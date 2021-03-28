Когда в Новосибирск вернется солнце? Изучаем прогноз на неделю

В Новосибирск медленно, но верно приходит весна: на улицах уже теплее, а снег начал стремительно таять, однако на небе все еще серые тучи. Мы изучили прогнозы на ближайшую неделю на разных сервисах погоды — о том, какими будут ближайшие 7 дней, читайте в нашем материале.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», ближайшую неделю в городе будет довольно тепло: днем столбик термометра опустится ниже нуля только во вторник и в среду.