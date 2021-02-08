В Новосибирске готовят к открытию первый частный парк — что там будет. Показываем реальные картинки

Владелец «Мира Терм» открывает в Новосибирске необычный частный парк
Под Новосибирском готовят к открытию огромный частный парк за 200 миллионов: в нем будут необычные локации, множество арт-объектов и пляжная зона. Его строит основатель сети «Вилка-Ложка» Андрей Алексеев рядом с другим своим проектом — «Деревней Мира». Открыть парк планировали еще летом 2020 года, но помешала пандемия, и искать тех, кто будет здесь работать, начали только сейчас. Где находится новый частный парк, что там будет и почему его называют экспериментом — в материале НГС.
Кого ищут на работу в парк
В официальном аккаунте «Мира Парка» появилось сообщение о поиске сотрудников: в команду парка ищут администратора, инструктора-спасателя в пляжную зону, оператора парковых павильонов, кассира, электрика, сисадмина и работника, который займется уходом за парком.
В комментариях к посту новосибирцы уже спрашивают, будет ли трансфер в парк из города, но пока, рассказала руководитель проекта «Мира Парк» Анна Михеева, в него рассчитывают привлечь жителей соседних коттеджных поселков и микрорайона «Светлый», который расположен чуть дальше по Северному объезду.
— Для них это было бы удобно: так они в город ездят, а тут могли бы быть задействованы буквально в паре километров от дома, — пояснила она. — Если не удастся решить вопрос только местными жителями, тогда будем организовывать доставку сотрудников, каким-то образом решать этот вопрос, конечно.
«Мира Парк» будет сезонным, и сейчас на работу приглашают с 1 мая по 30 сентября, но точную дату открытия еще не установили. Анна Михеева уточнила, что для себя в компании ставят в качестве ориентира начало июня, но дата будет понятна примерно в апреле: если в марте в парке удастся возобновить работы, то он откроется в срок. Зарплаты будущих сотрудников парка публично называть не стали.
Что будет внутри: амфитеатр, огромный дракон и пляж у озера
Изначально открыть его планировали летом прошлого года, но помешал ковид: строительство остановилось на несколько месяцев, вернуться к нему удалось только в середине лета, и до поздней осени в парке шли работы, а открытие отложили на год. Хотя в конце лета сюда можно было приехать на экскурсию.
Сегодня в «Мира Парке», общая площадь которого составляет 15,4 га, уже построены несколько крупных объектов: Дом Земли, большая часть которого находится под искусственным холмом, амфитеатр и критский лабиринт — центр парка, который состоит из стеклянного Монумента Истины и огромного спящего дракона с горельефами вокруг него.
В 2019 году на территории открыли Дом Звука, спроектированный и построенный Иваном Дыркиным. Внутри установили необычный инструмент било, состоящий из плоских колоколов. И если на открытии на нем играли вручную, то сегодня уже добавили автоматику, чтобы музыка звучала без непосредственного участия человека. Сейчас ее настраивают и добавляют «контент» — мелодию.
До лета в «Мира Парке» планируют завершить у озера зону «Пляж» с тремя бассейнами и оборудовать фуд-корт, на который пригласят сторонних операторов. Кроме того, руководство парка ищет возможность в ближайшем будущем обеспечить жильем тех, кто хотел бы приехать сюда, например, на выходные. В частности, в Instagram сообщали о поиске партнеров, которые организовали бы на территории глэмпинг (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе).
— В перспективе [возможность проживания] будет точно, но когда и в каком виде — пока мы над этим работаем, какие-то варианты перебираем, — рассказала Анна Михеева. — Может быть, это будет оператор, которому мы просто дадим пространство, может, сами в эту историю уйдем.
Как туда попасть
В 2018 году в Новосибирске провели конкурс проектов парковых скульптур, который организовала команда идеолога и инвестора «Мира Парка» Андрея Алексеева. На него свои работы прислали архитекторы и дизайнеры со всей страны, были даже участники из Казахстана. Но на этот год добавлять в парк арт-объекты пока не планируют, хотя о конкурсных идеях и не забыли.
— Мы будем завершать то, что уже начали строить. А так, конечно, парк — живой объект, который будет дополняться, — объяснила руководитель проекта. — Нужно понимать, что какой-то объем инвестиций сделан в парк, и то, что будет арт-объектами, уже должно [появляться], когда парк начнет приносить прибыль, логика развития такая. Хотелок много, но время, возможности и финансы не позволяют сделать всё и к открытию.
В 2019 году объем вложений в проект оценивали приблизительно в 200 миллионов рублей, а вход в парк планировали сделать бесплатным, ограничив вход в локации вроде Дома Земли и Дома Звука. Сегодня от этой идеи отказались. Как объяснила Анна Михеева, для этого каждый из них пришлось бы обеспечить кассирами и терминалами, и эти затраты заложить в стоимость билета — он получился бы очень дорогим. Поэтому с наибольшей вероятностью билет, цена которого пока не установлена, будет общим, исключая зону «Пляж».
— Зона «Пляж» будет отдельная: вы пришли в парк и плюсом можете сходить в зону «Пляж», а можете нет, — рассказала руководитель проекта. — Просто она небольшой емкости, там до 170 мест, а вместимость парка больше, поэтому мы не можем ее в единый билет добавить, потому что рано или поздно возникнет ситуация, что люди с билетом пришли, а на пляж попасть не могут.
Чем еще необычен новый парк
Анна Михеева говорит, что для команды создателей парка он «чистой воды эксперимент»: сложно предугадать, как будут реагировать первые посетители, что им понравится, а что нет. Поэтому пока его решили не насыщать слишком большим числом арт-объектов, чтобы у людей была возможность дать обратную связь. А для полного погружения в идею создания парка начали разрабатывать специальные маршруты.
Кроме того, при создании парка возникало немало вопросов — и административных, и практических.
— Мы не нашли в России, кто бы открывал такой большой частный парк: они либо небольшие, либо такие, коммерческие, — призналась Анна Михеева. — Если парки государственные, то ряда вопросов, с которыми мы сталкиваемся, не возникает. [У нас] многие вопросы еще глубоко в процессе. Первый год будет тестовым и для нас, и для людей, которые к нам поедут.
Для региона в целом подобный парк тоже явление необычное: до сих пор частные парки в Новосибирске если и создавали, то скорее для жителей каких-то жилых комплексов, а не широкой публики, пусть и с билетами. При этом парки в городе в последние годы тоже активно проектируют и строят по федеральной программе: в январе новосибирцам презентовали концепцию еще одной такой территории — в пойме речки Каменки.
Павел Носарев, главный архитектор проекта и исполнительный директор компании Adaptik-A, которая разрабатывала также проект новой набережной, рассказал, что парк создавали с нуля: придумывали маршруты, изучали перспективные виды. Другие парки, которые сегодня благоустраивают в городе, — уже существующие зеленые зоны.
— Для большинства парк — это ограниченный участок земли в городской среде, где существенную часть территории занимают крупномерные деревья. Большинство парков в городе, и это не секрет, — это бывшие кладбища, иначе они бы уже давно были застроены, — заметил архитектор. — А учитывая взрывной рост города и тот факт, что в последние
По словам Павла Носарева, с точки зрения ландшафта место для парка изначально было удачным: на участке есть естественный лес, озеро, подъемы и спуски. Но при разработке проекта пришлось учесть то, что за границами будущего парка поля, поэтому возможны сильные ветра.
«Мира Парк» станет неотъемлемой частью большой территории, которую сегодня развивает команда Андрея Алексеева: он находится за «Деревней Мира», где несколько лет назад построили первые дома. Перспективы развития здесь продумали на несколько лет вперед. По планам идеолога проекта, здесь будет образовательный комплекс для детей с пансионом и даже бизнес-инкубатор.