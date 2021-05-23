Наконец-то жара! Фоторепортаж с прогретых солнцем новосибирских улиц — 10 ярких кадров

Хоть хорошая погода в Новосибирск уже приходила в мае, лишь немногие отважились тогда надеть шорты и платья. Но сегодня в городе установилась по-настоящему летняя жара. Согласно прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в воскресенье, 23 мая, в Новосибирске воздух прогрелся до +29 градусов. Горожане не преминули такой возможностью и отправились гулять. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по ожившей сибирской столице и запечатлел счастливых новосибирцев и цветущий город. Показываем эти чудесные снимки вам.