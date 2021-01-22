Новосибирцам показали проект нового парка с красивыми речными излучинами и экстрим-зоной на 5-этажной горе мусора

Новосибирцам представили парк в пойме речки Каменки в Дзержинском районе
19 января авторы концепции парка в пойме речки Каменки в Дзержинском районе представили ее жителям района: в планах на этот год глобальная расчистка территории, разработка проекта и сметы и заключение контракта, и уже в конце следующего года местные жители увидят первые преображения поймы реки. Каким будет новый парк и что придется сделать для его создания, узнала Лиза Пичугина.
19 января горожанам представили доработанную версию концепции ландшафтного парка «Каменка»: территория в 2018 году вошла в число победителей, которые получат федеральные деньги на благоустройство. Здесь уже провели почти все необходимые исследования, в планах теперь — проектно-сметная документация, заключение контракта и начало работ.
Как и часть новой набережной Ини, парк в долине Каменки будет скорее природным, чем культурным, рассказала руководитель проекта Александра Архипова. Он станет частью водно-зеленого каркаса города, который в Новосибирске совершенно не обустроен: из 8 городских малых рек не облагорожена ни одна, так что Каменка станет первой (а за ней, возможно, постепенно подтянутся и другие).
История
Каменка — самая длинная малая река в Новосибирске: ее длина около 24 км. Но для горожан, заметила Александра Архипова, ее будто не существует: большинство из них при упоминании парка в долине Каменки удивляются тому, что она заключена в коллектор не целиком.
Исторически долина Каменки была первой в городе промзоной: здесь находились 12 мельниц, 10 карьеров, на которых добывали, например, гранит, первые кирпичные заводы — сперва кустарные, а затем и механизированные. Всё это отразилось в концепции будущего ландшафтного парка символически. Например, редкие постройки — павильоны проката, визит-центр, туалеты — будут выполнены в стилистике промышленных зданий конца позапрошлого века.
В парке появятся «водяная мельница», «кирпичный завод», «каменоломня» и символические жернова: площадки, выложенные деревом.
— Жернова — это символ парка, — пояснила Александра Архипова. — Жернова времени измололи и съели реку, которую мы возвращаем.
Место сложное, но перспективное
До сих пор единственный сохранившийся в городе открытый участок долины Каменки был достаточно депрессивной территорией: горы мусора, отсутствие освещения и дорожек, плотные заросли к прогулкам особенно не располагают. Согласно исследованиям, которые провели при подготовке проекта, большая часть местных жителей территорию будущего парка используют в основном как транзитную, а то и вовсе проходят мимо. Лучше всего ее знают, пожалуй, местные собачники.
Помимо этого, есть ряд сложностей более глобальных: ЛЭП, возле которых нельзя создавать рекреационные зоны, паводки, которые затапливают значительную часть небольшой долины, и сильно разросшиеся заросли вездесущего клена и сорняков, которые не укрепляют, а способствуют разрушению берегов.
Но при этом у этой части поймы реки масса возможностей. Например, в том месте у русла есть несколько красивых излучин, которые авторы проекта называют «подарком судьбы»: это отправная точка для создания красивых видов.
Гору строительного мусора высотой примерно 15 метров (это как 5-этажный дом) разработчики тоже решили использовать и сформировать на ней и возле нее экстрим-зону.
Природный парк
По желанию жителей (по данным опросов, 86% местных жителей хотели бы в парке просто гулять, а 77,5% — любоваться природой) пойму Каменки превратят в ландшафтный парк, постепенно восстановив утерянные растения, которые свойственны для речных долин. Всего в парке будет 10 ландшафтных зон, из них 9 — участки, которые регулирует сама вода.
Значительная часть территории парка во время весеннего половодья оказывается под водой. Бороться с этим не будут: во-первых, для многих растений в речных долинах это необходимо, во-вторых, после разлива река быстрее возвращается в русло, и если ее этой возможности лишить, вода пойдет в ближайшие подвалы, говорит Александра Архипова.
На затапливаемых территориях не будет каких-то дорогостоящих сооружений или площадок, зато восстановят природу и сделают живописные берега. В низине же есть своего рода заливной луг — единственная природная событийная площадка, поэтому здесь улучшат газон. На участках, которые затапливает не каждый год, будут небольшие живописные болота, за ними — пара участков «темнолеса», где посадят папоротники и лесное разнотравье.
Одна из достопримечательностей поймы Каменки — светлая березовая роща. Ее дополнят участками с ивами и культурными тополями. В районе ЛЭП планируют территорию лесостепи с участками леса: с ивами, тополями и хвойными деревьями.
Северная часть парка сегодня представляет собой заросли сильно разросшегося клена, который авторы концепции предлагают заменить соснами, елями и лиственницами: исторически, как выяснилось во время исследований, здесь был хвойный лес, и его хотят восстановить.
Гору строительного мусора тоже преобразят, дополнив растениями, которые свойственны для Алтая. А в парадных зонах — у входов в парк, в районе парковки и визит-центра с кафе и помещениями для администрации парка — будет привычное городское озеленение.
Ходить и созерцать
Александра Архипова предупредила, что классических детских площадок, как во дворах и парках, тут ждать не стоит: зона природная, и играть здесь лучше с подручными материалами. Но совсем без благоустройства и каких-то интересных объектов, конечно, не обойдется. Например, авторы концепции предложили создать каменный лабиринт и площадку для игр с водой.
96% территории парка оставят открытой, без покрытий, но основные пешеходные пути благоустроят и осветят: здесь будут деревянные настилы, дорожки-балконы над рекой, дорожки из отсева, на которых расставят скамейки и лавочки. Техническая дорога будет асфальтовой, но доступ на нее будет только у обслуживающих парк машин. Ее же можно будет использовать как велодорожку, а вдоль нее сделают мягкое покрытие для бега.
К двум автомобильным мостам через Каменку добавят два пешеходных, а сами мосты реконструируют: трубы под ними авторы концепции предлагают убрать, чтобы река текла свободно. При этом само русло хотят разделить каменными перекатами, которых сейчас нет, чтобы искусственно увеличить скорость реки — это позволит ей очищаться самой, а камни будут служить дополнительными переходами с берега на берег.
Среди идей, которые хотят реализовать в парке, — музей под открытым небом, чего в Новосибирске не хватает. Например, часть богатой истории промышленности на Каменке, которую сейчас собирают с помощью краеведческого музея, можно будет узнать в открытом павильоне «Мельница» и на информационных стендах.
Авторы концепции продумали и перспективные события. В частности, на выступающем над затапливаемой территорией участке они предложили установить деревянные столбы для вертушек.
— Они служат трем задачам. Первая: мы бы хотели ими напомнить о том, что еще есть ветер, и ветряные мельницы более характерны для Западной Сибири, чем водяные, — пояснила Александра Архипова. — Вторая — это память о вырубленном лесе. И третья — это экологически насыщенная территория, которая просится для экологических акций и фестивалей. Мы придумали фестиваль ветра, ветряков, флюгеров. Его можно проводить раз в несколько лет, и лучшие ветряки и флюгера устанавливать, чтобы они там крутились до следующего фестиваля. Каждый — творец этого парка, авторов должно быть много.
Кроме того, на территории можно проводить фестивали ленд-арта, аналогичные тому, что проводили в сквере у оперного театра: уже на этапе подготовки поймы речки к созданию парка здесь появится более чем достаточно материала. По словам руководителя отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств «Проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светланы Гижицкой, едва ли не первое, что придется сделать на территории, — это уничтожить разросшиеся клены.
— Может, мы оставим 2-3 экземпляра мужских, которые не формируют большое количество семян, всё остальное мы должны убрать и использовать культурные неагрессивные виды деревьев, которые могут составить массивы для привлечения певчих птиц: там будут ягоды и сомкнутые заросли, чтобы птицы могли гнездиться, — объяснила Светлана Гижицкая.
Что говорят местные жители
Презентация была немноголюдной, но местные жители, которые в середине буднего дня смогли на нее прийти, были удивительно единодушны: они мало того что одобрили проект, но еще и активно выразили готовность помогать убирать территорию от мусора и кленов. Местный житель Михаил Колесников и вовсе предложил за свой счет убрать металлические гаражи на территории парка и предоставить урны и лавочки, чтобы сократить нагрузку на бюджет.
Мусор сегодня — основная проблема, причем во время подготовки проекта авторы заметили, что его приносит водой из частного сектора, и вода же размывает горы мусора, которые образовались здесь за много лет. Если убрать их и мусор в лесной части, в пойме речки уже станет гораздо чище.
Другой вопрос, который еще придется решить, — это подъезд к территории. Основная парковка на 135 мест в проекте сегодня отмечена на месте металлических гаражей, но к ним их владельцы проезжали по частной территории, которую могут закрыть.
Местных жителей заинтересовал еще и вопрос очистки русла реки, но решить его самостоятельно мэрия Новосибирска не может. По словам замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Марии Смирновой, его будут дополнительно прорабатывать вместе с Минприроды и настаивать на щадящей очистке реки, которая не нарушит русло.
Еще одна проблема диктуется самим местом: глубина долины со стороны частного сектора довольно внушительная, и спуск туда для маломобильных горожан будет возможен только с сопровождением и помощью. Авторы проекта посчитали, что для полноценного пандуса с этой стороны придется построить больше 20 пролетов, а для этого — фактически отрезать у парка часть зеленой зоны. Но если местные жители потребуют такой пандус, его построят: Александра Архипова подчеркивает, что проект открытый, и его можно будет менять при необходимости.
Кроме того, пока еще остается открытым вопрос использования участка на берегу реки площадью примерно в полгектара: в старом проекте планировки района его планировали отдать под автостоянку, но, как заметил Михаил Рязанцев, стоянка на берегу реки — идея сама по себе сомнительная. По информации Марии Смирновой, в новом проекте планировки участок должны перевести в рекреационно-ландшафтные территории, и застройки на нём не будет, но пока его не подготовили.
Перед презентацией проект опубликовали на сайте «Зелёного Новосибирска», и еще две недели авторы будут собирать вопросы и комментарии горожан. В этом году работа над парком будет уже более конкретной: вместе с волонтерами и местными жителями предстоит очистить территорию, а к концу года заключить контракт, по которому в 2022 году начнется строительство нового парка.
В прошлом году мы рассказывали о еще одном новом парке, который появится в городе: его обустроят на острове возле строящегося ЛДС.