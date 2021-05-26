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Открыли сезон: 11 кадров, что творится на пляжах Новосибирска прямо сейчас

Горожане купаются в холодной воде и загорают на горячем песке

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Обычно на пляже в Академгородке не протолкнуться — качели и беседки всегда заняты

Обычно на пляже в Академгородке не протолкнуться — качели и беседки всегда заняты

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Новосибирцы открыли купальный сезон

В самый жаркий день этой недели (сегодня воздух прогрелся до 28 градусов тепла) горожане отправились загорать и купаться. И людей, рванувших на пляж посреди недели, можно понять — синоптики предупредили, что на Новосибирск идет холодной фронт с дождями, грозами и понижением температуры.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на пляже «Звезда» (Бердский тупик) и Центральном пляже в Академгородке. Как новосибирцы спасались от майской духоты и жары возле освежающей воды — смотрите в нашем фоторепортаже.

Некоторые принимали не только солнечные ванны, но и купались. Хотя вода, мы уверены, еще слишком холодная для летних заплывов

Некоторые принимали не только солнечные ванны, но и купались. Хотя вода, мы уверены, еще слишком холодная для летних заплывов

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Вода в Обском водохранилище всё еще не самого лучшего качества

Вода в Обском водохранилище всё еще не самого лучшего качества

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Яркий пляжный зонт, покрывало и шляпка — всё, что нужно для идеального отдыха

Яркий пляжный зонт, покрывало и шляпка — всё, что нужно для идеального отдыха

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В будний день на пляже более спокойная обстановка, чем в выходные

В будний день на пляже более спокойная обстановка, чем в выходные

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Лес, песок и вода — хорошее сочетание. А у вас есть любимый пляж в Новосибирске или за пределами города? Посоветуйте в комментариях

Лес, песок и вода — хорошее сочетание. А у вас есть любимый пляж в Новосибирске или за пределами города? Посоветуйте в комментариях

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Прекрасная погода для фотографий

Прекрасная погода для фотографий

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На пляже в Академгородке стоят домики из палок. Впрочем, от палящего солнца они не спасают

На пляже в Академгородке стоят домики из палок. Впрочем, от палящего солнца они не спасают

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Во второй половине недели в Новосибирске ожидают похолодание

Во второй половине недели в Новосибирске ожидают похолодание

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Многие пришли с друзьями

Многие пришли с друзьями

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Официально власти пока не разрешили купаться на пляжах, но кого это остановит в такую жаркую погоду

Официально власти пока не разрешили купаться на пляжах, но кого это остановит в такую жаркую погоду

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Недавно спасатели рассказали, когда в Новосибирске официально разрешат купаться. Сейчас на пляжах проверяют песок, грунт и воду.

Летом не обходится без трагедий. Ежегодно тонут десятки новосибирцев. Мы узнали, почему люди тонут молча и что такое «поцелуй смерти».

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