Новосибирцам показали проект нового парка с красивыми речными излучинами и экстрим-зоной на 5-этажной горе мусора

19 января авторы концепции парка в пойме речки Каменки в Дзержинском районе представили ее жителям района: в планах на этот год глобальная расчистка территории, разработка проекта и сметы и заключение контракта, и уже в конце следующего года местные жители увидят первые преображения поймы реки. Каким будет новый парк и что придется сделать для его создания, узнала Лиза Пичугина.



19 января горожанам представили доработанную версию концепции ландшафтного парка «Каменка»: территория в 2018 году вошла в число победителей, которые получат федеральные деньги на благоустройство. Здесь уже провели почти все необходимые исследования, в планах теперь — проектно-сметная документация, заключение контракта и начало работ.

