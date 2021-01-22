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Тема дняПроект нового парка в Новосибирске. Где он будет?

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Новосибирцам показали проект нового парка с красивыми речными излучинами и экстрим-зоной на 5-этажной горе мусора

Возле Каменки сделают природный парк с «водяными мельницами» и «кирпичным заводом»

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Парк станет новой природной зоной — единственной в этой части города между двумя «культурными» парками: «Березовой рощей» и «Садом Дзержинского». Причем получит статус парка не районного, а городского значения — из-за участия реки

Парк станет новой природной зоной — единственной в этой части города между двумя «культурными» парками: «Березовой рощей» и «Садом Дзержинского». Причем получит статус парка не районного, а городского значения — из-за участия реки

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Новосибирцам представили парк в пойме речки Каменки в Дзержинском районе

19 января авторы концепции парка в пойме речки Каменки в Дзержинском районе представили ее жителям района: в планах на этот год глобальная расчистка территории, разработка проекта и сметы и заключение контракта, и уже в конце следующего года местные жители увидят первые преображения поймы реки. Каким будет новый парк и что придется сделать для его создания, узнала Лиза Пичугина.

19 января горожанам представили доработанную версию концепции ландшафтного парка «Каменка»: территория в 2018 году вошла в число победителей, которые получат федеральные деньги на благоустройство. Здесь уже провели почти все необходимые исследования, в планах теперь — проектно-сметная документация, заключение контракта и начало работ.

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Как и часть новой набережной Ини, парк в долине Каменки будет скорее природным, чем культурным, рассказала руководитель проекта Александра Архипова. Он станет частью водно-зеленого каркаса города, который в Новосибирске совершенно не обустроен: из 8 городских малых рек не облагорожена ни одна, так что Каменка станет первой (а за ней, возможно, постепенно подтянутся и другие).

История

Каменка — самая длинная малая река в Новосибирске: ее длина около 24 км. Но для горожан, заметила Александра Архипова, ее будто не существует: большинство из них при упоминании парка в долине Каменки удивляются тому, что она заключена в коллектор не целиком.

Исторически на Каменке располагались водяные мельницы. Например, на месте металлических гаражей, там, где Каменка прячется в коллектор, был большой мельничный пруд

Исторически на Каменке располагались водяные мельницы. Например, на месте металлических гаражей, там, где Каменка прячется в коллектор, был большой мельничный пруд

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Исторически долина Каменки была первой в городе промзоной: здесь находились 12 мельниц, 10 карьеров, на которых добывали, например, гранит, первые кирпичные заводы — сперва кустарные, а затем и механизированные. Всё это отразилось в концепции будущего ландшафтного парка символически. Например, редкие постройки — павильоны проката, визит-центр, туалеты — будут выполнены в стилистике промышленных зданий конца позапрошлого века.

Историю Каменки символически изобразят в новом парке с помощью построек, арт-объектов и на информационных стендах

Историю Каменки символически изобразят в новом парке с помощью построек, арт-объектов и на информационных стендах

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В парке появятся «водяная мельница», «кирпичный завод», «каменоломня» и символические жернова: площадки, выложенные деревом.

— Жернова — это символ парка, — пояснила Александра Архипова. — Жернова времени измололи и съели реку, которую мы возвращаем.

Место сложное, но перспективное

Каменка на территории парка красиво изгибается — отличная возможность создать живописные речные виды

Каменка на территории парка красиво изгибается — отличная возможность создать живописные речные виды

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До сих пор единственный сохранившийся в городе открытый участок долины Каменки был достаточно депрессивной территорией: горы мусора, отсутствие освещения и дорожек, плотные заросли к прогулкам особенно не располагают. Согласно исследованиям, которые провели при подготовке проекта, большая часть местных жителей территорию будущего парка используют в основном как транзитную, а то и вовсе проходят мимо. Лучше всего ее знают, пожалуй, местные собачники.

Помимо этого, есть ряд сложностей более глобальных: ЛЭП, возле которых нельзя создавать рекреационные зоны, паводки, которые затапливают значительную часть небольшой долины, и сильно разросшиеся заросли вездесущего клена и сорняков, которые не укрепляют, а способствуют разрушению берегов.

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Речка разливается в половодье, но авторы концепции хотят это использовать, а не исключить. Тем более что в период паводков горожане редко выбираются погулять в парках

Речка разливается в половодье, но авторы концепции хотят это использовать, а не исключить. Тем более что в период паводков горожане редко выбираются погулять в парках

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Но при этом у этой части поймы реки масса возможностей. Например, в том месте у русла есть несколько красивых излучин, которые авторы проекта называют «подарком судьбы»: это отправная точка для создания красивых видов.

Гору строительного мусора высотой примерно 15 метров (это как 5-этажный дом) разработчики тоже решили использовать и сформировать на ней и возле нее экстрим-зону.

Природный парк

По желанию жителей (по данным опросов, 86% местных жителей хотели бы в парке просто гулять, а 77,5% — любоваться природой) пойму Каменки превратят в ландшафтный парк, постепенно восстановив утерянные растения, которые свойственны для речных долин. Всего в парке будет 10 ландшафтных зон, из них 9 — участки, которые регулирует сама вода.

Ровная, ежегодно затапливаемая площадка станет зеленым лугом — здесь можно будет проводить какие-то события

Ровная, ежегодно затапливаемая площадка станет зеленым лугом — здесь можно будет проводить какие-то события

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Значительная часть территории парка во время весеннего половодья оказывается под водой. Бороться с этим не будут: во-первых, для многих растений в речных долинах это необходимо, во-вторых, после разлива река быстрее возвращается в русло, и если ее этой возможности лишить, вода пойдет в ближайшие подвалы, говорит Александра Архипова.

На затапливаемых территориях не будет каких-то дорогостоящих сооружений или площадок, зато восстановят природу и сделают живописные берега. В низине же есть своего рода заливной луг — единственная природная событийная площадка, поэтому здесь улучшат газон. На участках, которые затапливает не каждый год, будут небольшие живописные болота, за ними — пара участков «темнолеса», где посадят папоротники и лесное разнотравье.

В северной части парка, сегодня заросшей кленом, исторически был хвойный лес — его восстановят и дополнят лиственницами

В северной части парка, сегодня заросшей кленом, исторически был хвойный лес — его восстановят и дополнят лиственницами

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Одна из достопримечательностей поймы Каменки — светлая березовая роща. Ее дополнят участками с ивами и культурными тополями. В районе ЛЭП планируют территорию лесостепи с участками леса: с ивами, тополями и хвойными деревьями.

Северная часть парка сегодня представляет собой заросли сильно разросшегося клена, который авторы концепции предлагают заменить соснами, елями и лиственницами: исторически, как выяснилось во время исследований, здесь был хвойный лес, и его хотят восстановить.

Огромная гора строительного мусора (слева) в будущем должна стать площадкой для экстремальных видов спорта, например, для гонок на горном велосипеде

Огромная гора строительного мусора (слева) в будущем должна стать площадкой для экстремальных видов спорта, например, для гонок на горном велосипеде

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Гору строительного мусора тоже преобразят, дополнив растениями, которые свойственны для Алтая. А в парадных зонах — у входов в парк, в районе парковки и визит-центра с кафе и помещениями для администрации парка — будет привычное городское озеленение.

Ходить и созерцать

Александра Архипова предупредила, что классических детских площадок, как во дворах и парках, тут ждать не стоит: зона природная, и играть здесь лучше с подручными материалами. Но совсем без благоустройства и каких-то интересных объектов, конечно, не обойдется. Например, авторы концепции предложили создать каменный лабиринт и площадку для игр с водой.

Кроме экстрим-зоны, авторы концепции выделили две спортивные зоны (в одной из них будет многофункциональная площадка с покрытием) и две территории для выгула и тренировки собак, причем больших и маленьких отдельно

Кроме экстрим-зоны, авторы концепции выделили две спортивные зоны (в одной из них будет многофункциональная площадка с покрытием) и две территории для выгула и тренировки собак, причем больших и маленьких отдельно

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96% территории парка оставят открытой, без покрытий, но основные пешеходные пути благоустроят и осветят: здесь будут деревянные настилы, дорожки-балконы над рекой, дорожки из отсева, на которых расставят скамейки и лавочки. Техническая дорога будет асфальтовой, но доступ на нее будет только у обслуживающих парк машин. Ее же можно будет использовать как велодорожку, а вдоль нее сделают мягкое покрытие для бега.

К двум автомобильным мостам через Каменку добавят два пешеходных, а сами мосты реконструируют: трубы под ними авторы концепции предлагают убрать, чтобы река текла свободно. При этом само русло хотят разделить каменными перекатами, которых сейчас нет, чтобы искусственно увеличить скорость реки — это позволит ей очищаться самой, а камни будут служить дополнительными переходами с берега на берег.

Парк не будет слишком насыщен какими-то объектами, но в нём нашлось место и для павильонов проката, и для игровых природных площадок, и для мест созерцания природы

Парк не будет слишком насыщен какими-то объектами, но в нём нашлось место и для павильонов проката, и для игровых природных площадок, и для мест созерцания природы

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Среди идей, которые хотят реализовать в парке, — музей под открытым небом, чего в Новосибирске не хватает. Например, часть богатой истории промышленности на Каменке, которую сейчас собирают с помощью краеведческого музея, можно будет узнать в открытом павильоне «Мельница» и на информационных стендах.

Павильон «Мельница» будет служить защитой от дождя и солнца. В нём же можно будет разместить материалы об истории Каменки, в том числе о водяных мельницах, которые работали здесь больше века назад

Павильон «Мельница» будет служить защитой от дождя и солнца. В нём же можно будет разместить материалы об истории Каменки, в том числе о водяных мельницах, которые работали здесь больше века назад

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Авторы концепции продумали и перспективные события. В частности, на выступающем над затапливаемой территорией участке они предложили установить деревянные столбы для вертушек.

— Они служат трем задачам. Первая: мы бы хотели ими напомнить о том, что еще есть ветер, и ветряные мельницы более характерны для Западной Сибири, чем водяные, — пояснила Александра Архипова. — Вторая — это память о вырубленном лесе. И третья — это экологически насыщенная территория, которая просится для экологических акций и фестивалей. Мы придумали фестиваль ветра, ветряков, флюгеров. Его можно проводить раз в несколько лет, и лучшие ветряки и флюгера устанавливать, чтобы они там крутились до следующего фестиваля. Каждый — творец этого парка, авторов должно быть много.

На участке, возвышающемся над водой даже в половодье, предложили установить деревянные столбы как напоминание о вырубленном лесе и как место, где можно проводить фестиваль ветряков и вертушек

На участке, возвышающемся над водой даже в половодье, предложили установить деревянные столбы как напоминание о вырубленном лесе и как место, где можно проводить фестиваль ветряков и вертушек

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Кроме того, на территории можно проводить фестивали ленд-арта, аналогичные тому, что проводили в сквере у оперного театра: уже на этапе подготовки поймы речки к созданию парка здесь появится более чем достаточно материала. По словам руководителя отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств «Проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светланы Гижицкой, едва ли не первое, что придется сделать на территории, — это уничтожить разросшиеся клены.

— Может, мы оставим 2-3 экземпляра мужских, которые не формируют большое количество семян, всё остальное мы должны убрать и использовать культурные неагрессивные виды деревьев, которые могут составить массивы для привлечения певчих птиц: там будут ягоды и сомкнутые заросли, чтобы птицы могли гнездиться, — объяснила Светлана Гижицкая.

Что говорят местные жители

Презентация была немноголюдной, но местные жители, которые в середине буднего дня смогли на нее прийти, были удивительно единодушны: они мало того что одобрили проект, но еще и активно выразили готовность помогать убирать территорию от мусора и кленов. Местный житель Михаил Колесников и вовсе предложил за свой счет убрать металлические гаражи на территории парка и предоставить урны и лавочки, чтобы сократить нагрузку на бюджет.

Здание визит-центра — отсылка к первым кирпичным заводам. Здесь разместятся администрация парка, кафе и теплые туалеты, а места хватит для того, чтобы собирать горожан на лекции, например

Здание визит-центра — отсылка к первым кирпичным заводам. Здесь разместятся администрация парка, кафе и теплые туалеты, а места хватит для того, чтобы собирать горожан на лекции, например

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Мусор сегодня — основная проблема, причем во время подготовки проекта авторы заметили, что его приносит водой из частного сектора, и вода же размывает горы мусора, которые образовались здесь за много лет. Если убрать их и мусор в лесной части, в пойме речки уже станет гораздо чище.

Другой вопрос, который еще придется решить, — это подъезд к территории. Основная парковка на 135 мест в проекте сегодня отмечена на месте металлических гаражей, но к ним их владельцы проезжали по частной территории, которую могут закрыть.

Павильон проката с кафе намеренно простой и напоминает амбар, а его кровлю планируют сделать зеленой: подобная есть в Ботсаду <nobr class="_">СО РАН</nobr> и, например, в поселке «Пригородный простор»

Павильон проката с кафе намеренно простой и напоминает амбар, а его кровлю планируют сделать зеленой: подобная есть в Ботсаду СО РАН и, например, в поселке «Пригородный простор»

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Местных жителей заинтересовал еще и вопрос очистки русла реки, но решить его самостоятельно мэрия Новосибирска не может. По словам замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Марии Смирновой, его будут дополнительно прорабатывать вместе с Минприроды и настаивать на щадящей очистке реки, которая не нарушит русло.

Еще одна проблема диктуется самим местом: глубина долины со стороны частного сектора довольно внушительная, и спуск туда для маломобильных горожан будет возможен только с сопровождением и помощью. Авторы проекта посчитали, что для полноценного пандуса с этой стороны придется построить больше 20 пролетов, а для этого — фактически отрезать у парка часть зеленой зоны. Но если местные жители потребуют такой пандус, его построят: Александра Архипова подчеркивает, что проект открытый, и его можно будет менять при необходимости.

Общая площадь парка составит порядка 13 гектаров, в перспективе в него могут включить и незадействованный сегодня участок с автостоянкой

Общая площадь парка составит порядка 13 гектаров, в перспективе в него могут включить и незадействованный сегодня участок с автостоянкой

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Кроме того, пока еще остается открытым вопрос использования участка на берегу реки площадью примерно в полгектара: в старом проекте планировки района его планировали отдать под автостоянку, но, как заметил Михаил Рязанцев, стоянка на берегу реки — идея сама по себе сомнительная. По информации Марии Смирновой, в новом проекте планировки участок должны перевести в рекреационно-ландшафтные территории, и застройки на нём не будет, но пока его не подготовили.

Перед презентацией проект опубликовали на сайте «Зелёного Новосибирска», и еще две недели авторы будут собирать вопросы и комментарии горожан. В этом году работа над парком будет уже более конкретной: вместе с волонтерами и местными жителями предстоит очистить территорию, а к концу года заключить контракт, по которому в 2022 году начнется строительство нового парка.

В прошлом году мы рассказывали о еще одном новом парке, который появится в городе: его обустроят на острове возле строящегося ЛДС.

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Каменкакомфортная городская средапарки и скверы
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