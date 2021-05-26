Жара спадет: на Новосибирск идут дожди, грозы и холод

К концу недели в Новосибирск придет холодный атмосферный фронт. Из-за него температура воздуха опустится до 6–8 градусов в ночное время и до 16 градусов днем.
— 27 мая в течение дня и в ночь на 28 мая в районах Новосибирской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. С ним будут связаны небольшие кратковременные дожди грозового характера, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Марина Виноградова. — Ветер усилится до 18 метров в секунду.
27 мая ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью 4–9, местами порывы до 14 метров в секунду, днем
28 мая ночью местами дождь и гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью
29 мая преимущественно без осадков. Ветер восточный 3–8 метров в секунду. Температура ночью
В минувшее воскресенье температура воздуха поднялась до +29 градусов. Толпы новосибирцев вышли погреться на улицы города — смотрите наш репортаж.