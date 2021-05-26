26 мая среда
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 73.40
eur 89.95
Тема дняМесто в Сибири, где почти не осталось детей

Все новости

Все новости

Жара спадет: на Новосибирск идут дожди, грозы и холод

Ночью похолодает до 6–8 градусов

984
5Обсудить

Поделиться

Новосибирцы недолго радовались теплой погоде

Новосибирцы недолго радовались теплой погоде

Поделиться

К концу недели в Новосибирск придет холодный атмосферный фронт. Из-за него температура воздуха опустится до 6–8 градусов в ночное время и до 16 градусов днем.

— 27 мая в течение дня и в ночь на 28 мая в районах Новосибирской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. С ним будут связаны небольшие кратковременные дожди грозового характера, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Марина Виноградова. — Ветер усилится до 18 метров в секунду.

27 мая ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью 4–9, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 7–12 м/с до 18 метров в секунду. Температура ночью 17–19 градусов тепла. Завтра днем 25–27 градусов с понижением до +20... +22 °С.

28 мая ночью местами дождь и гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 7–12 м/с до 18 м/с, а днем 4–9 м/с до 15 метров в секунду. Похолодание 28-го ночью — 6–8 градусов. Днем 16–18 градусов.

29 мая преимущественно без осадков. Ветер восточный 3–8 метров в секунду. Температура ночью +6... +8 °С. Днем 17–18 градусов.

В минувшее воскресенье температура воздуха поднялась до +29 градусов. Толпы новосибирцев вышли погреться на улицы города — смотрите наш репортаж.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

прогноз погодыгидрометеоцентр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...