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В Новосибирске распустились яблони — 20 пленительных фото и карта с местами для фотосессий

Очень много цветущих деревьев сейчас в центральной части города

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Серый Новосибирск стал белым

Серый Новосибирск стал белым

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В майском Новосибирске распустились яблони

Новосибирцы редко могут насладиться красивыми городскими видами, но сейчас можно смело отправляться на фотосессию — распустились яблони. Зелень и белоснежные цветы любого заставят остановиться хотя бы на минутку.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по весеннему Новосибирску. Несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, улицы стали очень привлекательными для прогулки.

Где лучше всего сейчас фотографироваться среди цветущих яблонь, вы можете посмотреть на нашей интерактивной карте.

Наконец-то среди пыли в Новосибирске появилось что-то приятное глазу

Наконец-то среди пыли в Новосибирске появилось что-то приятное глазу

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Яблони расцвели

Яблони расцвели

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Наступило время для фотосессий

Наступило время для фотосессий

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Яблони расцвели по всему городу

Яблони расцвели по всему городу

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Весна в этом году немного запаздывает

Весна в этом году немного запаздывает

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Сегодня в город опять пришла прохлада

Сегодня в город опять пришла прохлада

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Распустившиеся яблони делают город краше

Распустившиеся яблони делают город краше

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И многие здания стали выглядеть более радостно

И многие здания стали выглядеть более радостно

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Главное, чтобы деревья не загораживали важные объекты дорожной инфраструктуры

Главное, чтобы деревья не загораживали важные объекты дорожной инфраструктуры

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Цветов на яблонях в этом году немало

Цветов на яблонях в этом году немало

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Пчелам придется хорошо потрудиться

Пчелам придется хорошо потрудиться

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Оперный театр стал выглядеть более нарядным

Оперный театр стал выглядеть более нарядным

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Яблони вокруг театра источают пленительный аромат

Яблони вокруг театра источают пленительный аромат

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Многие новосибирцы не замечают красоты вокруг

Многие новосибирцы не замечают красоты вокруг

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Но если остановиться — от цветов с трудом можно оторвать взгляд

Но если остановиться — от цветов с трудом можно оторвать взгляд

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Некоторые горожане даже при таком сильном ветре и прохладе выбрали отдых среди яблонь

Некоторые горожане даже при таком сильном ветре и прохладе выбрали отдых среди яблонь

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Яблони высаживают и возле дорог

Яблони высаживают и возле дорог

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Распустились и яблони розового цвета

Распустились и яблони розового цвета

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Очень нежный оттенок

Очень нежный оттенок

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В конце мая холодный и серый Новосибирск на пару недель окутывает облако цветущих яблонь. Пусть ледяной ветер заставляет еще наглухо застегивать куртки и пальто, каждому сибиряку уже ясно — лето совсем близко. Где именно лучше всего фотографироваться в этом время, вы можете узнать здесь.

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