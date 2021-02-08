В Новосибирске готовят к открытию первый частный парк — что там будет. Показываем реальные картинки

В официальном аккаунте «Мира Парка» появилось сообщение о поиске сотрудников: в команду парка ищут администратора, инструктора-спасателя в пляжную зону, оператора парковых павильонов, кассира, электрика, сисадмина и работника, который займется уходом за парком.



В комментариях к посту новосибирцы уже спрашивают, будет ли трансфер в парк из города, но пока, рассказала руководитель проекта «Мира Парк» Анна Михеева, в него рассчитывают привлечь жителей соседних коттеджных поселков и микрорайона «Светлый», который расположен чуть дальше по Северному объезду.



— Для них это было бы удобно: так они в город ездят, а тут могли бы быть задействованы буквально в паре километров от дома, — пояснила она. — Если не удастся решить вопрос только местными жителями, тогда будем организовывать доставку сотрудников, каким-то образом решать этот вопрос, конечно.



«Мира Парк» будет сезонным, и сейчас на работу приглашают с 1 мая по 30 сентября, но точную дату открытия еще не установили. Анна Михеева уточнила, что для себя в компании ставят в качестве ориентира начало июня, но дата будет понятна примерно в апреле: если в марте в парке удастся возобновить работы, то он откроется в срок. Зарплаты будущих сотрудников парка публично называть не стали.

