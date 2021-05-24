По области до +36 градусов: в Новосибирск пришла жара с грозами (но скоро опять похолодает)

В Новосибирске начало рабочей недели будет жарким. Но синоптики предупреждают, что не стоит забывать дома зонтики — в городе будут грозы.



— Уже сегодня в утренние часы через восточные районы Новосибирской области сместился холодный атмосферный фронт. В связи с этим в городе прошли осадки — небольшой дождь интенсивностью до 2 миллиметров. Температурный фон немного сгладился относительно предыдущего периода. 23 мая у нас были температуры +30... +33 градуса, а 24 мая на пару градусов температурный фон был меньше, — рассказала корреспонденту НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Завтра очередной циклон с уральского региона смещается на восток — это обеспечит поступление теплых воздушных масс с районов Казахстана. В результате этого температурный фон в Новосибирской области 25 мая составит +28... +33 градуса. И ночью сегодня будет +11... +16 градусов.