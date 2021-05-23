23 мая воскресенье
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 73.58
eur 89.94
Тема дняБанда бугринских котов

Все новости

Все новости

Наконец-то жара! Фоторепортаж с прогретых солнцем новосибирских улиц — 10 ярких кадров

Фотосессии с цветами, спорт на природе и рыбалка. Чем еще сегодня занимались горожане?

7 336
24Обсудить

Поделиться

Воздух сегодня прогрелся до +29 градусов

Воздух сегодня прогрелся до +29 градусов

Поделиться

Хоть хорошая погода в Новосибирск уже приходила в мае, лишь немногие отважились тогда надеть шорты и платья. Но сегодня в городе установилась по-настоящему летняя жара. Согласно прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в воскресенье, 23 мая, в Новосибирске воздух прогрелся до +29 градусов. Горожане не преминули такой возможностью и отправились гулять. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по ожившей сибирской столице и запечатлел счастливых новосибирцев и цветущий город. Показываем эти чудесные снимки вам.

На Михайловской набережной сегодня достаточно людно

На Михайловской набережной сегодня достаточно людно

Поделиться

В такой прекрасный день грех не сделать фотографии с яркими распустившимися цветами

В такой прекрасный день грех не сделать фотографии с яркими распустившимися цветами

Поделиться

Теплая погода — отличная возможность заняться спортом на улице

Теплая погода — отличная возможность заняться спортом на улице

Поделиться

Идеальный день для встреч с друзьями и любимыми

Идеальный день для встреч с друзьями и любимыми

Поделиться

Вода, конечно, еще недостаточно телпая, но наших четвероногих братьев это не останавливает

Вода, конечно, еще недостаточно телпая, но наших четвероногих братьев это не останавливает

Поделиться

Некоторые отважились промочить ножки в речке

Некоторые отважились промочить ножки в речке

Поделиться

Кто-то решил совместить приятное с полезным — погреться на солнышке и наловить рыбы

Кто-то решил совместить приятное с полезным — погреться на солнышке и наловить рыбы

Поделиться

Дети целый день резвятся в городских фонтанах

Дети целый день резвятся в городских фонтанах

Поделиться

Особенно новосибирской детворе приглянулся фонтан в Центральном парке

Особенно новосибирской детворе приглянулся фонтан в Центральном парке

Поделиться

Сегодня новосибирцы не упустили возможности поделиться снимками того, как они проводят время, в соцсетях. Мы сделали подборку с этими фотографиями.

А еще в городе наконец-то зацвели яблони! НГС подготовил для вас карту с местами, где располагаются эти красивые деревья — вдруг вы захотите провести фотосессию.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК17
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жарапогодавесна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...