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Тема дняЭксперимент НГС: изучаем сон в лаборатории

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Зальет дождями или придет 30-градусная жара? Каким будет лето-2021 в Новосибирске

Изучаем прогноз Гидрометцентра России и погодных сервисов

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В июне и августе ожидают температуру в пределах нормы

В июне и августе ожидают температуру в пределах нормы

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Гидрометцентр составил прогноз погоды на лето-2021 в Новосибирске

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.

По данным Гидрометцентра, в июне среднемесячная температура в Новосибирске составляет +17 градусов. С вероятностью в 60% в 2021 году она будет держаться на этом уровне. Норма осадков в этом месяце — 44 мм, синоптики не ожидают сильных дождей или засухи.

Средняя температура составит <nobr class="_">+17 градусов</nobr>

Средняя температура составит +17 градусов

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Средняя температура в июле — +19,4 градуса, количество осадков — 62 мм. В этом году есть вероятность в 50%, что их количество будет больше нормы. Также температура может быть ниже среднемесячной.

Июль может быть дождливым

Июль может быть дождливым

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В августе среднемесячная температура в Новосибирске составляет +15,6 градуса, количество осадков — 69 мм. В этом году ожидают показатели в пределах этой нормы.

В августе не ожидается погодных аномалий&nbsp;

В августе не ожидается погодных аномалий 

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НГС также изучил данные о погоде от сервиса World Weather, который составил летний прогноз на основе статистики за прошлые годы. Согласно ему, ночные температуры в июне составят +12... +20 градусов, дневные — +18... +26. Информацию об осадках в этом месяце сервис не предоставил.

Самая холодная ночь ожидается 1 июня

Самая холодная ночь ожидается 1 июня

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В июле ожидается потепление. Минимальная дневная температура может подняться до +23 градусов, ночная — до +17.

3 и 6 июля возможен дождь

3 и 6 июля возможен дождь

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Ночная температура в августе, по данным сервиса, опустится до +14 градусов. Дневные температуры составят +20... +25 градусов.

Самые теплые дни возможны в начале месяца

Самые теплые дни возможны в начале месяца

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Сайт «Яндекс.Погода» составил прогноз на основе статистики за прошедшие 10 лет. Согласно этим данным, ночные температуры в июне составят +11... +18 градусов, дневные — +18... +24 градуса.

По данным сервиса, дожди в июне будут идти редко

По данным сервиса, дожди в июне будут идти редко

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Июль станет немного теплее. Минимальная температура ночью может составить +16 градусов, максимальная — +20. Дневные температуры поднимутся до +21... +26 градусов. Дожди возможны на протяжении почти всего месяца.

В июле возможны пасмурные дни

В июле возможны пасмурные дни

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«Яндекс.Погода» также предупреждает о похолодании в августе. Температура ночью может опуститься до +12 градусов, а днем — до +17.

В августе ожидается меньше дождей, чем в июле

В августе ожидается меньше дождей, чем в июле

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Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на эту неделю от популярных сервисов. Рассказываем, чего стоит ожидать.

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