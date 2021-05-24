Когда пляжи в Новосибирске откроют для купания и где можно будет плавать — ответ от спасателей

В Новосибирске начался месяц подготовки к купальному сезону. Он проходит каждый год, и это большой комплекс работ на шести пляжах города, на которых будет разрешено купаться.



— Сейчас ведется набор матросов, подготовка плавсредств, самих пляжей, очистка акваторий и береговой линии. Плюс сами пляжи должны сдать в лабораторию анализы песка, грунта, воды, и, после того как у них будет заключение на руках, что вода пригодна для купания людей, к ним приглашаются инспекторы ГИМС. Администрация пляжа дает пакет документов, что пляж готов, он обследован и безопасен. Инспекторы принимают пляж и дают техническое обследование, что пляж готов, — рассказали нам в МАСС.

