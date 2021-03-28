Когда в Новосибирск вернется солнце? Изучаем прогноз на неделю

Погоду на апрель спрогнозировали синоптики в Новосибирске
В Новосибирск медленно, но верно приходит весна: на улицах уже теплее, а снег начал стремительно таять, однако на небе все еще серые тучи. Мы изучили прогнозы на ближайшую неделю на разных сервисах погоды — о том, какими будут ближайшие 7 дней, читайте в нашем материале.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», ближайшую неделю в городе будет довольно тепло: днем столбик термометра опустится ниже нуля только во вторник и в среду.
В понедельник, 29 марта, температура днем составит +1 градус, ночью -4. В этот день в городе ожидается небольшой снег. 30 марта дневная температура опустится до -1, ночная до -6 градусов. Также ожидается небольшой снег. В среду, 31 марта, синоптики обещают максимальное похолодание на неделе: днем 2 градуса мороза, ночью 8. Уже на следующий день, в четверг, 1 апреля, днем потеплеет до +1, ночью сохранится минусовая температура: 3 градуса мороза. В пятницу, 2 апреля, потеплеет до +3, а ночная температура составит +1 градус. В субботу и воскресенье ночные температуры будут в районе 0 градусов, днем будет
По данным «Рамблер.Погода», завтра, 29 марта, дневная температура будет в районе 0 градусов, ночная опустится до -1. Ожидается снег и плохая видимость на дорогах. Во вторник, 30 марта, переменная облачность, снег. Температура днем -1, ночью -3. В среду, 31 марта, столбик термометра опустится до 3 градусов мороза днем и 4 градуса ночью. Ожидается переменная облачность, снег. В четверг, 1 апреля, по прогнозу «Рамблера», днем температура будет в районе 0 градусов, а ночью опустится до -7. В городе будет облачно, без осадков. В пятницу также осадков не ожидается, облачность, температура днем +2 градуса, ночью -3. В выходные дневные температуры будут в районе 3–5 градусов тепла, ночные от +1 до 0. В субботу и воскресенье также обещают облачную погоду без осадков.
Сайт Gismeteo обещает потепление во второй половине недели. Так, в понедельник, 29 марта, в городе будет 1 градус тепла днем и -4 ночью. В Новосибирске будет пасмурно, ожидаются снег с дождем. Во вторник, 30 марта, днем температура опустится до -1, ночью до -4. В среду, 31 марта, днем будет около 3 градусов мороза, ночью до -5. Во вторник и среду будет пасмурно, с небольшим снегом. В четверг, 1 апреля, по прогнозу Gismeteo, будет ясно. Дневная температура составит -1, а ночью столбик термометра опустится до -12. В пятницу, 2 апреля, ожидается переменная облачность. Дневная температура составит +2 градуса, ночная -5. Суббота и воскресенье будут преимущественно ясными, с небольшой облачностью. Дневные температуры составят от +4 до +6, ночные -2 градуса.
Сайт Западно-Сибирского гидрометцентра опубликовал прогноз только на 2 ближайших дня. По их данным, в понедельник, 29 марта, по Новосибирской области ночью ожидается
— Облачно, ночью в отдельных районах небольшой, по северо-западу местами умеренный снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. В отдельных районах гололедные явления, — говорится на сайте о погоде на завтра.
Во вторник, 30 марта, ночные температуры составят