секунду.

1 июня будет солнечно. Ночью +12... +14 градусов. Днем +26... +28 градусов.

2 июня ночная температура будет +13... +15 градусов, дневная — +28... +30 градусов.

3 июня ночная температура ожидается +14... +16 градусов. Дневная опустится до +24... +26 градусов.

— Однородная воздушная масса пока над нами, в северо-западных районах области 3 июня начнет снижаться холодный атмосферный фронт. Там мы ждем натекания облачности днем, мы ожидаем небольшой дождь, и там будет ослабление жары, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Новосибирцы уже открыли пляжный сезон на официальных пляжах — посмотрите, как загорают и отдыхают сибиряки после холодной и суровой зимы.

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