Открыли сезон: 11 кадров, что творится на пляжах Новосибирска прямо сейчас

Новосибирцы открыли купальный сезон
В самый жаркий день этой недели (сегодня воздух прогрелся до 28 градусов тепла) горожане отправились загорать и купаться. И людей, рванувших на пляж посреди недели, можно понять — синоптики предупредили, что на Новосибирск идет холодной фронт с дождями, грозами и понижением температуры.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на пляже «Звезда» (Бердский тупик) и Центральном пляже в Академгородке. Как новосибирцы спасались от майской духоты и жары возле освежающей воды — смотрите в нашем фоторепортаже.
Недавно спасатели рассказали, когда в Новосибирске официально разрешат купаться. Сейчас на пляжах проверяют песок, грунт и воду.
Летом не обходится без трагедий. Ежегодно тонут десятки новосибирцев. Мы узнали, почему люди тонут молча и что такое «поцелуй смерти».