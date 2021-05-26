Жара спадет: на Новосибирск идут дожди, грозы и холод

К концу недели в Новосибирск придет холодный атмосферный фронт. Из-за него температура воздуха опустится до 6–8 градусов в ночное время и до 16 градусов днем.



— 27 мая в течение дня и в ночь на 28 мая в районах Новосибирской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. С ним будут связаны небольшие кратковременные дожди грозового характера, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Марина Виноградова. — Ветер усилится до 18 метров в секунду.