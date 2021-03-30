Зальет дождями или придет 30-градусная жара? Каким будет лето-2021 в Новосибирске

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года . В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.



По данным Гидрометцентра, в июне среднемесячная температура в Новосибирске составляет +17 градусов . С вероятностью в 60% в 2021 году она будет держаться на этом уровне. Норма осадков в этом месяце — 44 мм , синоптики не ожидают сильных дождей или засухи.