Зальет дождями или придет 30-градусная жара? Каким будет лето-2021 в Новосибирске

Гидрометцентр составил прогноз погоды на лето-2021 в Новосибирске
Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето
По данным Гидрометцентра, в июне среднемесячная температура в Новосибирске составляет
Средняя температура в июле — +
В августе среднемесячная температура в Новосибирске составляет
НГС также изучил данные о погоде от сервиса World Weather, который составил летний прогноз на основе статистики за прошлые годы. Согласно ему, ночные температуры в июне составят
В июле ожидается потепление. Минимальная дневная температура может подняться до
Ночная температура в августе, по данным сервиса, опустится до
Сайт «Яндекс.Погода» составил прогноз на основе статистики за прошедшие
Июль станет немного теплее. Минимальная температура ночью может составить
«Яндекс.Погода» также предупреждает о похолодании в августе. Температура ночью может опуститься до
Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на эту неделю от популярных сервисов. Рассказываем, чего стоит ожидать.