Открыли сезон: 11 кадров, что творится на пляжах Новосибирска прямо сейчас

В самый жаркий день этой недели (сегодня воздух прогрелся до 28 градусов тепла) горожане отправились загорать и купаться. И людей, рванувших на пляж посреди недели, можно понять — синоптики предупредили, что на Новосибирск идет холодной фронт с дождями, грозами и понижением температуры.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на пляже «Звезда» (Бердский тупик) и Центральном пляже в Академгородке. Как новосибирцы спасались от майской духоты и жары возле освежающей воды — смотрите в нашем фоторепортаже.