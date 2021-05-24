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Когда пляжи в Новосибирске откроют для купания и где можно будет плавать — ответ от спасателей

Пляжи должны будут сдать анализы песка, грунта и воды

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Купаться еще нельзя, но новосибирцы с первым теплом отправились на пляжи

Купаться еще нельзя, но новосибирцы с первым теплом отправились на пляжи

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Новосибирские спасатели еще две недели будут проверять пляжи перед началом купаний

В Новосибирске начался месяц подготовки к купальному сезону. Он проходит каждый год, и это большой комплекс работ на шести пляжах города, на которых будет разрешено купаться.

— Сейчас ведется набор матросов, подготовка плавсредств, самих пляжей, очистка акваторий и береговой линии. Плюс сами пляжи должны сдать в лабораторию анализы песка, грунта, воды, и, после того как у них будет заключение на руках, что вода пригодна для купания людей, к ним приглашаются инспекторы ГИМС. Администрация пляжа дает пакет документов, что пляж готов, он обследован и безопасен. Инспекторы принимают пляж и дают техническое обследование, что пляж готов, — рассказали нам в МАСС.

На территории Новосибирска купаться разрешат на пляже парка культуры и отдыха «У моря Обского» (в него входит четыре пляжа, уточняют спасатели), пляже парка культуры и отдыха «Бугринская роща» и пляже «Звезда». Во всех остальных местах купаться будет запрещено — эти места по всем исследованиям не подходят для плавания.

Пляжи откроются для купаний, когда получат техническое освидетельствование. Для каждого пляжа это будет индивидуально. Точно известно, что в ближайшие две недели купаться будет нельзя, уточнили в МАСС — в это время еще будет идти проверка.

Как сообщают в администрации пляжа «Звезда», вода не располагает к купанию.

— На данный момент идет большая вода с Алтая с топляком. Но по мере прибывания воды стараются топляк убирать. Купаются буквально единицы, так как вода еще холодная, непрогретая, — рассказали НГС в администрации пляжа «Звезда».

В администрации пляжа «Бугринская роща» всё менее лояльно.

— Купаться не разрешено. Еще вода холодная. Загорать приходите и лежите, — советуют новосибирцам в администрации пляжа «Бугринская роща».

В ближайшие дни в Новосибирской области будет жарко. Температура поднимется до 36 градусов.

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Обское морекупаниепляж
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