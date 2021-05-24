По области до +36 градусов: в Новосибирск пришла жара с грозами (но скоро опять похолодает)

Новосибирскую область ждет потепление до
В Новосибирске начало рабочей недели будет жарким. Но синоптики предупреждают, что не стоит забывать дома зонтики — в городе будут грозы.
— Уже сегодня в утренние часы через восточные районы Новосибирской области сместился холодный атмосферный фронт. В связи с этим в городе прошли осадки — небольшой дождь интенсивностью до 2 миллиметров. Температурный фон немного сгладился относительно предыдущего периода. 23 мая у нас были температуры +30... +33 градуса, а 24 мая на пару градусов температурный фон был меньше, — рассказала корреспонденту НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Завтра очередной циклон с уральского региона смещается на восток — это обеспечит поступление теплых воздушных масс с районов Казахстана. В результате этого температурный фон в Новосибирской области 25 мая составит +28... +33 градуса. И ночью сегодня будет +11... +16 градусов.
В регион уже почти пришло полноценное лето с грозами.
— В связи с тем, что преобладает уже летняя погода, вполне вероятны местами кратковременные грозовые дожди на территории Новосибирской области. Ожидаем более существенное усиление ветра в дневные часы, завтра — до
Самый пик жары будет в среду. В Новосибирске ночью +13... +15 градусов, днем около +28 градусов.
— В ночь на 26 мая по Новосибирской области ожидается +13... +18 градусов, а днем +31... +36 градусов по западу и юго-западу региона, а в восточной части +25... +30 градусов. 27 и 28 мая следующий циклон, который будет поступать в южные регионы Сибири, будет достаточно активный. Его прохождение будет сопровождаться смещением системы нескольких атмосферных фронтов, — рассказала Анна Лапчик.
27 мая в Новосибирской области ночью
— 28 мая через территорию Новосибирской области пройдет холодный фронт, из-за которого температурный фон понизится более существенно. Он будет сопровождаться усилением ветра, грозами, градом и ливневыми дождями.
Ранее Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.