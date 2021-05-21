В Новосибирске распустились яблони — 20 пленительных фото и карта с местами для фотосессий

В майском Новосибирске распустились яблони
Новосибирцы редко могут насладиться красивыми городскими видами, но сейчас можно смело отправляться на фотосессию — распустились яблони. Зелень и белоснежные цветы любого заставят остановиться хотя бы на минутку.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по весеннему Новосибирску. Несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, улицы стали очень привлекательными для прогулки.
Где лучше всего сейчас фотографироваться среди цветущих яблонь, вы можете посмотреть на нашей интерактивной карте.
В конце мая холодный и серый Новосибирск на пару недель окутывает облако цветущих яблонь. Пусть ледяной ветер заставляет еще наглухо застегивать куртки и пальто, каждому сибиряку уже ясно — лето совсем близко. Где именно лучше всего фотографироваться в этом время, вы можете узнать здесь.