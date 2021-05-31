Каким будет первый официальный день лета — новосибирские синоптики составили прогноз

В первый день лета 2021 года в Новосибирске будет до +28 градусов
Синоптики составили прогноз на начало июня в
— Погода хорошая в городе, все три дня преимущественно без осадков, кроме
Ветер в эти дни будет южным и юго-западным. 3 июня перейдет на северо-восточный. Все три дня будет 4–10 метров в секунду.
1 июня будет солнечно. Ночью +12... +14 градусов. Днем
2 июня ночная температура будет
3 июня ночная температура ожидается
— Однородная воздушная масса пока над нами, в северо-западных районах области
Новосибирцы уже открыли пляжный сезон на официальных пляжах — посмотрите, как загорают и отдыхают сибиряки после холодной и суровой зимы.