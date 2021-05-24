Когда пляжи в Новосибирске откроют для купания и где можно будет плавать — ответ от спасателей

Новосибирские спасатели еще две недели будут проверять пляжи перед началом купаний
В Новосибирске начался месяц подготовки к купальному сезону. Он проходит каждый год, и это большой комплекс работ на шести пляжах города, на которых будет разрешено купаться.
— Сейчас ведется набор матросов, подготовка плавсредств, самих пляжей, очистка акваторий и береговой линии. Плюс сами пляжи должны сдать в лабораторию анализы песка, грунта, воды, и, после того как у них будет заключение на руках, что вода пригодна для купания людей, к ним приглашаются инспекторы ГИМС. Администрация пляжа дает пакет документов, что пляж готов, он обследован и безопасен. Инспекторы принимают пляж и дают техническое обследование, что пляж готов, — рассказали нам в МАСС.
На территории Новосибирска купаться разрешат на пляже парка культуры и отдыха «У моря Обского» (в него входит четыре пляжа, уточняют спасатели), пляже парка культуры и отдыха «Бугринская роща» и пляже «Звезда». Во всех остальных местах купаться будет запрещено — эти места по всем исследованиям не подходят для плавания.
Пляжи откроются для купаний, когда получат техническое освидетельствование. Для каждого пляжа это будет индивидуально. Точно известно, что в ближайшие две недели купаться будет нельзя, уточнили в МАСС — в это время еще будет идти проверка.
Как сообщают в администрации пляжа «Звезда», вода не располагает к купанию.
— На данный момент идет большая вода с Алтая с топляком. Но по мере прибывания воды стараются топляк убирать. Купаются буквально единицы, так как вода еще холодная, непрогретая, — рассказали НГС в администрации пляжа «Звезда».
В администрации пляжа «Бугринская роща» всё менее лояльно.
— Купаться не разрешено. Еще вода холодная. Загорать приходите и лежите, — советуют новосибирцам в администрации пляжа «Бугринская роща».
В ближайшие дни в Новосибирской области будет жарко. Температура поднимется